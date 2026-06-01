Impian Eropa Arsenal berubah menjadi mimpi buruk di ibu kota Hongaria. Meskipun sempat unggul lebih dulu berkat tendangan menakjubkan Kai Havertz pada menit keenam, The Gunners harus puas dengan hasil imbang setelah Ousmane Dembele menyamakan kedudukan. Pertandingan akhirnya berakhir imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu, yang berujung pada adu penalti yang penuh ketegangan.

Eberechi Eze sudah gagal dalam tendangannya sebelumnya dalam adu penalti tersebut sebelum kegagalan Gabriel memastikan nasib mereka. Hasil ini memungkinkan PSG berhasil mempertahankan gelar Eropa mereka, setahun setelah kemenangan dominan mereka atas Inter, sementara perjuangan panjang Arsenal untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka terus berlanjut meskipun mereka sukses di kompetisi domestik.