Kepergian Marc Cucurella ke Real Madrid memaksa Chelsea untuk bergerak cepat mencari pengganti di sisi kiri, menjadikan posisi tersebut sebagai prioritas utama mereka selama bursa transfer musim panas, dalam rangka rencana pelatih Xabi Alonso untuk membentuk ulang tim sebelum musim baru dimulai.
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Chelsea Ubah Kebijakannya: Alonso Temukan Pengganti Cucurella di La Liga
Lampu hijau
Jaringan TeamTalk menyebutkan bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Rayo Vallecano untuk merekrut bek kiri asal Spanyol, Pep Chavarria, setelah negosiasi yang mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa hari terakhir, di mana sang pemain telah mendapatkan lampu hijau untuk terbang ke London guna menjalani tes medis sebagai langkah awal menuntaskan transfer tersebut.
Laporan itu menambahkan bahwa klub asal London tersebut telah menaikkan tawaran finansial mereka, yang turut mendekatkan sudut pandang dengan Rayo Vallecano, di saat Chavarria menunjukkan keinginan yang jelas untuk pindah ke Stamford Bridge, hingga negosiasi berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
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Nilai transfer
Situs yang sama menyebutkan bahwa nilai transfer ini mencapai sekitar 25 juta euro, seraya menjelaskan bahwa Chelsea bergerak cepat untuk merampungkan salah satu target utama yang telah ditetapkan Xabi Alonso sebelum musim baru dimulai, dalam kesepakatan yang muncul berdasarkan visi teknis pelatih dan kebutuhan langsungnya.
Laporan itu menjelaskan bahwa Alonso ingin merekrut seorang pemain yang memiliki pengalaman untuk mengisi posisi bek kiri usai kepergian Cucurella, setelah menilai Chavarria sebagai pilihan paling tepat untuk memperkuat posisi tersebut, yang mendorong manajemen klub untuk mempercepat langkah demi merampungkan kontrak.
Kesepakatan yang berpotensi terjadi ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan Chelsea, yang dalam beberapa musim terakhir terbiasa berinvestasi pada pemain muda, sebab Chavarria datang dengan pengalaman besar dan kesiapan yang memungkinkannya berkontribusi bersama tim sejak awal, alih-alih dianggap sebagai proyek masa depan.
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