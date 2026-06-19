Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Giorgio ChielliniGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Chiellini tentang rekan-rekannya yang kehilangan segalanya: "Manajemen yang buruk". Pengeluaran yang gila-gilaan: "Supercar pertama di usia 24 tahun, lalu tiga Ferrari"

Juventus

Pejabat Juventus, yang pernah menjadi bek Juventus dan tim nasional, berbicara tentang hubungannya dengan uang

Giorgio Chiellini, mantan bek dan kapten Juventus serta tim nasional Italia, yang kini menjabat sebagai pejabat klub Bianconeri, dalam wawancara dengan podcast Smash & Cash membahas hubungannya dengan uang. Berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik, sebagaimana dilansir oleh Tuttosport.


"Saya tidak pernah benar-benar memikirkan uang sampai saya meninggalkan rumah. Kemudian saya mulai mengelola uang saku biasa, seperti remaja pada umumnya. Itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan praktis: pakaian saat dibutuhkan, sepatu sepak bola saat harus bermain. Saya tidak pernah terlalu tertarik pada uang dan di rumah pun topik itu jarang dibicarakan."


"Apakah pernah ada masa di mana saya berpikir: ‘Sekarang saatnya saya menikmati hidup’? Tidak. Itu bukan gaya saya. Supercar pertama saya beli saat berusia 24 tahun. Namun, mengingat standar hidup yang saya jalani saat itu, itu bukanlah pengeluaran yang gila-gilaan. Apa saja keinginan mewah terpenting yang pernah saya penuhi? Mobil-mobil. Selama bertahun-tahun, saya memiliki tiga Ferrari, tapi kemudian mobil-mobil itu tidak nyaman untuk punggung saya. Lalu ada kecintaan pada jam tangan, yang muncul setelah usia 30 tahun. Apakah saya pernah merasa sudah mencapai puncak? Tidak. Saya selalu merasa sangat beruntung, tapi keinginan untuk terus berkembang dan maju selalu menggerakkan saya."


  • Pejabat Juventus itu juga menceritakan beberapa pengalaman buruk yang dialaminya sebagai saksi, seperti rekan-rekannya yang kehilangan segalanya: "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena manajemen yang buruk. Bukan karena mereka menghambur-hamburkan uang, melainkan karena mereka tidak memiliki rencana strategis untuk karier dan kekayaan mereka. Apakah saya pernah takut kehilangan segalanya? Tidak. Saya mulai merencanakan sejak sangat dini, tak lama setelah berusia 20 tahun. Ketika tiba di Turin, saya mulai membeli properti, berinvestasi, dan merencanakan akhir karier saya. Apakah saya memiliki rencana yang jelas? Ya. Sebelum berusia 25 tahun, saya sudah memiliki rencana sepuluh tahun. Saya ingin mencapai akhir karier tanpa utang.”


    Apakah saya memahami orang seperti Cristiano Ronaldo, yang mengatakan bahwa dia rela melepaskan sebagian uangnya demi privasi yang lebih besar? Ya, saya memahaminya. Dia berada di level yang jauh lebih tinggi. Saya menjalani kehidupan normal, berjalan-jalan di pusat kota. Dia tidak akan bisa melakukannya. Saya pergi ke supermarket untuk membeli kopi, ke restoran, dan mengantar anak-anak perempuan saya ke kelas menari.”


    • Iklan