Chelsea belum menyerah untuk merekrut Camara dari Monaco, tetapi mereka telah mengeluarkan ultimatum tegas terkait transfer di masa depan. Klub London itu menolak memenuhi valuasi baru sebesar €70 juta (£59 juta) yang dipatok klub Prancis tersebut untuk sang gelandang.

Chelsea mengalami gagalnya transfer dramatis pada hari terakhir bursa untuk pemain internasional Senegal itu pada jendela transfer musim panas yang baru saja berlalu. Meski kedua klub sebelumnya telah menyepakati kesepakatan senilai €55 juta (£46 juta), Monaco secara dramatis membatalkan transfer itu pada detik-detik terakhir.