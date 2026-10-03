Pelatih Inter, Cristian Chivu, mengisahkan dirinya dalam versi yang belum pernah terlihat sebelumnya, mendalam dan lebih terkait dengan kondisi emosional serta pekerjaannya sebagai pelatih ketimbang peristiwa-peristiwa yang menjadikannya sorotan di lapangan.
Mantan bek yang kini menjadi pelatih itu menelusuri kembali banyak aspek dalam hidupnya, pertama sebagai pesepakbola, lalu sebagai pelatih anak-anak muda, dan kini sebagai manajer klub seperti Inter, dengan menceritakan berbagai anekdot dan hal-hal menarik, sekaligus menegaskan cara pandangnya dalam menjalani sepakbola dan kehidupan secara menyeluruh.
Semua itu disampaikannya kepada Futnet, perusahaan sportech yang mengintegrasikan penilaian profesional independen, laporan teknis, validasi ilmiah dan, mulai November, akses langsung dari klub. Melalui Futnet, Chivu menawarkan 200 penilaian gratis kepada para pemain muda yang menggunakan platform baru itu untuk “dipantau” dan dinilai oleh para profesional, termasuk Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti, dan Dario Marcolin. Dan Chivu adalah anggota pertama Honor Wall, yang mendukung pencarian talenta di Italia.