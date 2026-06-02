Chelsea terkejut mendengar kabar bahwa Marc Cucurella 'bersedia hengkang' sementara Barcelona dan Real Madrid mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran
Klub-klub Spanyol semakin gencar menunjukkan minat pada bek Chelsea
Rencana Chelsea untuk musim panas ini dilaporkan menjadi rumit akibat ketidakpastian seputar masa depan Cucurella. Setelah berhasil melewati awal yang sulit di London Barat, pemain internasional Spanyol ini telah menjadi sosok penting bagi The Blues dan salah satu pemain paling konsisten mereka.
Performa apiknya selama setahun terakhir, ditambah dengan penampilan gemilang di Euro 2024, telah menarik minat dua klub terbesar Spanyol. The Athletic melaporkan bahwa sang bek 'bersedia hengkang' musim panas ini, dengan Barcelona dan Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan transfer untuk memperkuat barisan bek kiri mereka. Minat Barcelona berpusat pada kemungkinan kembalinya mantan lulusan La Masia tersebut, sementara Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi alternatif sambil terus mengevaluasi target-target pertahanan mereka.
Kemungkinan kembali ke Spanyol
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Barcelona memandang bek tersebut sebagai kandidat yang dapat menjadi pesaing bagi Alejandro Balde. Kembalinya sang pemain ke Camp Nou juga dikaitkan dengan perjalanan kariernya, mengingat ia pernah meniti karier di akademi klub tersebut sebelum akhirnya menancapkan namanya di klub lain di kancah sepak bola Spanyol. Los Blancos juga dikabarkan sedang memantau situasi ini. Mereka dilaporkan masih mempertimbangkan target-target alternatif dan menilai keserbagunaan serta energi Cucurella sebagai kualitas yang menarik.
Tidak hanya Barca dan Real Madrid, tetapi juga klub Spanyol lainnya, Atletico Madrid, dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut bek kiri tersebut. Los Rojiblancos, melalui direktur olahraga Mateu Alemany, bahkan telah menghubungi klub terkait kemungkinan transfer Cucurella. Selain itu, Atleti juga merupakan tim yang paling mungkin mendapatkan tanda tangannya dalam waktu dekat, karena mereka tidak perlu menjual pemain terlebih dahulu untuk merekrut pemain baru.
Chelsea dihadapkan pada keputusan sulit terkait seorang pemain kunci
Kebangkitan Cucurella telah mengubah persepsi tentang nilainya secara signifikan. Setelah sempat mendapat banyak kritikan pasca kepindahannya dari Brighton, ia kini telah berkembang menjadi pemain inti yang andal dan sosok yang disukai para pendukung Chelsea.
Peningkatan tersebut tak terelakkan telah meningkatkan minat dari luar. Hubungan lama Barcelona dengan sang pemain menambah dimensi lain pada cerita ini, sementara keterlibatan Real Madrid menyoroti betapa tinggi penilaian terhadap penampilannya selama 12 bulan terakhir.
Chelsea dipahami memandangnya sebagai bagian penting dari struktur pertahanan mereka. Kemampuan teknis dan kenyamanannya dalam menguasai bola sesuai dengan profil pemain yang diharapkan dapat bersinar di bawah pelatih kepala baru Xabi Alonso.
Perkembangan bursa transfer bisa memengaruhi musim panas Chelsea
Pertanyaan utamanya adalah apakah minat dari Spanyol akan berlanjut menjadi tawaran resmi. Barcelona mungkin perlu mengatasi kendala keuangan sebelum melanjutkan negosiasi, sementara rencana Real Madrid bisa bergantung pada hasil dari target-target pemain bertahan lainnya.
Chelsea kemungkinan tidak akan menyetujui kepergiannya dan diperkirakan akan meminta biaya transfer yang besar jika negosiasi dimulai - terutama jika ia tampil mengesankan bersama Spanyol di Piala Dunia. Namun, dengan pertimbangan finansial yang tetap menjadi faktor penting, tawaran signifikan apa pun dapat menguji tekad klub seiring berjalannya jendela transfer musim panas.