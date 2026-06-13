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Chicago Fire dilaporkan sedang membidik duo mantan pemain Bayern Munich, Leon Goretzka dan Robert Lewandowski, dalam upaya merekrut dua pemain bintang sekaligus
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Perebutan Lewandowski semakin memanas
The Fire tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merekrut Lewandowski, setelah striker legendaris asal Polandia itu mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim ini, menurut The Athletic. Striker tersebut akan mengunjungi Chicago akhir pekan ini, dan tertarik untuk bergabung dengan klub MLS tersebut — namun belum memberikan petunjuk ke mana ia akan berlabuh selanjutnya. Dilaporkan juga ada minat dari Liga Pro Arab Saudi untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 37 tahun itu.
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Goretzka masuk dalam daftar
Menurut laporan The Athletic, situasi Goretzka masih jauh lebih awal dan jauh lebih rumit. Pemain timnas Jerman tersebut, yang saat ini sedang bergabung dengan skuad asuhan Julian Nagelsmann, masih terikat kontrak dengan Bayern hingga akhir bulan ini. Chicago Fire tengah berupaya menangkis minat dari sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan tanda tangannya—meskipun mereka konon yakin bisa merekrut keduanya dalam apa yang akan menjadi langkah transfer musim panas yang cukup luar biasa.
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Apakah Chicago membutuhkan Lewandowski?
Namun, apakah Chicago Fire benar-benar membutuhkan Lewandowski masih menjadi perdebatan. Manajer Gregg Berhalter telah memaksimalkan performa Hugo Cuypers, yang telah mencetak 13 gol musim ini dan akan menjadi starter di MLS All-Star Game. Dalam beberapa bulan terakhir, beredar kabar tentang minat transfer terhadap Cuypers, namun Fire sangat bertekad untuk mempertahankannya. Berhalter biasanya memainkan satu penyerang - yang tampaknya akan menyulitkan untuk memiliki keduanya dalam skuad.
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Menentukan batas gaji yang tepat
Chicago Fire akan dihadapkan pada tantangan rumit dalam menyusun skuad jika mereka berusaha merekrut baik Goretzka maupun Lewandowski. Klub-klub MLS memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas Pemain Terpilih (Designated Player), yang berarti kedua pemain tersebut mungkin tidak dapat didatangkan melalui kontrak Pemain Terpilih. Jika Chicago berhasil mendatangkan keduanya, salah satu di antaranya kemungkinan besar harus dimasukkan ke dalam struktur non-DP, baik sejak awal maupun sebagai bagian dari kontrak bertahap.
Ada preseden terbaru di MLS untuk pendekatan semacam itu. Thomas Müller bergabung dengan Vancouver Whitecaps pada 2025 melalui kontrak non-DP, dengan opsi Pemain Terpilih yang disertakan untuk tahun 2026.
MLS saat ini sedang jeda untuk Piala Dunia dan akan kembali bermain pada 16 Juli.