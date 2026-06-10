Chivu: "Saya sempat bertanya-tanya apakah saya mampu melakukannya. Saat berada di Inter, melatih adalah hal yang paling mudah; semua hal lainnya sudah tersedia."

"Awalnya saya bertanya pada diri sendiri: apakah saya mampu melakukannya? Mampu membalas kepercayaan yang diberikan, mampu menangani tipe pemain tertentu. Melatih pemain muda yang ambisius itu satu hal, tapi melatih pemain yang sudah mapan dengan pola pikir yang sudah terbentuk adalah hal lain. Belum lagi semua tekanan dari luar; melatih Inter itu menegangkan karena Anda harus mengurus segalanya. Pada akhirnya, menjadi pelatih justru adalah hal yang paling mudah."