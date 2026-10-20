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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Chivu: "Mimpi Liga Champions? Saat ini prioritas kami adalah memenangi satu pertandingan... Kami tidak sempurna, tetapi jika kami kalah, itu bukan tragedi nasional"

Inter
Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Jelang Inter vs Shakhtar Donetsk, pertandingan ketiga Liga Champions.

Inter tak boleh lagi melakukan kesalahan. Mereka harus menang agar tetap punya harapan lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebelum fase liga berakhir. Shakhtar Donetsk datang ke San Siro setelah mengawali turnamen jauh lebih baik daripada Inter dan ingin mempertahankan performa tersebut.


Berbicara lebih dulu kepada Sky Sport dan kemudian dalam konferensi pers, pelatih Inter, Cristian Chivu menjelaskan bagaimana ia mempersiapkan pertandingan, apa yang ingin diubahnya, dan bagaimana mengubah performa di Eropa dari tim yang tampil sangat baik di Italia.


  • Siapa pun yang menghadapi Inter tidak punya apa-apa yang bisa hilang.

    "Semua pertandingan di Liga Champions sulit. Kami menghadapi lawan-lawan yang siap dan berkembang, serta tahu cara bermain. Mereka datang ke San Siro dan ingin tampil sebagai protagonis, tanpa beban karena tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Pertandingan di Liga Champions tidak pernah mudah. Kami harus punya semangat dan determinasi yang tepat, dan kami ingin menunjukkannya mulai besok malam."

  • UCAPAN "SAYA HARUS MENGUBAH SESUATU" ITU

    "Setelah laga melawan Brugge, saya berbicara tentang diri saya sendiri, tentang cara saya mendekati para pemain dan menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Saya tidak merujuk pada hal lain. Saya selalu bertanggung jawab atas apa yang tidak saya lakukan dan apa yang bisa saya perbaiki. Saya sangat memikirkan cara menemukan kunci yang tepat dan hal-hal yang sesuai dengan identitas kami. Itulah yang saya maksud."

  • TUJUH KEKALAHAN DARI DELAPAN PERTANDINGAN

    "Ya, kami menyadari hasil-hasil ini. Kami tidak perlu terus-menerus diingatkan. Tahun ini kami kalah dalam dua pertandingan. Kami ingin kembali menemukan perasaan dan energi yang sejalan dengan ambisi kami. Terlalu banyak pembicaraan tentang masa lalu. Kami harus fokus pada hari esok, turun ke lapangan dengan kesiapan dalam segala aspek untuk meraih hasil."

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  • Memperlakukan para pemain seperti anak sendiri

    Kalian pernah mendengar saya berteriak? Saya berbicara pelan, tertawa, bercanda, dan marah. Saya melakukan hal yang sama dengan para pemain saya seperti yang saya lakukan dengan anak-anak saya di rumah. Kasih sayangnya sangat mirip karena kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kasih sayang saya kepada mereka tidak pernah berubah.

  • PERSEPSI TERHADAP BAHAYA

    "Saya senang para pemain mau memikul tanggung jawab tertentu, tetapi orang yang paling bertanggung jawab adalah saya karena belum berhasil menyampaikan hal-hal tertentu. Jika musim lalu menjadi musim yang penting, itu karena semua unsur di klub ini memikul tanggung jawab besar."

  • Inter lolos ke Liga Champions?

    "Jika ada pertanyaan tentang hal-hal tertentu, kami menjawabnya demi kesopanan dan karena itu kewajiban kami. Kami telah mengatakan bahwa Liga Champions adalah sebuah impian, tetapi saat ini, dengan dua kekalahan, lebih baik memikirkan hari esok. Memenangi satu pertandingan di Liga Champions adalah prioritas saat ini."

  • Apa yang perlu diubah?

    "Lebih besar kepedulian, lebih tinggi motivasi, lebih baik dalam membaca pertandingan, dan itu juga berlaku bagi saya. Saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi di lapangan, terutama hal-hal negatif dan kesalahan individu, karena mungkin mereka kekurangan energi lantaran saya gagal menularkannya. Skuad ini sudah bertahun-tahun bermain di bawah tekanan tertentu. Semua ekspektasi tertuju kepada mereka, dan terkadang itu wajar karena mereka telah mendapatkan penilaian tersebut berkat daya saing mereka. Saya wajib memikul tanggung jawab tertentu: jika pelatih bukan pihak yang paling bersalah, lalu apa yang sedang kita bicarakan?

  • "Kesombongan adalah satu-satunya hal yang saya rasa dan harap tidak saya miliki, tetapi terlalu banyak yang membicarakan hal-hal yang tidak penting. Saya orang yang optimistis. Saya juga melihat sisi positif dari reaksi setelah kebobolan, serta apa yang kurang selama pertandingan. Saya harus menganalisis secara mendalam mengapa itu terjadi. Saya menemukan seribu alasan yang tidak ingin saya bicarakan, karena kalau tidak, kita baru akan selesai malam ini. Namun, saya bertanggung jawab: sayalah yang bersalah dan memang sudah seharusnya begitu.

    Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan. Kami tidak sempurna sebagai tim, begitu pula secara individu. Kami juga punya masalah, hal-hal yang memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi yang penting bagi saya adalah tim melakukan segala cara untuk meraih hasil. Kami tidak sempurna dan tidak ingin digambarkan sebagai tim yang sempurna. Namun, saya juga tidak ingin melihat kekalahan Inter digambarkan sebagai tragedi nasional. Ada kesan bahwa Inter punya kewajiban, sedangkan tim lain tidak. Itu tidak benar."

Pertandingan berikutnya
INT

INT

Champions League

21 Okt 2026

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