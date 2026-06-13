Chloe Kelly, Alessia Russo, dan Lauren James termasuk di antara enam pemain timnas wanita Inggris yang akan menerima gelar MBE - prestasi kemenangan mereka di Euro 2025 diakui dalam Daftar Penghargaan Ulang Tahun Raja

Ketua FA Debbie Hewitt MBE mengungkapkan rasa bangga yang mendalam terhadap para penerima penghargaan terbaru ini, sambil merefleksikan perubahan budaya yang mendalam yang telah diinspirasi oleh para pemain dan staf pelatih di seluruh negeri. Ia mengatakan: “Atas nama seluruh jajaran FA, saya ingin mengucapkan selamat kepada Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle, dan Sam atas penghargaan MBE yang benar-benar pantas mereka terima.

"Musim panas lalu merupakan masa yang sangat istimewa, di mana baik tim Lionesses maupun tim pria U-21 berhasil meraih kesuksesan Eropa berturut-turut bagi negara ini. Penghargaan ini tidak hanya mengakui penampilan tak terlupakan dari kelompok wanita ini, tetapi juga kontribusi luar biasa mereka di luar lapangan. Mereka semua mewakili esensi menjadi seorang Lioness: berbakat, berani, dan memiliki hasrat membara untuk mengangkat masyarakat serta menginspirasi generasi penggemar.

"Lee pantas mendapat pujian atas kepemimpinannya dalam membawa kelompok pemain muda berbakat dan stafnya yang dedikatif untuk meraih kemenangan di level tertinggi sekali lagi. Selain mengembangkan dan mendukung generasi berikutnya dari pemain sepak bola pria elit kami, menemukan cara untuk menang secara konsisten adalah pencapaian yang luar biasa.

"Kami tetap sangat berterima kasih atas kontribusi semua pihak yang terlibat dalam empat kemenangan bersejarah di EURO dari tahun 2022 hingga 2025. Kami juga ingin memberikan penghargaan kepada anggota keluarga sepak bola lainnya yang telah diakui dalam Penghargaan Ulang Tahun Raja, termasuk David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard, dan Scott Rogers."