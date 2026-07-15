Cherki marah kepada seorang jurnalis karena pertanyaan tentang Digne: "Apa yang kamu mau aku katakan?"

Kemudian ia melanjutkan: "Kami tidak kalah karena kesalahan wasit, kami kalah karena kesalahan kami sendiri. Spanyol itu kuat. Kami tahu, kalian juga tahu bahwa mereka adalah tim yang tangguh. Kami kalah dalam semua duel, saya kecewa." Lalu seorang jurnalis bertanya kepadanya: "Apakah Anda lebih suka masuk lebih awal?". Cherki menjawab dengan nada kesal: "Menurut Anda bagaimana?".



