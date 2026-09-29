Absennya Kelly dan Toone menjadi yang paling menonjol, dengan keduanya telah menjadi andalan di tim England sejak keberhasilan menjuarai Kejuaraan Eropa 2022. Namun, Kelly baru sekali menjadi starter dalam lima pertandingan pertama Arsenal pada musim baru, sementara Toone berada di bangku cadangan lawan saat Arsenal bermain imbang 1-1 dengan Manchester United pada awal bulan ini. Meski begitu, pemilik nomor punggung 7 Manchester United itu kembali masuk susunan pemain empat hari kemudian, mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan Piala Liga atas Sheffield United, lalu menjadi starter dalam kemenangan 2-1 atas West Ham pada hari Minggu.

Persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad England ini kian ketat. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul anggapan bahwa Wiegman jelas tak bisa mengabaikan performa Potter, gelandang berusia 20 tahun yang memulai musim baru sebagai starter reguler di Chelsea. Sementara itu, Erica Parkinson mengawali kiprahnya di Amerika Serikat bersama North Carolina Courage dengan menjanjikan dan terus mengetuk pintu untuk dipanggil kembali, setelah masuk skuad pada April tetapi tidak pada Juni.

Kedua pemain muda itu masuk dalam daftar, yang berarti beberapa pencoretan harus dilakukan di area lini tengah dan lini serang, dan Kelly serta Toone lah yang terdepak.