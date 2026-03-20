Chiesa kembali ke tim nasional: pilihan Gattuso untuk babak playoff Piala Dunia dan alasan mengapa ia absen selama dua tahun

Di mana kita tinggalkan? Federico Chiesa kembali ke timnas setelah 2 tahun dan melakukannya untuk dua laga yang tak boleh gagal: namanya juga tercantum dalam daftar Gattuso untuk dua pertandingan melawan Irlandia Utara dan, jika laga pertama berjalan lancar, melawan Wales atau Bosnia danHerzegovina di final playoff Piala Dunia. Winger Liverpool ini belum pernah membela timnas Italia sejak 2024.





Dipanggil untuk menggantikan Zaccagni yang cedera, pelatih lebih memilih putra Enrico daripada calon lain seperti Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi, dan Maldini. Penampilan terakhirnya bersama timnas, seperti yang disebutkan, terjadi pada 29 Juni 2024, di babak 16 besar melawan Swiss yang mengakibatkan timnas asuhan Spalletti tersingkir dari Euro. Itu adalah penampilannya yang ke-51 (ia mencetak 7 gol dan memberikan 8 assist dengan seragam Italia) sebelum jeda panjang, akibat cedera dan keputusan sang pemain berusia 28 tahun itu sendiri.



