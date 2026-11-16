Chivu Raih Panchina d'Oro: "Dibandingkan dengan Mourinho Terlalu Berlebihan. Saya Tak Takut Siapa Pun dalam Perebutan Scudetto. Inter Tak Harus Menang, tapi Kekalahan Jadi Tragedi"

Pertandingan berikutnya RMA Women's Champions League 12.45 INT Tonton

Setelah menerima penghargaan Panchina d'Oro 2025/26, pelatih Inter Cristian Chivu berbicara tentang penghargaan tersebut. Namun, ia menolak dibandingkan dengan Mourinho, pelatih asing terakhir yang menerimanya: "Saya teringat kesempatan yang diberikan kepada saya, klub yang memercayai saya, para pemain, dan hal-hal baik yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya berusaha menjaga level dan standar yang tinggi bagi klub kami serta sepakbola Italia di Eropa... Dibandingkan dengan Mourinho terlalu berlebihan bagi saya, itu membuat saya malu. Dia sosok hebat, sedangkan saya baru memulai. Saya berharap bisa meraih sebagian dari apa yang telah dia menangkan. Itu akan membuat saya bahagia sebagai pribadi dan lebih bahagia lagi sebagai pelatih dibandingkan sekarang". -

Menatap masa depan, apakah ada kesan bahwa jika Inter bermain seperti biasanya, mereka tak punya rival?

"Saya tidak suka label seperti itu. Terlalu mudah mengatakan Inter sangat diunggulkan dan harus menang. Tidak, Inter harus melakukan apa yang selalu mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir, dengan hasil dan konsistensi yang mereka tunjukkan di Italia dan Eropa. Namun, itu harus dibuktikan. Jarak dari ucapan ke tindakan masih panjang dan batasnya tipis. Kita semua melihat perbedaannya: sekali kalah, itu menjadi tragedi; lalu menang dua kali dan muncul euforia. Kami perlu menemukan keseimbangan. Sebagai klub, kami sudah menemukannya sejak beberapa waktu lalu".

Siapa yang paling Anda khawatirkan dalam perebutan Scudetto?

"Saya tidak takut kepada siapa pun, itu bukan bagian dari mentalitas saya. Kami harus fokus pada diri sendiri dan tampil kompetitif di setiap pertandingan, dengan menyadari bahwa tidak ada yang akan memberikan apa pun secara cuma-cuma. Kami harus selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri kami".

Apa yang Anda harapkan saat kembali bertanding?

"Saya berharap kami melanjutkan apa yang telah kami lakukan: tempo yang baik, keseimbangan, agresivitas, dan kualitas. Saya berharap tim berusaha membawa pulang hasil atau menuntaskan rangkaian banyak pertandingan mulai akhir pekan ini hingga 22 Desember".