Rayan Cherki tidak terima. Gelandang serang Prancis itu tidak menyukai pertanyaan seorang jurnalis mengenai Digne, yang menjadi sorotan negatif akibat pelanggaran yang berujung pada penalti terhadap Yamal: "Apa yang ingin kamu dengar dariku? Bahwa dia menangis di ruang ganti dan kami menyalahkannya? Tidak. Itu hal-hal di lapangan, bagian dari permainan. Kami mendukungnya dan akan selalu mendukungnya."
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Cherki marah kepada seorang jurnalis karena pertanyaan tentang Digne: "Apa yang kamu mau aku katakan?"
"KEKALAHAN DARI DIRI KITA SENDIRI"
Kemudian ia melanjutkan: "Kami tidak kalah karena kesalahan wasit, kami kalah karena kesalahan kami sendiri. Spanyol itu kuat. Kami tahu, kalian juga tahu bahwa mereka adalah tim yang tangguh. Kami kalah dalam semua duel, saya kecewa." Lalu seorang jurnalis bertanya kepadanya: "Apakah Anda lebih suka masuk lebih awal?". Cherki menjawab dengan nada kesal: "Menurut Anda bagaimana?".
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