Jaringan TeamTalk menyebutkan bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Rayo Vallecano untuk merekrut bek kiri asal Spanyol, Pep Chavarria, setelah negosiasi yang mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa hari terakhir, di mana sang pemain telah mendapatkan lampu hijau untuk terbang ke London guna menjalani tes medis sebagai langkah awal menuntaskan transfer tersebut.

Laporan itu menambahkan bahwa klub asal London tersebut telah menaikkan tawaran finansial mereka, yang turut mendekatkan sudut pandang dengan Rayo Vallecano, di saat Chavarria menunjukkan keinginan yang jelas untuk pindah ke Stamford Bridge, hingga negosiasi berakhir dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

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