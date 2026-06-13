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Chloe Kelly, Alessia Russo, dan Lauren James termasuk di antara enam pemain timnas wanita Inggris yang akan menerima gelar MBE - prestasi kemenangan mereka di Euro 2025 diakui dalam Daftar Penghargaan Ulang Tahun Raja
Penghargaan kerajaan bagi para pahlawan sepak bola
Daftar Penghargaan yang baru saja dirilis ini merayakan era dominasi yang luar biasa di seluruh tim pengembangan elit dan tim senior Inggris. Hannah Hampton, Kelly, Michelle Agyemang, James, Russo, dan Jess Carter semuanya menerima gelar MBE berkat peran krusial mereka dalam mengalahkan juara dunia Spanyol di Basel musim panas lalu. Bergabung dengan mereka dalam upacara penganugerahan adalah pelatih kepala timnas Inggris U-21 putra, Lee Carsley, yang menjadi arsitek di balik gelar juara berturut-turut di Kejuaraan Eropa U-21, bersama ikon olahraga tunanetra Sam Gough.
- Getty Images Sport
Ketua FA memuji dampak bersejarah tersebut
Ketua FA Debbie Hewitt MBE mengungkapkan rasa bangga yang mendalam terhadap para penerima penghargaan terbaru ini, sambil merefleksikan perubahan budaya yang mendalam yang telah diinspirasi oleh para pemain dan staf pelatih di seluruh negeri. Ia mengatakan: “Atas nama seluruh jajaran FA, saya ingin mengucapkan selamat kepada Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle, dan Sam atas penghargaan MBE yang benar-benar pantas mereka terima.
"Musim panas lalu merupakan masa yang sangat istimewa, di mana baik tim Lionesses maupun tim pria U-21 berhasil meraih kesuksesan Eropa berturut-turut bagi negara ini. Penghargaan ini tidak hanya mengakui penampilan tak terlupakan dari kelompok wanita ini, tetapi juga kontribusi luar biasa mereka di luar lapangan. Mereka semua mewakili esensi menjadi seorang Lioness: berbakat, berani, dan memiliki hasrat membara untuk mengangkat masyarakat serta menginspirasi generasi penggemar.
"Lee pantas mendapat pujian atas kepemimpinannya dalam membawa kelompok pemain muda berbakat dan stafnya yang dedikatif untuk meraih kemenangan di level tertinggi sekali lagi. Selain mengembangkan dan mendukung generasi berikutnya dari pemain sepak bola pria elit kami, menemukan cara untuk menang secara konsisten adalah pencapaian yang luar biasa.
"Kami tetap sangat berterima kasih atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam empat kemenangan bersejarah di EURO dari tahun 2022 hingga 2025. Kami juga ingin memberikan penghargaan kepada anggota keluarga sepak bola lainnya yang telah diakui dalam Penghargaan Ulang Tahun Raja, termasuk David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard, dan Scott Rogers."
Para tokoh terkemuka dalam negeri mengungkapkan kebanggaan mereka
Dampak kemenangan turnamen ini sangat terasa di tingkat klub, terutama di dalam skuad Arsenal yang berhasil meraih gelar juara Eropa di Liga Champions Wanita UEFA musim 2024-25.
Chief Executive Officer Arsenal, Richard Garlick, menambahkan: “Atas nama semua orang di Arsenal Football Club, kami mengucapkan selamat kepada Alessia, Chloe, dan Michelle atas penerimaan gelar MBE dalam Daftar Penghargaan Ulang Tahun Raja 2026.
"Alessia, Chloe, dan Michelle semuanya memainkan peran penting dalam kemenangan Inggris yang menginspirasi di Euro musim panas lalu, menyusul kemenangan bersejarah kami di Liga Champions UEFA pada bulan Mei. Kami sangat bangga pada mereka, dan bersama dengan semua pemain internasional kami, atas cara mereka mewakili Arsenal di panggung terbesar.”
- AFP
Menuju dominasi global di masa depan
Setelah mengukuhkan dominasi mereka di tingkat benua, skuad asuhan Sarina Wiegman harus tetap fokus saat para pemain bersiap menyambut musim baru Women's Super League, yang akan dimulai pada awal September. Setelah gagal lolos secara otomatis pada akhir Kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia Wanita 2027, The Lionesses menghadapi jalan yang krusial menuju panggung global, dengan lawan play-off dan lokasi pertandingan mereka akan ditentukan dalam undianUEFA pada Kamis, 18 Juni.