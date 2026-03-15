Luciano Chiarugi, mantan penyerang yang pernah membela Fiorentina, Milan, dan Napoli, berbagi kisahnya dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport, di mana ia mengungkap beberapa cerita di balik layar dan mengenang momen-momen yang sama sekali tidak mudah yang dialaminya selama karier olahraganya. Berikut pernyataannya:
Chiarugi: “Saat bersama Liedholm, saya merasa tertekan; Rocco adalah penyelamat saya. Saya seorang penyelam? Tidak, wasit-wasit membenci saya”
LA FIORENTINA
"Fiorentina saya? Sebuah tim yang luar biasa, kami adalah Fiorentina Ye-Ye. Saya rasa itu karena kami selalu bersenang-senang. Betapa banyak 'kelakuan konyol' yang kami lakukan. Dan kami punya pelatih seperti Pesaola, yang mampu mengelola kami dengan sangat baik. Dia menggunakan pendekatan 'tongkat dan wortel'."
JULUKAN "KUDANYA YANG GILA"?
"Itu berkat gol yang saya cetak ke gawang Zoff, yang saat itu menjadi kiper Napoli. Saya merebut bola di lini tengah dan melewati mereka semua, lari yang seperti... kuda liar. Dan seorang jurnalis memang menyebut saya seperti itu. Sejak saat itu, julukan itu melekat pada saya."
HUBUNGAN DENGAN LIEDHOLM"Hubungan apa? Kami tidak pernah punya hubungan apa-apa. Dia tidak pernah berbicara padaku, dan kalaupun berbicara, dia selalu memanggilku dengan sebutan 'Anda'. Aku merasa terjebak dalam skema dan aturan taktis. Di akhir tahun, kami terlibat perdebatan sengit, dan aku memutuskan untuk pergi."
DEPRESI
"Tahukah Anda, di zaman saya dulu, orang tidak biasa membicarakan depresi. Saya memang depresi, dan saya tidak malu mengakuinya. Berat badan saya turun 10 kilogram, saya tidak mau makan. Saya tidak bermain, saya sedih dan stres. Untungnya, Nereo Rocco yang menyelamatkan saya."
MILAN BERSAMA ROCCO
"Saya masih terharu setiap kali menceritakannya. Saya bertemu dengannya di Coverciano (Rocco, red.), suaraku gemetar. Dia melihatku dan berkata, 'Apakah ini semua yang kita beli?' Saat itu aku sangat kurus. Dia menenangkanku dan menyerahkanku kepada para juru masak. Hanya dalam beberapa bulan, aku sudah bisa berlari dengan lincah."
PERSAINGAN DI PASAR TRANSFER DENGAN INTER
"Itu benar-benar sebuah derby. Saya sudah berjanji pada Fraizzoli, tapi kemudian Milan berhasil meyakinkan saya. Saya ingin dilatih oleh Rocco. Il Paròn bersumpah pada saya bahwa di Milan saya akan menemukan sebuah keluarga, dan saya tak akan pernah bisa cukup berterima kasih padanya."
FINAL PIALA PIALA
"Pertandingan yang luar biasa! Kami benar-benar kelelahan, itu benar-benar pertarungan sengit. Di lini serang Leeds ada Joe Jordan, si Hiu. Aku yang mencetak gol, lewat tendangan bebas. Tahu nggak, sebelum menendang, aku menghampiri Rivera dan memintanya untuk membiarkanku yang menendang. 'Aku yakin bisa,' kataku padanya. Dan dia pun membiarkanku yang menendang. Kami masih membicarakan hal itu setiap kali kami bertemu. 'Aku hanya akan membiarkanmu menendang yang itu saja, untungnya kamu berhasil.'"
VERONA YANG MEMATIKAN
"Apakah Anda percaya jika saya bilang bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, saya masih tidak bisa menjelaskannya? Setiap hari saya berpikir betapa saya ingin mengulanginya. Kami telah memenangkan Coppa Italia dan Piala Piala, itu akan menjadi treble kami. Semuanya sudah pasti. Stadion Bentegodi dipenuhi oleh para pendukung Milan. Kami baru saja melalui final yang melelahkan melawan Leeds, jadi kami tiba dalam kondisi lelah. Tapi pertandingan itu memiliki sesuatu yang luar biasa."
SIMULASI?
"Ah, tidak juga... Saya hanya merasa para wasit membenci saya. Itu terjadi terus-menerus. Saya memang sudah terkenal, tapi saya tidak pernah berpura-pura jatuh. Mereka terus-menerus mengincar saya sepanjang karier saya. Dan pada masa itu, pertarungan di lapangan benar-benar terjadi, jauh lebih keras daripada VAR..."