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Chelsea tetapkan syarat ketat untuk transfer Lamine Camara setelah AS Monaco meminta €70 juta
Ultimatum transfer ketat Chelsea
Chelsea belum menyerah untuk merekrut Camara dari Monaco, tetapi mereka telah mengeluarkan ultimatum tegas terkait transfer di masa depan. Klub London itu menolak memenuhi valuasi baru sebesar €70 juta (£59 juta) yang dipatok klub Prancis tersebut untuk sang gelandang.
Chelsea mengalami gagalnya transfer dramatis pada hari terakhir bursa untuk pemain internasional Senegal itu pada jendela transfer musim panas yang baru saja berlalu. Meski kedua klub sebelumnya telah menyepakati kesepakatan senilai €55 juta (£46 juta), Monaco secara dramatis membatalkan transfer itu pada detik-detik terakhir.
- AFP
Hambatan finansial yang sangat besar
Keputusan Monaco untuk secara aktif menaikkan harga yang diminta untuk Camara menjadi €70 juta telah menciptakan hambatan signifikan untuk negosiasi apa pun di masa depan. Petinggi Chelsea bertekad untuk tidak membayar terlalu mahal, karena merasa bahwa biaya €70 juta merupakan inflasi besar-besaran dari nilai pasar sebenarnya sang pemain. Namun, TEAMtalkmelaporkan bahwa Chelsea kemungkinan akan terus memantau perkembangan pemain 22 tahun itu pada musim ini, mengingat Xabi Alonso disebut-sebut sebagai pengagum berat gelandang tersebut.
Pembangunan ulang lini tengah Alonso yang sedang berlangsung
Alonso berambisi terus merombak opsi lini tengahnya di Chelsea saat ia membangun skuad idealnya. Klub itu sudah bergerak untuk memperkuat area tengah lapangan pada musim panas ini dengan mengamankan tanda tangan talenta Argentina, Valentin Barco, dari Strasbourg.
Menambahkan profil dinamis seperti Camara akan memberi energi tambahan serta fleksibilitas taktis bagi sistem Alonso yang terus berkembang. Pemain 22 tahun itu secara konsisten membuktikan kualitasnya di kasta tertinggi Prancis, mempertahankan standarnya yang tinggi meski dihantam kekecewaan pahit setelah kepindahannya ke Inggris gagal terwujud.
Namun, Chelsea sangat menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya klub yang memantau perkembangan pesatnya. Penampilan konsisten mantan pemain menonjol Metz itu memastikan namanya tetap berada di daftar pantauan beberapa klub top Eropa.
- AFP
Persaingan sengit di Premier League
Perebutan sengit untuk mendapatkan tanda tangan Camara sangat mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Liverpool, Newcastle United, Brighton, dan Crystal Palace semuanya dikabarkan terus memantau perkembangan pemain internasional Senegal itu di Prancis.
Jika Chelsea tetap kukuh pada penolakan tegas mereka untuk membayar harga yang diminta sebesar €70 juta, hal itu bisa membuka jalan bagi salah satu rival mereka di Premier League untuk bergerak dan membajak kesepakatan tersebut. Monaco pada akhirnya akan menghadapi keputusan krusial menjelang bursa transfer mendatang terkait aset berharganya itu.
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