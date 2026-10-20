Inter tak boleh lagi melakukan kesalahan. Mereka harus menang agar tetap punya harapan lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebelum fase liga berakhir. Shakhtar Donetsk datang ke San Siro setelah mengawali turnamen jauh lebih baik daripada Inter dan ingin mempertahankan performa tersebut.
Berbicara lebih dulu kepada Sky Sport dan kemudian dalam konferensi pers, pelatih Inter, Cristian Chivu menjelaskan bagaimana ia mempersiapkan pertandingan, apa yang ingin diubahnya, dan bagaimana mengubah performa di Eropa dari tim yang tampil sangat baik di Italia.