"Kesombongan adalah satu-satunya hal yang saya rasa dan harap tidak saya miliki, tetapi terlalu banyak yang dibicarakan tentang hal yang tidak berarti. Saya orang yang optimistis, saya juga melihat sisi positif dari reaksi terhadap gol-gol yang kami kebobolan dan dari apa yang kurang selama pertandingan. Saya harus menganalisis secara mendalam penyebabnya dan saya menemukan seribu alasan yang tidak ingin saya bicarakan, kalau tidak, kita baru akan selesai malam ini. Namun, saya bertanggung jawab: sayalah yang bersalah dan memang sudah seharusnya begitu.

Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan. Kami tidak sempurna sebagai tim ataupun secara individu: kami juga punya masalah, hal-hal yang memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi yang penting bagi saya adalah tim melakukan segala cara untuk meraih hasil. Kami tidak sempurna dan tidak ingin digambarkan sebagai tim yang sempurna, tetapi saya juga tidak ingin kekalahan Inter digambarkan sebagai tragedi nasional. Ada kesan bahwa Inter punya kewajiban, sementara tim lain tidak. Itu tidak benar."