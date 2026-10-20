"Kesombongan adalah satu-satunya hal yang saya rasa dan harap tidak saya miliki, tetapi terlalu banyak yang membicarakan hal-hal yang tidak penting. Saya orang yang optimistis. Saya juga melihat sisi positif dari reaksi setelah kebobolan, serta apa yang kurang selama pertandingan. Saya harus menganalisis secara mendalam mengapa itu terjadi. Saya menemukan seribu alasan yang tidak ingin saya bicarakan, karena kalau tidak, kita baru akan selesai malam ini. Namun, saya bertanggung jawab: sayalah yang bersalah dan memang sudah seharusnya begitu.

Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan. Kami tidak sempurna sebagai tim, begitu pula secara individu. Kami juga punya masalah, hal-hal yang memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi yang penting bagi saya adalah tim melakukan segala cara untuk meraih hasil. Kami tidak sempurna dan tidak ingin digambarkan sebagai tim yang sempurna. Namun, saya juga tidak ingin melihat kekalahan Inter digambarkan sebagai tragedi nasional. Ada kesan bahwa Inter punya kewajiban, sedangkan tim lain tidak. Itu tidak benar."