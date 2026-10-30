Malam itu diawali dengan Chelsea menunjukkan dominasi yang seolah nyaris menutup peluang tim tamu. Pada menit ke-19, Chelsea sudah unggul dua gol. Conor Gallagher membangkitkan atmosfer lewat gol pembuka yang tajam, lalu Palmer dengan tenang mengeksekusi penalti. Pertandingan pun tampak bisa berakhir dengan kemenangan telak. Namun, seperti diketahui siapa pun yang sudah lama mengikuti pertemuan kedua tim ini, United justru paling berbahaya saat terdesak.

Keadaan berbalik begitu cepat hingga mengejutkan pendukung tuan rumah. United bukan sekadar bangkit mengejar ketertinggalan; mereka membalikkan keadaan. Pada menit ke-67, tim tamu telah berbalik unggul 3-2, membuat Stamford Bridge terdiam gelisah. Ketika waktu melewati menit ke-90 dan memasuki masa tambahan yang panjang, United tampak akan pulang dari London Barat dengan tiga poin. Mereka mempertahankan keunggulan hingga waktu pertandingan menunjukkan 99 menit 17 detik.