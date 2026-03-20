Simone Gervasio

Chiesa kembali ke tim nasional: pilihan Gattuso untuk babak playoff Piala Dunia dan alasan mengapa ia absen selama dua tahun

Tahun-tahun terakhir hubungan antara sayap dan pemain timnas.

Di mana kita tinggalkan? Federico Chiesa kembali ke timnas setelah 2 tahun dan melakukannya untuk dua laga yang tak boleh gagal: namanya juga tercantum dalam daftar Gattuso untuk dua pertandingan melawan Irlandia Utara dan, jika laga pertama berjalan lancar, melawan Wales atau Bosnia danHerzegovina di final playoff Piala Dunia. Winger Liverpool ini belum pernah membela timnas Italia sejak 2024.


Dipanggil untuk menggantikan Zaccagni yang cedera, pelatih lebih memilih putra Enrico daripada calon lain seperti Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi, dan Maldini. Penampilan terakhirnya bersama timnas, seperti yang disebutkan, terjadi pada 29 Juni 2024, di babak 16 besar melawan Swiss yang mengakibatkan timnas asuhan Spalletti tersingkir dari Euro. Itu adalah penampilannya yang ke-51 (ia mencetak 7 gol dan memberikan 8 assist dengan seragam Italia) sebelum jeda panjang, akibat cedera dan keputusan sang pemain berusia 28 tahun itu sendiri.


  • MENGAPA CHIESA TIDAK LAGI DIPANGGIL

    Sejak konferensi pers pertamanya, Federico Chiesa selalu menjadi topik utama pertanyaan yang diajukan kepada pelatih kepala dan penjelasan yang diberikan mengenai alasan mengapa salah satu pemain terbaik dalam kampanye Eropa yang sukses pada tahun 2021 itu tidak lagi dipanggil. Baik sebelum pertandingan bulan Oktober maupun November, pelatih kepala telah mengungkapkan bahwa ia tidak memanggilnya karena keputusan sang pemain sendiri yang, meskipun telah pulih dari cedera, masih merasa belum dalam kondisi fisik terbaik dan memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim nasional.

  • MUSIM DI LIVERPOOL

    Namun, setelah penampilan awalnya yang kurang meyakinkan, bagaimana perkembangan musim kedua Chiesa di Liverpool? Catatannya menunjukkan 31 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist dalam total waktu bermain sedikit lebih dari 600 menit, dengan rata-rata 21 menit per pertandingan. Pemain asal Italia ini hanya sekali menjadi starter, pada bulan September, dan tahun ini pun ia belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Klopp.


    Meskipun mengalami sedikit masalah otot, tahun ini ia tidak mengalami cedera serius dan kini kondisi fisiknya memungkinkan ia untuk merespons panggilan Gattuso untuk dua pertandingan terpenting.

