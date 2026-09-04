Kesadaran besar, atau mungkin sedikit titik lemah? Istilah "duel langsung", tetap rumit dan sulit diterima bagi Cristian Chivu dan Inter-nya, meski meraih gelar ganda Scudetto dan Coppa Italia. Besok, di San Siro, yang menghadang pelatih asal Rumania itu adalah Napoli asuhan Max Allegri, yang dalam versi Diavolo memenangi dua derby dari dua pertemuan musim lalu, menyisakan remah-remah bagi Inter, yang tak pernah mampu melukainya sedikit pun.
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Chivu menyindir Juventus dan AC Milan: "Duel langsung? Mereka finis sangat jauh di belakang." Musim lalu, 3 poin dari 12 di tengah kekacauan Bastoni
Tiga poin dari 12 poin yang tersedia
Secara umum, dalam duel sarat tradisi melawan rival sekota dan Juventus, tahun lalu tidak berjalan baik bagi Inter, kalau memakai eufemisme: dua kekalahan melawan AC Milan, satu kekalahan menyakitkan 4-3 tepat pada pekan ketiga melawan Tudor, yang kemudian dipecat, dan kemenangan kontroversial di San Siro yang ditandai kartu merah untuk Kalulu dan tidak adanya kartu merah bagi Bastoni. Tiga poin dari 12 yang tersedia, yang mungkin masih mengganggu tidur Chivu, meski berhasil meraih dua trofi.
Tendon Achilles
Dalam musim pertamanya sebagai pelatih Inter, tak bisa dimungkiri bahwa titik lemah bagi mantan pelatih Parma itu justru adalah duel melawan tim-tim selevel, setidaknya di atas kertas: bukan Como dan Roma, dengan Fabregas dan Gasperini ditaklukkan empat kali dari empat pertemuan, melainkan Napoli dalam satu kasus dan tiga kali justru rival-rival historis, selain kekalahan di Liga Champions melawan tim-tim yang disebut sebagai raksasa.
"Jauh Tertinggal"
Lalu Chivu memakai ironi, tetapi juga tampak sedikit rasa pahit ketika kepadanya diajukan pertanyaan: "Saya merindukan dua kata ini... Lalu apa arti 'duel langsung'? Menghadapi tim-tim besar secara tradisi secara umum atau hanya tim-tim yang finis di empat besar? Lalu Milan dan Juve mau diletakkan di mana, karena musim lalu mereka finis sangat jauh di belakang. Apakah itu bukan lagi duel langsung? Napoli dan Como justru duel langsung? Sebenarnya, bagi saya semuanya adalah duel langsung, bahkan melawan tim-tim papan bawah..."
TAHUN PENENTUAN
Pada musim ini, dengan pengalaman satu tahun, satu gelar Serie A dan Coppa Italia di lemari trofi, serta dengan bursa transfer yang menghadirkan pemain-pemain top seperti Stones, Spence, dan Jones, tiga pemain tim nasional Inggris, dan yang membuat Inter praktis memiliki dua skuad yang sangat kuat dan hampir setara levelnya, seperti PSG dan Bayern Munchen, sorotan utama akan tertuju tepat pada laga-laga besar, dimulai dari Napoli lalu berlanjut melawan Real Madrid dan Roma, serta pada duel-duel elite di Liga Champions: Inter harus mampu mengelola dua kompetisi tersebut, dengan target minimal perempat final Liga Champions, setelah tersingkir di babak 32 besar oleh wakil Norwegia, Bodo, selain juga mempertahankan gelar di Serie A, dengan juga harus melewati Juventus dan Milan,
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