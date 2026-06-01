‘Chill’ - Bintang Liverpool Jeremie Frimpong menjelaskan perayaan hebohnya setelah melihat Arsenal menelan kekecewaan dalam adu penalti final Liga Champions melawan PSG
Kekecewaan bagi The Gunners di Budapest
Impian Eropa Arsenal berubah menjadi mimpi buruk di ibu kota Hongaria. Meskipun sempat unggul lebih dulu berkat tendangan menakjubkan Kai Havertz pada menit keenam, The Gunners harus puas dengan hasil imbang setelah Ousmane Dembele menyamakan kedudukan. Pertandingan akhirnya berakhir imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu, yang berujung pada adu penalti yang penuh ketegangan.
Eberechi Eze sudah gagal dalam tendangannya sebelumnya dalam adu penalti tersebut sebelum kegagalan Gabriel memastikan nasib mereka. Hasil ini memungkinkan PSG berhasil mempertahankan gelar Eropa mereka, setahun setelah kemenangan dominan mereka atas Inter, sementara perjuangan panjang Arsenal untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka terus berlanjut meskipun mereka sukses di kompetisi domestik.
Penjelasan di balik selebrasi Frimpong yang viral
Dunia sepak bola pun terkejut ketika video-video Frimpong beredar di media sosial yang memperlihatkan pemain Liverpool itu tampak bersuka cita atas penderitaan Arsenal. Saat tendangan penalti penentu Gabriel Magalhaes meleset ke arah penonton, Frimpong terekam melompat dari kursinya dan berteriak kegirangan, sehingga banyak yang mengira ia hanya sedang menikmati 'hatewatch' terhadap juara Liga Premier tersebut.
Namun, mantan bintang Bayer Leverkusen itu dengan cepat mengklarifikasi situasi tersebut, menegaskan bahwa tidak ada niat jahat terhadap tim asuhan Mikel Arteta. Melalui Instagram untuk menanggapi reaksi negatif tersebut, Frimpong menulis: "[dua emoji tertawa] santai saja, saya dan teman saya bertaruh dan saya menang, itulah mengapa saya senang [emoji mengangkat bahu]"
Chelsea ikut-ikutan melakukan trolling di media sosial
Frimpong bukanlah satu-satunya yang merasa senang dengan hasil tersebut. Chelsea, rival Arsenal di London, juga ikut menyuarakan pendapatnya melalui unggahan provokatif di akun Instagram resmi mereka. The Blues menulis: "Datang dan kunjungi 'Rumah Trofi' London. Pesan tur stadion di Stamford Bridge sekarang melalui tautan di cerita kami atau di bio kami."
Postingan tersebut akhirnya diikuti dengan nada yang lebih bersahabat dari tim media sosial Stamford Bridge, yang bercanda: "Kami mungkin pantas mendapat kartu merah lagi karena postingan terakhir itu! Tapi serius, selamat kepada Arsenal atas kemenangan di Liga Premier dan penampilan hebat di Liga Champions. Kami menantikan untuk kembali bersaing dengan kalian musim depan."
Penghormatan untuk Arne Slot yang akan hengkang
Di tengah hebohnya media sosial terkait perayaannya, Frimpong juga menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan kepada manajer klubnya yang akan hengkang. Arne Slot diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala Liverpool hanya beberapa jam sebelum final di Budapest dimulai, yang menandai berakhirnya masa jabatannya di Anfield secara mendadak. Frimpong memanfaatkan platformnya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih asal Belanda tersebut, dengan menulis: "Terima kasih atas segalanya, pelatih. Semoga sukses di masa depan!"