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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Chivu: "Saya ingin menciptakan sesuatu yang berkelanjutan di Inter. Tidak ada uang atau ide yang memberi kepastian untuk menjuarai Liga Champions. Saya tidak merayakan setelah Treble. Pio Esposito menunjukkan keberanian"

Inter
C. Chivu

Pelatih Inter, Cristian Chivu, mengisahkan dirinya dalam versi yang belum pernah terlihat sebelumnya, mendalam dan lebih terkait dengan kondisi emosional serta pekerjaannya sebagai pelatih ketimbang peristiwa-peristiwa yang menjadikannya sorotan di lapangan.

Mantan bek yang kini menjadi pelatih itu menelusuri kembali banyak aspek dalam hidupnya, pertama sebagai pesepakbola, lalu sebagai pelatih anak-anak muda, dan kini sebagai manajer klub seperti Inter, dengan menceritakan berbagai anekdot dan hal-hal menarik, sekaligus menegaskan cara pandangnya dalam menjalani sepakbola dan kehidupan secara menyeluruh.

Semua itu disampaikannya kepada Futnet, perusahaan sportech yang mengintegrasikan penilaian profesional independen, laporan teknis, validasi ilmiah dan, mulai November, akses langsung dari klub. Melalui Futnet, Chivu menawarkan 200 penilaian gratis kepada para pemain muda yang menggunakan platform baru itu untuk “dipantau” dan dinilai oleh para profesional, termasuk Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti, dan Dario Marcolin. Dan Chivu adalah anggota pertama Honor Wall, yang mendukung pencarian talenta di Italia.


  • Hubungan dengan sang ayah

    "Ayah saya menyuruh saya pulang ke rumah dengan trem setelah latihan. Itu caranya membekali saya, memberi saya nilai-nilai, saya kira. Dan pada titik kehidupan saya saat ini, saya yakin hal-hal itu berguna bagi saya, karena saya belajar mengandalkan diri sendiri.

    Saya sekolah pada pagi hari, jadi saya harus naik transportasi umum untuk tiba di latihan tepat waktu lalu harus kembali ke sekolah lagi. Setelah latihan selesai, meskipun dia punya mobil, dia tidak pernah menawarkan tumpangan untuk mengantar saya cepat-cepat ke sekolah. Kadang saya terlambat, tetapi saya tetap berhasil menemukan cara dan solusi sendiri untuk menjalani apa yang sudah menjadi rencana, jadwal, dan kesepakatan yang dibuat dengannya".

  • Saya memperlakukan para pemain seperti anak-anak saya

    "Lebih sulit menjadi ayah yang baik atau pelatih yang baik?Tanpa ragu menjadi ayah, karena itu jelas merupakan tanggung jawab yang besar. Namun, keduanya tidak bisa dibandingkan, karena saya memperlakukan para pemain saya seolah-olah mereka adalah anak-anak saya. Jelas ada perbedaan: mereka laki-laki, sementara saya punya dua anak perempuan, jadi pendekatannya sedikit berbeda, begitu juga dengan semua hal tentang diri saya dalam hubungan saya dengan mereka.


    Namun saya selalu berusaha, kepada anak-anak perempuan saya, untuk memberikan nilai-nilai yang tepat dan juga kritik yang tepat yang, saya rasa, dibutuhkan seorang remaja untuk memahami hal-hal tertentu. Kurang lebih hal yang sama juga saya lakukan ketika saya memulai di Under 14. Saat itu saya menangani anak-anak berusia tiga belas tahun yang masih remaja, anak-anak yang bermimpi menjadi pesepakbola, tetapi bagaimanapun mereka masih anak-anak kecil, selalu ditempatkan untuk bermain dan bukan untuk menjalani secara serius apa yang merupakan profesi, jika itu bisa disebut profesi pada usia tiga belas setengah tahun".

  • MENJADI KAPTEN

    "Mengenakan ban kapten di ruang ganti mengubah banyak hal dan, bagi mereka yang mampu merasakan tanggung jawab yang harus diberikan sebuah ban kapten, menurut saya juga harus ada kepekaan tertentu untuk memahami apa artinya menjadi pemakai ban kapten.

    Jika itu juga dibarengi sedikit kecerdasan emosional, saya rasa tingkat kepercayaan diri akan meningkat cukup banyak. Tidak semua orang mampu merasakan tanggung jawab dan emosi khusus yang membuat Anda berkembang. Ego yang terlalu besar, kadang-kadang, menjadi sisi sebaliknya, menjadi hal negatif. Saya juga pernah mengalaminya di level akademi. Saya sering mengalaminya pada beberapa momen.

    Pio Esposito terlintas di benak saya: ketika saya memberinya tanggung jawab dengan memberikan ban kapten, dia merespons dengan sangat baik, berperilaku sebagai sosok yang sangat sensitif. Dan dia telah menunjukkannya dan masih terus menunjukkannya hingga sekarang".

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  • Pio Esposito

    Kami beruntung bisa bekerja dengan Pio cukup lama. Dia sudah bersama kami sejak level Under-14, lalu kami membawanya ke Primavera saat usianya dua tahun lebih muda. Dia memang jarang bermain karena kami lebih memilih pemain lain, tetapi bagaimanapun dia tetap bersama kami. Dia memanfaatkan apa yang menjadi hadiah dari saya, atau juga apa yang memang menjadi buah dari kemampuannya, dengan memainkan beberapa pertandingan di Youth League. Saya tidak ingat apakah dia melakukan sesuatu di liga, tetapi pada tahun berikutnya dia sudah menjadi bagian tetap tim utama, meski masih di bawah umur.


    Lalu dia punya keberanian, karena tidak ada yang menceritakan ini, untuk meninggalkan Primavera, pergi ke lingkungan lain, yaitu Serie B, di kota lain, tempat dia harus membuktikan diri dan memulai lagi dari nol melawan para profesional sungguhan. Dan pada tahun pertamanya di Primavera, kalau saya tidak salah, dia mencetak 17-18 gol. Prospeknya adalah pada tahun berikutnya, karena dia bermain di bawah umur, mungkin dia akan mencetak 30 gol. Namun dia memilih pergi. Dia bisa saja memilih jalan yang lebih nyaman: dia bisa menjalani satu tahun lagi di Primavera dan menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan mungkin mencetak 30 atau 40 gol, saya tidak tahu.


    Pada tahun kedua dia meledak, karena kalau saya tidak salah dia mencetak 17 gol di Serie B. Lalu saya menemukannya kembali di tim utama dalam kondisi yang lebih siap, lebih matang, dengan rasa lapar dan keinginan yang sama untuk terus berkembang. Itulah mengapa hal ini juga penting".

  • Perayaan yang "batal" setelah treble.

    "Saya tidak merayakan setelah Treble? Saya menikmatinya sedikit. Itu adalah helaan napas lega atas kesulitan yang terjadi pada tahun itu. Pada Januari saya cedera, saya masuk ruang operasi, saya sempat ragu dan tidak tahu apakah saya masih bisa kembali bermain sepak bola.

    Saya kembali lebih cepat, setelah dua setengah bulan. Kami mencapai final, memenangi liga, memenangi piala, dan juga memenangi Liga Champions. Namun pikiran saya adalah bahwa saya harus pergi ke tim nasional, karena saya punya tanggung jawab ini. Saya juga kapten tim nasional dan saya tidak ingin mereka menganggap saya sebagai orang yang sudah besar kepala. Pelatih tim nasional memberi saya beberapa hari libur, tetapi saya berkata: "Tidak, saya adalah kapten tim, saya harus datang seperti yang lain".

  • LIGA CHAMPIONS

    "Menjuarai Liga Champions itu indah, maksud saya itu adalah mimpi semua orang, saya kira. Ini kompetisi yang begitu penting sehingga terasa berbeda. Ada perbedaan besar antara pertandingan liga dan pertandingan Liga Champions. Tidak masalah apakah itu fase grup atau babak 16 besar: ada perbedaan besar dalam hal motivasi individu seorang pemain, tetapi juga dalam hal motivasi sebuah tim. 

    Kesulitannya memang ada karena tidak ada resep yang memberi Anda kepastian bahwa Anda bisa menjuarai Liga Champions. Tidak ada uang yang bisa membelikan Anda Liga Champions, bahkan tidak ada ide yang bisa membelikannya untuk Anda. Itu adalah gabungan dari banyak hal yang, sepanjang musim, pada titik tertentu, tetapi terlambat, sekitar Maret, saya kira, membuat Anda memahami ada di titik mana. Karena hari ini mengatakan siapa yang difavoritkan, di atas kertas, mudah untuk menyebut namanya. Namun siapa yang akan melaju sampai akhir dan siapa yang akan berhasil tidak mudah untuk dikatakan".

  • Sesuatu yang bertahan lama

    "Saya sekarang sudah sampai pada titik di mana saya memikirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Saya tahu ke mana saya datang, saya tahu apa tanggung jawab saya, saya tahu apa artinya memikul tanggung jawab besar ini, tetapi yang terpenting saya tahu bahwa saya punya tanggung jawab terhadap para pemain saya.

    Saya ingin menciptakan sesuatu yang bertahan lama, sesuatu yang meninggalkan jejak penting dalam lembar sejarah klub luar biasa ini, dan saya sedang bekerja untuk itu. Saya punya target-target kecil yang ingin dicapai dalam waktu singkat, karena saya tidak pernah berpikir terlalu jauh.

    Berawal dari langkah-langkah kecil, mencapai target-target itu kemudian memungkinkan Anda untuk bermimpi lebih besar. Saya hanya menginginkan kesehatan untuk saya dan para pemain saya. Saya hanya ingin kami mempertahankan energi dan intensitas yang sama dalam menghadapi momen-momen tertentu yang ingin kami perbaiki setiap hari, kami semua, termasuk saya. Kami ingin menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri, atau versi terbaik dari diri kami pada hari sebelumnya".

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