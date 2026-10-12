Chivu: "Bastoni adalah aset Inter dan Italia. Jangan ada yang meragukan Calhanoglu. Liga Champions adalah mimpi atau peluang?"

"Kami sadar harus memainkan 7 pertandingan dan meraih hasil maksimal untuk lolos. Bruges adalah tim yang punya identitas dan bermain proaktif. Mereka memiliki kualitas tersendiri. Ini tidak akan mudah, karena tidak ada pertandingan mudah di Liga Champions.

Dalam setiap pertandingan, kami membutuhkan energi, determinasi, dan sikap yang tepat. Itulah dasar kami menentukan pilihan. Saat menghadapi Parma, pilihan kami berbeda dari yang mungkin diperkirakan sebagian orang. Kami memiliki skuad berkualitas, dengan setiap pemain menyumbangkan kemampuan individunya untuk tim."