Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Chivu: "Mimpi Liga Champions? Saat ini prioritas kami adalah memenangi satu pertandingan... Kami tidak sempurna, tetapi jika kalah, itu bukan tragedi nasional"

Inter
Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Jelang Inter vs Shakhtar Donetsk, pertandingan ketiga Liga Champions.

Inter tak boleh lagi melakukan kesalahan. Mereka harus menang agar tetap memiliki peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions sebelum fase liga berakhir. Shakhtar Donetsk datang ke San Siro setelah mengawali turnamen jauh lebih baik daripada Inter dan bertekad mempertahankan performa tersebut.


Berbicara terlebih dahulu kepada Sky Sport lalu dalam konferensi pers, pelatih Inter, Cristian Chivu menjelaskan bagaimana ia mempersiapkan pertandingan ini, apa yang ingin ia ubah, dan bagaimana mengubah performa timnya di kompetisi Eropa setelah tampil sangat baik di Italia.


  • Siapa pun yang menghadapi Inter tak punya apa pun yang bisa hilang

    "Semua pertandingan di Liga Champions sulit. Kami menghadapi lawan-lawan yang siap dan terus berkembang, yang tahu cara bermain. Mereka datang ke San Siro dan ingin menjadi protagonis, tanpa beban karena tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Di Liga Champions, pertandingan tidak pernah mudah. Kami harus memiliki keinginan dan determinasi yang tepat, dan kami ingin menunjukkannya mulai besok malam."

  • "SAYA HARUS MENGUBAH SESUATU" ITU

    "Setelah laga melawan Brugge, saya berbicara tentang diri saya sendiri, tentang cara saya mendekati para pemain dan menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Saya tidak merujuk pada hal lain. Saya selalu bertanggung jawab atas apa yang tidak saya lakukan dan apa yang masih bisa saya perbaiki. Saya sangat khawatir soal bagaimana menemukan kunci yang tepat dan hal-hal yang sesuai dengan identitas kami. Itulah yang saya maksud".

  • TUJUH KEKALAHAN DALAM DELAPAN PERTANDINGAN

    "Ya, kami menyadari hasil-hasil itu. Kami tidak perlu terus-menerus diingatkan. Tahun ini kami kalah dalam dua pertandingan. Kami ingin kembali menemukan perasaan dan energi yang sejalan dengan ambisi kami. Terlalu banyak pembicaraan tentang masa lalu. Kami harus fokus pada pertandingan besok dan turun ke lapangan dengan kesiapan dalam segala aspek untuk meraih hasil."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Memperlakukan para pemain seperti anak sendiri

    Kalian dengar saya berteriak? Saya berbicara pelan, tertawa, bercanda, dan marah. Apa yang saya lakukan bersama para pemain saya sama seperti yang saya lakukan di rumah bersama anak-anak saya. Rasa sayangnya sangat mirip karena kami menghabiskan banyak waktu bersama. Kasih sayang saya kepada mereka tidak pernah berubah.

  • PERSEPSI BAHAYA

    "Saya senang para pemain mau memikul tanggung jawab tertentu, tetapi saya yang paling bertanggung jawab karena tidak berhasil menyampaikan beberapa hal. Jika musim lalu menjadi musim yang penting, itu karena semua elemen klub ini memikul tanggung jawab besar."

  • Inter sekelas Liga Champions?

    "Jika ada pertanyaan tentang hal-hal tertentu, kami menjawabnya demi sopan santun dan karena kewajiban. Kami sudah mengatakan bahwa Liga Champions adalah sebuah mimpi, tetapi saat ini, setelah dua kekalahan, lebih baik memikirkan hari esok. Memenangi satu pertandingan di Liga Champions adalah prioritas saat ini."

  • Apa yang perlu diubah?

    "Lebih banyak perhatian, lebih banyak motivasi, lebih baik dalam membaca pertandingan, dan itu juga berlaku bagi saya. Saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi di lapangan, terutama hal-hal negatif dan kesalahan individu, karena mungkin mereka kekurangan energi akibat saya tidak berhasil menularkannya. Kelompok ini sudah bertahun-tahun bermain di bawah tekanan tertentu. Semua ekspektasi tertuju kepada mereka, dan terkadang itu wajar karena mereka telah mendapatkan pengakuan tersebut berkat daya saing mereka. Saya wajib memikul tanggung jawab tertentu: jika pelatih bukan pihak yang paling bertanggung jawab, lalu apa yang sedang kita bicarakan?

  • "Kesombongan adalah satu-satunya hal yang saya rasa dan harap tidak saya miliki, tetapi terlalu banyak yang dibicarakan tentang hal yang tidak berarti. Saya orang yang optimistis, saya juga melihat sisi positif dari reaksi terhadap gol-gol yang kami kebobolan dan dari apa yang kurang selama pertandingan. Saya harus menganalisis secara mendalam penyebabnya dan saya menemukan seribu alasan yang tidak ingin saya bicarakan, kalau tidak, kita baru akan selesai malam ini. Namun, saya bertanggung jawab: sayalah yang bersalah dan memang sudah seharusnya begitu.

    Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kesulitan. Kami tidak sempurna sebagai tim ataupun secara individu: kami juga punya masalah, hal-hal yang memengaruhi jalannya pertandingan, tetapi yang penting bagi saya adalah tim melakukan segala cara untuk meraih hasil. Kami tidak sempurna dan tidak ingin digambarkan sebagai tim yang sempurna, tetapi saya juga tidak ingin kekalahan Inter digambarkan sebagai tragedi nasional. Ada kesan bahwa Inter punya kewajiban, sementara tim lain tidak. Itu tidak benar."

Pertandingan berikutnya
INT

INT

Champions League

21 Okt 2026

SHK

SHK