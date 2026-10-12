Pelatih Inter, Cristian Chivu, berbicara kepada Sky Sport dan dalam konferensi pers untuk membahas pertandingan Liga Champions yang akan mempertemukan Inter dengan Bruges. Setelah kalah secara terhormat dari Real Madrid, Inter membutuhkan kemenangan untuk segera kembali melangkah menuju kelolosan ke babak 16 besar.
Chivu: "Bastoni adalah aset Inter dan Italia. Jangan ada yang meragukan Calhanoglu. Liga Champions adalah mimpi atau peluang?"
TIDAK ADA LAGA YANG MUDAH DI LIGA CHAMPIONS
"Kami sadar harus memainkan 7 pertandingan dan meraih hasil maksimal untuk lolos. Bruges adalah tim yang punya identitas dan bermain proaktif. Mereka memiliki kualitas tersendiri. Ini tidak akan mudah, karena tidak ada pertandingan mudah di Liga Champions.
Dalam setiap pertandingan, kami membutuhkan energi, determinasi, dan sikap yang tepat. Itulah dasar kami menentukan pilihan. Saat menghadapi Parma, pilihan kami berbeda dari yang mungkin diperkirakan sebagian orang. Kami memiliki skuad berkualitas, dengan setiap pemain menyumbangkan kemampuan individunya untuk tim."
CALHANOGLU
"Calhanoglu? Tak seorang pun boleh meragukan kualitasnya. Ia telah membuktikannya selama bertahun-tahun. Kita lihat nanti bagaimana kami akan mengelolanya. Kami membutuhkan semua pemain karena kami bermain setiap tiga hari. Yang tidak boleh kami lakukan adalah mempertaruhkan kondisi fisik para pemain."
Liga Champions: Impian atau Peluang?
"Champions sebagai mimpi atau peluang? Kita semua harus mencermati pertanyaan ini: jika jawabannya 'mimpi', lalu 'target' dijadikan judul, itu bukan jawaban yang sama. Wajar jika Inter berambisi melangkah sejauh yang mereka bisa, sembari bermimpi bahwa mereka bisa melangkah jauh."
"Tanpa melupakan jerih payah, kerja keras, dan perjalanan yang telah dilalui. Tidak ada uang yang bisa membelikanmu trofi sepenting ini. Tidak ada pemain atau pelatih yang bisa kamu jangkau. Satu-satunya kepastian yang kamu miliki adalah keinginan untuk bermimpi, tetapi kerja keras untuk meraih mimpi itulah yang penting."
Calhanoglu baik-baik saja
"Kami akan melakukan beberapa perubahan. Calhanoglu baik-baik saja. Dia terlihat mengompres dengan es, dan saya tidak tahu soal itu karena sepengetahuan saya dia keluar lapangan tanpa cedera. Dia mengalami benturan ringan dan mengompresnya dengan es, tetapi kondisinya baik-baik saja."
"Kondisi Spence terus membaik. Saya senang dia mulai bisa melepaskan sebagian tekanan dan amarahnya. Saat baru tiba di sini, dia mengalami masalah fisik yang membuatnya tidak bisa ambil bagian pada awal musim. Rasa percaya dirinya meningkat pesat dan saya senang melihatnya."
BASTONI
"Saya tidak akan kembali membahas ketidakadilan yang dialaminya dan apa yang terjadi di tim nasional. Kita semua tahu kualitas Ale. Kualitas individunya bagi kami dan bagi Italia (ia telah menunjukkannya), tetapi ia tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun. Ia selalu menjadi pemain berkualitas. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus memanjakan mereka, tetapi sesekali kita perlu lebih memperhatikan para pemain yang kita miliki di Italia. Ale adalah aset penting bagi Inter dan Italia."
Skuad yang kompetitif
"Kami telah mencapai mentalitas yang memungkinkan kami turun ke lapangan dengan rasa tanggung jawab yang besar, terkadang dengan sikap dan tekad yang tepat, meski selalu ada ruang untuk perbaikan, dan terkadang dengan tampil dominan. Kami masih punya ruang untuk berkembang karena ada hal-hal dalam gagasan permainan kami yang bisa dilakukan lebih baik lagi. Kelompok pemain ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Persaingan di antara mereka meningkatkan level latihan dan ambisi kami. Klub kami memiliki ambisi tersebut dan karena itu membangun skuad yang kompetitif, yang tentu saja masih bisa terus ditingkatkan. Ini bukan kritik."
Club Brugge
"Ada tujuh pertandingan, tetapi kami fokus pada pertandingan pertama. Kami tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan karena kami bermain setiap tiga hari. Bruges terorganisasi dengan baik, baik saat menguasai bola maupun saat bertahan. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah."
SOMMER
"Bukan soal apa yang kami menangi tahun lalu, melainkan apa yang telah ia lakukan selama tiga tahun di Inter: profesionalisme, keseriusan, dan rasa hormat yang ia tunjukkan kepada Inter, para suporter, serta klub. Kita harus berterima kasih kepadanya atas tiga tahun luar biasa yang membuatnya meraih trofi-trofi penting dan tampil di panggung-panggung besar."
Mengubah gaya bermain?
"Kami tidak menetapkan sejak awal apa yang harus kami lakukan. Kami punya identitas sendiri, tetapi lawanlah yang memaksa kami mengambil keputusan tertentu. Dalam 20 menit pertama di Madrid, kami nyaris mendominasi dan tidak mendapat ancaman sama sekali. Lalu kami kebobolan dan pertandingan berubah. Tujuan tim ini adalah menjaga mentalitas dan sikap proaktif tetap tinggi. Jika untuk satu pertandingan saya berkata, 'Hari ini kita bermain spekulatif dan melihat apa yang diberikan Tuhan dari atas sana,' bagaimana saya bisa tetap konsisten? Di lapangan, kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Terkadang kita bisa membalikkan keadaan, terkadang tidak. Yang penting bagi saya, jika kami harus kalah, kamilah yang harus menentukan bagaimana kami kalah, bukan bergantung pada orang lain."
Para pemain pelapis
"Saya tidak suka berbicara soal pemain inti, pelapis, atau status. Saya lebih suka berpikir bahwa saya bisa memilih pemain dari sebuah kelompok berdasarkan kondisi fisik, lawan, dan kondisi mental banyak pemain yang sempat pergi dari sini untuk bergabung dengan tim nasional, tempat mereka menghadapi tekanan dan ekspektasi yang berbeda. Ada banyak hal yang dibicarakan. Bagi saya, ini adalah kelompok pemain yang ingin kompetitif dan bersaing di setiap posisi dengan pemain yang bisa bermain menggantikan mereka. Saya juga ingin menekankan pentingnya lima pergantian pemain. Semua pemain penting, musim masih panjang, dan ada banyak pertandingan."
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