Kami beruntung bisa bekerja dengan Pio cukup lama. Dia sudah bersama kami sejak level Under-14, lalu kami membawanya ke Primavera saat usianya dua tahun lebih muda. Dia memang jarang bermain karena kami lebih memilih pemain lain, tetapi bagaimanapun dia tetap bersama kami. Dia memanfaatkan apa yang menjadi hadiah dari saya, atau juga apa yang memang menjadi buah dari kemampuannya, dengan memainkan beberapa pertandingan di Youth League. Saya tidak ingat apakah dia melakukan sesuatu di liga, tetapi pada tahun berikutnya dia sudah menjadi bagian tetap tim utama, meski masih di bawah umur.





Lalu dia punya keberanian, karena tidak ada yang menceritakan ini, untuk meninggalkan Primavera, pergi ke lingkungan lain, yaitu Serie B, di kota lain, tempat dia harus membuktikan diri dan memulai lagi dari nol melawan para profesional sungguhan. Dan pada tahun pertamanya di Primavera, kalau saya tidak salah, dia mencetak 17-18 gol. Prospeknya adalah pada tahun berikutnya, karena dia bermain di bawah umur, mungkin dia akan mencetak 30 gol. Namun dia memilih pergi. Dia bisa saja memilih jalan yang lebih nyaman: dia bisa menjalani satu tahun lagi di Primavera dan menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan mungkin mencetak 30 atau 40 gol, saya tidak tahu.





Pada tahun kedua dia meledak, karena kalau saya tidak salah dia mencetak 17 gol di Serie B. Lalu saya menemukannya kembali di tim utama dalam kondisi yang lebih siap, lebih matang, dengan rasa lapar dan keinginan yang sama untuk terus berkembang. Itulah mengapa hal ini juga penting".