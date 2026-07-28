Cukup jelas bahwa Henderson tidak dibidik karena kemampuan sepak bolanya, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan kepada sebuah kelompok yang sudah lama kekurangan kepemimpinan dan disiplin, sebagian besar karena strategi rekrutmen mereka menghasilkan minimnya pengalaman level atas.

Dalam konteks itu, kekhawatiran apa pun yang mungkin dimiliki fans Chelsea akan sedikit mereda berkat peran Henderson di skuad Inggris dan pujian luar biasa yang diucapkan rekan-rekan setimnya serta mantan bos Chelsea Thomas Tuchel, yang muncul sebagai salah satu pendukung paling vokal sang gelandang.

Manajer Inggris itu memanggil kembali mantan kapten Liverpool tersebut segera setelah mengambil alih pada Maret 2025, dan ia telah masuk dalam setiap pemusatan latihan sejak saat itu setelah pada dasarnya dianggap tak tergantikan karena apa yang ia bawa di balik layar. Ia menunjukkan karakternya di Piala Dunia dengan tetap berlatih dan membuat dirinya siap bermain meski mengalami patah lengan dalam kecelakaan aneh setelah kemenangan di babak 16 besar atas Meksiko.

"Dia mewujudkan segalanya. Dia adalah pemenang sejati, kepribadiannya dan karakternya. Dia adalah perekat di setiap tim yang pernah ia bela, perekat yang membuat segalanya menjadi istimewa," kata Tuchel tahun lalu. "Apa yang ia bawa ke setiap tim adalah kepemimpinan, karakter, kepribadian, energi. Dia memastikan semua orang hidup dengan standar yang ada."

Menariknya, sentimen itu juga digaungkan oleh rekrutan baru Chelsea senilai £117 juta ($155 juta), Morgan Rogers, selama kampanye Piala Dunia dalam cuplikan dari 'Lions' Den' milik Inggris yang sejak itu menjadi viral. Saat ditanya soal reaksi negatif terhadap masuknya Henderson ke dalam skuad, ia berkata: "Jika orang-orang [para pemain] membuat peringkat buta soal siapa yang mereka inginkan ada di pemusatan latihan, sebelumnya, dia akan ada di lima besar semua orang. Semua orang."

Jude Bellingham menambahkan: "Dia tidak punya ego dalam hal mendukung tim. Setiap hari dalam latihan dia tanpa henti ingin menjadi lebih baik, ingin mendorong semua orang lain menjadi lebih baik, dia mengangkat intensitas."