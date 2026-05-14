Chris Sutton membantah klaim Gary Lineker soal "keputusan VAR terburuk sepanjang masa" setelah gol penalti kontroversial Celtic yang memastikan kemenangan di kandang Motherwell
Sutton membela keputusan VAR yang kontroversial
Drama itu terjadi pada menit ke-97 dalam laga tandang krusial Celtic ke Motherwell, ketika wasit John Beaton dipanggil ke monitor pinggir lapangan oleh VAR. Setelah meninjau ulang sejenak, Beaton memberikan tendangan penalti atas pelanggaran handball yang dilakukan Sam Nicholson, yang dinilai menyentuh bola dengan lengannya dalam posisi yang tidak wajar saat melompat untuk menyundul bola.
Kelechi Iheanacho maju untuk mengeksekusi tendangan penalti tersebut, memastikan kemenangan penting 3-2 bagi tim asuhan Martin O'Neill. Hasil ini memastikan bahwa Celtic dapat merebut gelar juara Liga Utama Skotlandia dengan kemenangan atas pemuncak klasemen Hearts pada hari terakhir, tetapi sifat dari gol kemenangan tersebut telah memicu perdebatan besar di dunia sepak bola.
Lineker dan Boyd memimpin kritik
Lineker termasuk yang pertama menyuarakan kekecewaannya, dengan menggunakan media sosial untuk mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap keputusan tersebut. "Ini mungkin keputusan VAR terburuk yang pernah saya lihat (dan persaingannya sangat ketat)," tulis Lineker. "Sungguh luar biasa mengingat betapa pentingnya momen ini."
Pendapatnya disetujui oleh mantan striker Rangers, Kris Boyd, yang berargumen bahwa fisika insiden tersebut membuktikan bola mengenai kepala Nicholson, bukan tangannya.
"Jika Anda melempar bola ke arah seseorang dan bola itu mengenai tangan Anda, bola akan jatuh beberapa yard di depan Anda," kata Boyd dalam analisisnya di Sky Sports. "Tidak mungkin — mustahil — untuk mencapai jarak sejauh itu dengan sundulan seperti itu jika bola terlebih dahulu mengenai tangan Anda. Itu mustahil."
Bola akhirnya keluar dari area penalti untuk lemparan ke dalam, yang disebut Boyd sebagai bukti sundulan yang bersih.
Sutton memberi isyarat adanya bias anti-Celtic
Namun, Sutton, yang mencetak 85 gol selama masa kejayaannya di Celtic Park, dengan cepat membela para wasit. Dalam unggahannya di media sosial setelah pertandingan, ia menyiratkan bahwa kritik tersebut dipicu oleh lebih dari sekadar perbedaan pendapat mengenai aturan. "Sekarang setelah situasi mereda... reaksi dari banyak tokoh terkemuka itu terlalu berlebihan," tulis Sutton.
"John Beaton disarankan untuk memeriksa monitor dan melihat bahwa bola mengenai lengan dalam posisi yang tidak wajar. Intinya, orang-orang tidak ingin melihat Celtic memenangkan gelar lagi dan itu saja."
Sutton bahkan secara langsung menanggapi keluhan Lineker, dengan hanya menyatakan: "Itulah gunanya VAR." Ia juga mengolok-olok rekan komentatornya, Boyd, dengan menambahkan: "Saya khawatir Boydy akan meledak."
Perebutan gelar juara akan berlangsung hingga hari terakhir
Dampak dari keputusan tersebut memiliki implikasi besar bagi perebutan gelar Liga Utama Skotlandia. Hearts saat ini berupaya menjadi klub pertama di luar Old Firm yang menjuarai liga sejak 1985. Kemenangan 3-0 mereka atas Falkirk pada Rabu lalu menempatkan mereka dalam posisi yang kuat, namun gol Iheanacho di menit-menit akhir berarti mereka kini harus menghindari kekalahan di Celtic Park pada Sabtu mendatang untuk memastikan trofi tersebut.
Manajer Hearts, Derek McInnes, tidak segan-segan saat ditanya pendapatnya mengenai insiden yang membuat harapan Celtic untuk meraih gelar tetap hidup. "Itu keputusan yang sangat buruk," kata McInnes. "Motherwell pasti merasa sangat dirugikan. Saya harus terus menontonnya karena saya pikir ada yang terlewatkan. Saat menontonnya, saya harus bertanya pada diri sendiri, 'apa yang saya cari di sini?' Ini sebenarnya cukup menjijikkan."