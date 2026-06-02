Chelsea terkejut mendengar kabar bahwa Marc Cucurella 'bersedia hengkang' sementara Barcelona dan Real Madrid mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran

Rencana Chelsea untuk musim panas ini dilaporkan menjadi rumit akibat ketidakpastian seputar masa depan Cucurella. Setelah berhasil melewati awal yang sulit di London Barat, pemain internasional Spanyol ini telah menjadi sosok penting bagi The Blues dan salah satu pemain paling konsisten mereka.

Performa apiknya selama setahun terakhir, ditambah dengan penampilan gemilang di Euro 2024, telah menarik minat dua klub terbesar Spanyol. The Athletic melaporkan bahwa sang bek 'bersedia hengkang' musim panas ini, dengan Barcelona dan Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan transfer untuk memperkuat barisan bek kiri mereka. Minat Barcelona berpusat pada kemungkinan kembalinya mantan lulusan La Masia tersebut, sementara Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi alternatif sambil terus mengevaluasi target-target pertahanan mereka.