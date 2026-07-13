Chelsea, Xabi Alonso menegaskan: "Ada ketertarikan terhadap Garnacho, semoga semuanya berakhir dengan baik bagi semua pihak"

Xabi Alonso, pelatih baru Chelsea, dalam konferensi pers mengonfirmasi bahwa Alejandro Garnacho akan meninggalkan Chelsea: "Ada minat dari klub lain terhadapnya. Kami berharap hal ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak. Kami telah berbicara dengan para direktur olahraga dan ada minat dari klub lain terhadapnya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Kami berharap hal ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak."





Chelsea berharap dapat menjual Garnacho seharga 50 juta euro dalam dua minggu ke depan, dan Roma juga termasuk di antara klub-klub yang tertarik.