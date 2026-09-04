Pada musim ini, dengan pengalaman satu tahun, satu gelar Serie A dan Coppa Italia di lemari trofi, serta dengan bursa transfer yang menghadirkan pemain-pemain top seperti Stones, Spence, dan Jones, tiga pemain tim nasional Inggris, dan yang membuat Inter praktis memiliki dua skuad yang sangat kuat dan hampir setara levelnya, seperti PSG dan Bayern Munchen, sorotan utama akan tertuju tepat pada laga-laga besar, dimulai dari Napoli lalu berlanjut melawan Real Madrid dan Roma, serta pada duel-duel elite di Liga Champions: Inter harus mampu mengelola dua kompetisi tersebut, dengan target minimal perempat final Liga Champions, setelah tersingkir di babak 32 besar oleh wakil Norwegia, Bodo, selain juga mempertahankan gelar di Serie A, dengan juga harus melewati Juventus dan Milan,