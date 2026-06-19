Chiellini tentang rekan-rekannya yang kehilangan segalanya: "Manajemen yang buruk". Pengeluaran yang gila-gilaan: "Supercar pertama di usia 24 tahun, lalu tiga Ferrari"

Giorgio Chiellini, mantan bek dan kapten Juventus serta tim nasional Italia, yang kini menjabat sebagai pejabat klub Bianconeri, dalam wawancara dengan podcast Smash & Cash membahas hubungannya dengan uang. Berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik, sebagaimana dilansir oleh Tuttosport.





"Saya tidak pernah benar-benar memikirkan uang sampai saya meninggalkan rumah. Kemudian saya mulai mengelola uang saku biasa, seperti remaja pada umumnya. Itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan praktis: pakaian saat dibutuhkan, sepatu sepak bola saat harus bermain. Saya tidak pernah terlalu tertarik pada uang dan di rumah pun topik itu jarang dibicarakan."





"Apakah pernah ada masa di mana saya berpikir: ‘Sekarang saatnya saya menikmati hidup’? Tidak. Itu bukan gaya saya. Supercar pertama saya beli saat berusia 24 tahun. Namun, mengingat standar hidup yang saya jalani saat itu, itu bukanlah pengeluaran yang gila-gilaan. Apa saja keinginan mewah terpenting yang pernah saya penuhi? Mobil-mobil. Selama bertahun-tahun, saya memiliki tiga Ferrari, tapi kemudian mobil-mobil itu tidak nyaman untuk punggung saya. Lalu ada kecintaan pada jam tangan, yang muncul setelah usia 30 tahun. Apakah saya pernah merasa sudah mencapai puncak? Tidak. Saya selalu merasa sangat beruntung, tapi keinginan untuk terus berkembang dan maju selalu menggerakkan saya."



