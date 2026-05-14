Chris Sutton membantah klaim Gary Lineker soal "keputusan VAR terburuk sepanjang masa" setelah gol penalti kontroversial Celtic yang memastikan kemenangan di kandang Motherwell

Lineker termasuk yang pertama menyuarakan kekecewaannya, dengan menggunakan media sosial untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap keputusan tersebut. "Ini mungkin keputusan VAR terburuk yang pernah saya lihat (dan persaingannya sangat ketat)," tulis Lineker. "Sungguh luar biasa mengingat betapa pentingnya momen ini."

Pendapatnya disetujui oleh mantan striker Rangers, Kris Boyd, yang berargumen bahwa fisika insiden tersebut membuktikan bola mengenai kepala Nicholson, bukan tangannya.

"Jika Anda melempar bola ke arah seseorang dan bola itu mengenai tangan Anda, bola akan jatuh beberapa yard di depan Anda," kata Boyd dalam analisisnya di Sky Sports. "Tidak mungkin — mustahil — untuk mencapai jarak sejauh itu dengan sundulan seperti itu jika bola terlebih dahulu mengenai tangan Anda. Itu mustahil."

Bola akhirnya keluar dari area penalti untuk lemparan ke dalam, yang disebut Boyd sebagai bukti sundulan yang bersih.