Sepakbola, pada hakikatnya, adalah permainan yang menghadirkan momen-momen di luar nalar. Pada April 2024, Stamford Bridge menjadi saksi perubahan alur pertandingan yang begitu dramatis hingga membuat 40.000 penonton terpaku. Ini bukan sekadar pertandingan, melainkan ujian ketahanan mental antara dua raksasa Inggris yang sarat gelar, dengan akhir yang menulis ulang buku rekor Liga Primer Inggris.
Chelsea vs Manchester United: Laga Klasik, Cole Palmer Cetak Hat-trick Sensasional dalam Duel Menegangkan dengan Tujuh Gol
- Getty Images Sport
Gebrakan awal kubu biru dan respons kubu merah
Malam itu diawali dengan Chelsea menunjukkan dominasi yang seolah nyaris menutup peluang tim tamu. Pada menit ke-19, Chelsea sudah unggul dua gol. Conor Gallagher membangkitkan atmosfer lewat gol pembuka yang tajam, lalu Palmer dengan tenang mengeksekusi penalti. Pertandingan pun tampak bisa berakhir dengan kemenangan telak. Namun, seperti diketahui siapa pun yang sudah lama mengikuti pertemuan kedua tim ini, United justru paling berbahaya saat terdesak.
Keadaan berbalik begitu cepat hingga mengejutkan pendukung tuan rumah. United bukan sekadar bangkit mengejar ketertinggalan; mereka membalikkan keadaan. Pada menit ke-67, tim tamu telah berbalik unggul 3-2, membuat Stamford Bridge terdiam gelisah. Ketika waktu melewati menit ke-90 dan memasuki masa tambahan yang panjang, United tampak akan pulang dari London Barat dengan tiga poin. Mereka mempertahankan keunggulan hingga waktu pertandingan menunjukkan 99 menit 17 detik.
- Getty Images Sport
Keajaiban 100 menit
Yang terjadi kemudian adalah keruntuhan dan penaklukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh memasuki menit ke-100, Chelsea mendapat kesempatan untuk menyelamatkan diri. Palmer, sosok paling tenang di stadion, maju dan menyamakan kedudukan lewat titik penalti. Momen itu sudah begitu dramatis, tetapi masih ada satu kejutan terakhir yang sulit dipercaya. Stadion masih bergemuruh setelah gol penyama kedudukan ketika Chelsea kembali menyerang untuk terakhir kalinya.
Pada menit ke-101, Enzo Fernandez melihat Palmer berdiri bebas dari skema sepak pojok pendek. Pemain muda andalan itu mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang berbelok arah dan masuk ke gawang. Tercipta pada menit ke-100 dan 39 detik, gol itu menjadi gol kemenangan paling larut dalam sejarah Liga Primer hingga pemain sayap Newcastle United, Harvey Barnes, mencetak gol pada menit ke-101 dan 48 detik untuk memastikan kemenangan 4-3 atas Leeds United pada 7 Januari 2026.
- Getty Images Sport
Malam yang tercatat dalam sejarah
Bagi Manchester United, malam itu menghadirkan kekecewaan bersejarah. Belum pernah sebelumnya sebuah tim unggul hingga selarut itu dalam pertandingan, tetapi akhirnya pulang tanpa satu poin pun. Bagi Chelsea, malam itu menjadi pengingat akan drama murni yang bisa tersaji di Stamford Bridge. Gambaran Palmer yang berdiri di tengah kekacauan, bertanya-tanya mengapa ia dibiarkan memiliki begitu banyak ruang, tetap menjadi momen paling membekas dari laga klasik era modern ini.
Drama tujuh gol ini masuk dalam jajaran pertemuan terbaik kedua tim, sejajar dengan pertarungan taktik pada era Mourinho dan adu strategi Ferguson. Laga ini mengingatkan kita mengapa kita menonton, mengapa kita berharap, dan mengapa, di Liga Primer, hanya peluit akhir yang benar-benar menentukan. Pada malam itu, waktu seolah tak lagi menjadi batas sampai Palmer memutuskan sudah saatnya pulang.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami