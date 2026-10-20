Inter tak boleh lagi melakukan kesalahan. Mereka harus menang agar tetap memiliki peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebelum fase liga berakhir. Shakhtar Donetsk datang ke San Siro setelah mengawali turnamen jauh lebih baik daripada Inter dan bertekad mempertahankan performa tersebut.
Berbicara terlebih dahulu kepada Sky Sport lalu dalam konferensi pers, pelatih Inter, Cristian Chivu menjelaskan bagaimana ia mempersiapkan pertandingan ini, apa yang ingin ia ubah, dan bagaimana mengubah performa timnya di kompetisi Eropa setelah tampil sangat baik di Italia.