Dalam perkembangan yang mengejutkan, The Athletic melaporkan pada Senin bahwa Chelsea sedang menjajaki kemungkinan merekrut Welbeck dari Brighton, dan tak lama kemudian terungkap bahwa mereka juga berupaya mendatangkan Henderson dengan status bebas transfer. Kedatangan bukan hanya satu, melainkan dua veteran yang berada di pertengahan usia 30-an benar-benar akan menandai awal era baru bagi Chelsea di bawah manajer baru Xabi Alonso, sosok yang mendorong hadirnya lebih banyak pengalaman dan pengetahuan di dalam skuadnya.
Sempat muncul anggapan bahwa Chelsea akan mencari sosok pemimpin dengan kematangan dan ketangguhan mental yang lebih besar pada bursa transfer ini dalam upaya mereka menutup jarak yang kian melebar dengan para rival, tetapi tampaknya mereka berpegang pada tujuan itu lebih kuat daripada yang diperkirakan banyak orang. Sempat dicibir karena hampir secara eksklusif memburu pemain muda pada masa lalu, kini mereka justru berisiko melangkah terlalu jauh ke arah sebaliknya.
Meski keduanya jelas sudah terbukti di Premier League, pertanyaan akan muncul soal apa yang bisa diberikan Welbeck dan Henderson yang sarat pengalaman di senja karier masing-masing, terutama dari sisi kualitas mereka di atas lapangan. Namun, ini tampak seperti pertaruhan terukur yang bisa saja membuahkan hasil.