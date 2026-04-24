Chicago Fire dilaporkan tidak lagi tertarik pada striker asal Polandia Robert Lewandowski setelah sempat membidik striker Barcelona pada bursa transfer musim dingin

Menurut laporan The Athletic, Chicago Fire tampaknya tidak akan merekrut Robert Lewandowski setelah kontraknya di Barcelona berakhir pada musim panas ini. Kontrak striker asal Polandia itu akan berakhir pada bulan Juni, dan ia sebelumnya sering dikaitkan dengan kepindahan ke MLS. Namun, minat Chicago kini tertuju ke arah lain, terutama karena striker mereka saat ini, Hugo Cuypers, sedang dalam performa terbaiknya.

    Musim dingin yang panjang dalam upaya merayu Lewandowski

    Chicago dilaporkan gencar memburu Lewandowski selama musim dingin ketika sudah jelas bahwa ia tidak akan langsung menandatangani perpanjangan kontrak untuk tetap bertahan di Catalonia, namun mereka gagal mencapai kesepakatan. Mereka, pada beberapa kesempatan, terlibat dalam pembicaraan intensif mengenai sang striker, namun transfer tersebut tak pernah terwujud, menurut The Athletic.

    Lewandowski sendiri telah mengakui bahwa masa depannya masih belum pasti.

    "Saya harus merasakannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun (tentang apa yang akan saya putuskan), karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan waktunya," katanya bulan lalu.

    Prioritasnya ada di tempat lain

    Chicago kini diyakini telah mengalihkan perhatiannya ke opsi lain, mengingat sejumlah pemain Eropa diperkirakan akan tersedia setelah Piala Dunia 2026. Sementara itu, penyerang nomor 9 saat ini, Hugo Cuypers, tampil gemilang di awal musim ini dengan mencetak enam gol dalam lima pertandingan. Ia menutup musim 2025 dengan 17 gol.

    Performa Lewandowski sedang menurun

    Semua ini terjadi di masa yang sulit bagi pemain asal Polandia tersebut, yang performanya menurun pada tahun 2026. Setelah mencetak 27 gol di La Liga tahun lalu, ia baru mencetak 12 gol pada musim ini. Sejak awal tahun, ia hanya mencetak empat gol di semua kompetisi.

    Tahun ini juga menjadi tahun yang berat bagi negaranya. Polandia gagal lolos ke Piala Dunia, sehingga striker berusia 38 tahun ini kemungkinan besar tidak akan bermain di panggung dunia pada tahun 2030.

    Chicago sedang dalam performa terbaiknya

    Hal ini tak terlalu berarti bagi Fire, yang mengawali musim dengan baik. Chicago kini berada di peringkat keempat Wilayah Timur, dan tampil di bawah asuhan mantan pelatih timnas AS, Gregg Berhalter. Mereka finis di peringkat kedelapan pada tahun 2025, musim pertama Berhalter sebagai pelatih.

