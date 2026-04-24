Chicago Fire dilaporkan tidak lagi tertarik pada striker asal Polandia Robert Lewandowski setelah sempat membidik striker Barcelona pada bursa transfer musim dingin

Chicago dilaporkan gencar memburu Lewandowski selama musim dingin ketika sudah jelas bahwa ia tidak akan langsung menandatangani perpanjangan kontrak untuk tetap bertahan di Catalonia, namun mereka gagal mencapai kesepakatan. Mereka, pada beberapa kesempatan, terlibat dalam pembicaraan intensif mengenai sang striker, namun transfer tersebut tak pernah terwujud, menurut The Athletic.

Lewandowski sendiri telah mengakui bahwa masa depannya masih belum pasti.

"Saya harus merasakannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun (tentang apa yang akan saya putuskan), karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan waktunya," katanya bulan lalu.