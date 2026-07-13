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Xabi alonsoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Chelsea, Xabi Alonso menegaskan: "Ada ketertarikan terhadap Garnacho, semoga semuanya berakhir dengan baik bagi semua pihak"

Roma
Transfers
Chelsea
A. Garnacho

Pelatih The Blues juga membahas Palestra, Enzo Fernandez, dan Nicko Jackson

Xabi Alonso, pelatih baru Chelsea, dalam konferensi pers mengonfirmasi bahwa Alejandro Garnacho akan meninggalkan Chelsea: "Ada minat dari klub lain terhadapnya. Kami berharap hal ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak. Kami telah berbicara dengan para direktur olahraga dan ada minat dari klub lain terhadapnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Kami berharap hal ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak."


Chelsea berharap dapat menjual Garnacho seharga 50 juta euro dalam dua minggu ke depan, dan Roma juga termasuk di antara klub-klub yang tertarik.

  • ENZO FERNANDEZ

    Topik sensitif lainnya adalah yang berkaitan dengan Enzo Fernández, pemain timnas Argentina yang sedang berlaga di Piala Dunia bersama Argentina dan menjadi incaran Real Madrid: “Apakah saya sudah berbicara dengan Enzo Fernández? Ya, tapi seperti yang bisa kalian pahami, apa yang kami bicarakan akan tetap menjadi rahasia. Apakah saya ingin mempertahankan Enzo? Ya, ya.”



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  • GYM

    Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung Marco Palestra, yang direkrut The Blues dari Atalanta setelah mengalahkan persaingan dari Inter: "Dia memiliki semua kualitas untuk beradaptasi dengan sepak bola modern. Dia serba bisa, bisa bermain dalam formasi pertahanan 4 atau 5 pemain, di sisi kiri, dan secara fisik kuat."


  • NICKO JACKSON

    Terakhir, mengenai Nicko Jackson: "Dia akan bergabung dalam tur di Asia dan kami sangat menantikan untuk bekerja sama dengannya."


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