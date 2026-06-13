Chicago Fire akan dihadapkan pada tantangan rumit dalam menyusun skuad jika mereka berusaha merekrut baik Goretzka maupun Lewandowski. Klub-klub MLS memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas Pemain Terpilih (Designated Player), yang berarti kedua pemain tersebut mungkin tidak dapat didatangkan melalui kontrak Pemain Terpilih. Jika Chicago berhasil mendatangkan keduanya, salah satu di antaranya kemungkinan besar harus dimasukkan ke dalam struktur non-DP, baik sejak awal maupun sebagai bagian dari kontrak bertahap.

Ada preseden terbaru di MLS untuk pendekatan semacam itu. Thomas Müller bergabung dengan Vancouver Whitecaps pada 2025 melalui kontrak non-DP, dengan opsi Pemain Terpilih yang disertakan untuk tahun 2026.

MLS saat ini sedang jeda untuk Piala Dunia dan akan kembali bermain pada 16 Juli.