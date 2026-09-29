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Chloe Kelly & Ella Toone dicoret dari skuad Inggris saat Sarina Wiegman memberi bintang muda Chelsea Lexi Potter panggilan pertama ke timnas menjelang laga kualifikasi Piala Dunia krusial melawan Yunani
Kelly & Toone dicoret dari skuad Inggris
Absennya Kelly dan Toone menjadi yang paling menonjol, dengan keduanya telah menjadi andalan di tim England sejak keberhasilan menjuarai Kejuaraan Eropa 2022. Namun, Kelly baru sekali menjadi starter dalam lima pertandingan pertama Arsenal pada musim baru, sementara Toone berada di bangku cadangan lawan saat Arsenal bermain imbang 1-1 dengan Manchester United pada awal bulan ini. Meski begitu, pemilik nomor punggung 7 Manchester United itu kembali masuk susunan pemain empat hari kemudian, mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan Piala Liga atas Sheffield United, lalu menjadi starter dalam kemenangan 2-1 atas West Ham pada hari Minggu.
Persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad England ini kian ketat. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul anggapan bahwa Wiegman jelas tak bisa mengabaikan performa Potter, gelandang berusia 20 tahun yang memulai musim baru sebagai starter reguler di Chelsea. Sementara itu, Erica Parkinson mengawali kiprahnya di Amerika Serikat bersama North Carolina Courage dengan menjanjikan dan terus mengetuk pintu untuk dipanggil kembali, setelah masuk skuad pada April tetapi tidak pada Juni.
Kedua pemain muda itu masuk dalam daftar, yang berarti beberapa pencoretan harus dilakukan di area lini tengah dan lini serang, dan Kelly serta Toone lah yang terdepak.
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Keating kembali saat nama-nama yang lebih menonjol kembali tersisih
Nama-nama lain yang cukup menonjol absen adalah Lotte Wubben-Moy dan Taylor Hinds, dengan kedua bek Arsenal itu sama-sama baru bermain sekali untuk Arsenal dalam lima laga pembuka mereka. Niamh Charles masuk di antara para bek setelah kembali dari cedera dengan tampil dari bangku cadangan Manchester City pada akhir pekan, dan ada tempat untuk Grace Fisk, bek tengah Liverpool.
Namun, Aggie Beever-Jones tidak masuk setelah bergelut dengan cedera dalam beberapa pekan terakhir, dengan ia hanya bermain 10 menit dalam kemenangan Chelsea atas Arsenal pada hari Minggu. Ellie Roebuck juga belum bermain musim ini, setelah menjalani operasi bahu pada musim panas, sehingga tempatnya di antara para penjaga gawang diambil oleh Khiara Keating, yang kembali mendapatkan waktu bermain reguler setelah pindah ke Liverpool pada musim panas.
Skuad lengkap timnas putri Inggris
Kiper: Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool), Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Bek: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal)
Gelandang: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Penyerang: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images
Kualifikasi Piala Dunia dipertaruhkan saat Inggris menghadapi Yunani
Setelah gagal mengamankan satu-satunya tiket lolos otomatis di grup berat yang juga dihuni Spanyol, Inggris akan bertandang ke pulau Kreta di Yunani untuk leg pertama play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita pertama mereka, menghadapi Yunani di Stadion Pankritio, Heraklion, pada Jumat 9 Oktober. Leg kedua kemudian akan berlangsung di King Power Stadium milik Leicester City pada Selasa 13 Oktober. Inggris akan sangat difavoritkan untuk lolos dari duel ini, menghadapi tim yang menempati peringkat ke-59 dalam ranking dunia FIFA.
Jika menang, Inggris masih harus menghadapi satu duel lagi untuk lolos ke Piala Dunia Wanita 2027, melawan Slovakia atau Ukraina. Sekali lagi, Inggris akan diperkirakan keluar sebagai pemenang, terutama karena mereka baru saja dua kali mengalahkan Ukraina, tim unggulan dalam duel tersebut, pada fase grup kualifikasi Piala Dunia. Slovakia berada sekitar 20 peringkat lebih rendah dalam ranking dunia FIFA dan belum pernah lolos ke turnamen besar.
Belanda, Swedia, Italia, dan Norwegia termasuk di antara raksasa Eropa lainnya yang juga harus melewati kualifikasi, dengan Spanyol, Denmark, Prancis, dan Jerman telah mengamankan satu-satunya tiket lolos otomatis milik UEFA.
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