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Welbeck Henderson Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Chelsea TEPAT memburu pengalaman Danny Welbeck & Jordan Henderson, tetapi perekrutan veteran lebih banyak lagi akan berisiko menjadikan strategi transfer baru Chelsea bahan tertawaan

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
J. Henderson
Premier League
Brighton & Hove Albion
Brentford

Danny Welbeck dan Jordan Henderson bisa jadi akan memberi makna yang benar-benar baru pada julukan "Chelsea Pensioners". Dalam perubahan arah yang mengejutkan dari kebijakan transfer berbasis pemain muda yang menjadi ciri kepemimpinan BlueCo sejak pengambilalihan mereka pada 2022, Chelsea secara mengejutkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan striker 35 tahun dan gelandang 36 tahun itu pada musim panas ini.

Dalam perkembangan yang mengejutkan, The Athletic melaporkan pada Senin bahwa Chelsea sedang menjajaki kemungkinan merekrut Welbeck dari Brighton, dan tak lama kemudian terungkap bahwa mereka juga berupaya mendatangkan Henderson dengan status bebas transfer. Kedatangan bukan hanya satu, melainkan dua veteran yang berada di pertengahan usia 30-an benar-benar akan menandai awal era baru bagi Chelsea di bawah manajer baru Xabi Alonso, sosok yang mendorong hadirnya lebih banyak pengalaman dan pengetahuan di dalam skuadnya.

Sempat muncul anggapan bahwa Chelsea akan mencari sosok pemimpin dengan kematangan dan ketangguhan mental yang lebih besar pada bursa transfer ini dalam upaya mereka menutup jarak yang kian melebar dengan para rival, tetapi tampaknya mereka berpegang pada tujuan itu lebih kuat daripada yang diperkirakan banyak orang. Sempat dicibir karena hampir secara eksklusif memburu pemain muda pada masa lalu, kini mereka justru berisiko melangkah terlalu jauh ke arah sebaliknya.

Meski keduanya jelas sudah terbukti di Premier League, pertanyaan akan muncul soal apa yang bisa diberikan Welbeck dan Henderson yang sarat pengalaman di senja karier masing-masing, terutama dari sisi kualitas mereka di atas lapangan. Namun, ini tampak seperti pertaruhan terukur yang bisa saja membuahkan hasil.

  • Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kepergian terakhir

    Chelsea sebelumnya telah memberi sinyal bahwa mereka akan mengubah pendekatan di bursa transfer; menjelang akhir musim 2025-26 yang sangat mengecewakan, yang berakhir dengan finis di peringkat ke-10 liga, dilaporkan secara luas bahwa Chelsea akan memburu pemain yang 'tangguh secara emosional', 'matang', dan 'terbukti di Premier League' yang bisa memberi dampak instan.

    Namun, ini tetap merupakan penyimpangan yang sangat besar dari strategi mereka sebelumnya yang membingungkan, yakni menimbun pemain muda berpotensi tinggi dengan harapan mereka akan berkembang menjadi pemain elite di Stamford Bridge, atau dijual dengan keuntungan besar jika tidak.

    Merekrut Maxence Lacroix yang berusia 26 tahun adalah satu hal, tetapi memburu para veteran Welbeck dan Henderson, yang sama-sama berusia pertengahan 30-an dan pernah menjadi rekan setim di Sunderland pada 2010 , terasa seperti sesuatu yang benar-benar berbeda. Untuk memberi gambaran tentang betapa tidak biasanya perburuan itu, Chelsea belum memberikan satu menit pun kepada pemain berusia di atas 30 tahun dalam 123 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sejak penampilan terakhir Thiago Silva yang berusia 39 tahun pada Mei 2024, menurut Opta.

    Meski kabar ini jelas mengundang keheranan, sudah terlihat bahwa klub tidak takut membidik pemain yang lebih tua pada musim panas ini, sesuatu yang didorong oleh Alonso, saat ia menggunakan kewenangannya sebagai manajer alih-alih pelatih kepala. Mereka gagal dalam pendekatan untuk kapten Sunderland berusia 34 tahun, Granit Xhaka, saat Piala Dunia, sementara John Stones, 32, masuk radar mereka setelah hengkang dari Manchester City, meski sekarang ia tampak akan bergabung dengan juara Scudetto, Inter.

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    'Tak kenal lelah dalam keinginan untuk menjadi lebih baik'

    Cukup jelas bahwa Henderson tidak dibidik karena kemampuan sepak bolanya, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan kepada sebuah kelompok yang sudah lama kekurangan kepemimpinan dan disiplin, sebagian besar karena strategi rekrutmen mereka menghasilkan minimnya pengalaman level atas.

    Dalam konteks itu, kekhawatiran apa pun yang mungkin dimiliki fans Chelsea akan sedikit mereda berkat peran Henderson di skuad Inggris dan pujian luar biasa yang diucapkan rekan-rekan setimnya serta mantan bos Chelsea Thomas Tuchel, yang muncul sebagai salah satu pendukung paling vokal sang gelandang.

    Manajer Inggris itu memanggil kembali mantan kapten Liverpool tersebut segera setelah mengambil alih pada Maret 2025, dan ia telah masuk dalam setiap pemusatan latihan sejak saat itu setelah pada dasarnya dianggap tak tergantikan karena apa yang ia bawa di balik layar. Ia menunjukkan karakternya di Piala Dunia dengan tetap berlatih dan membuat dirinya siap bermain meski mengalami patah lengan dalam kecelakaan aneh setelah kemenangan di babak 16 besar atas Meksiko.

    "Dia mewujudkan segalanya. Dia adalah pemenang sejati, kepribadiannya dan karakternya. Dia adalah perekat di setiap tim yang pernah ia bela, perekat yang membuat segalanya menjadi istimewa," kata Tuchel tahun lalu. "Apa yang ia bawa ke setiap tim adalah kepemimpinan, karakter, kepribadian, energi. Dia memastikan semua orang hidup dengan standar yang ada."

    Menariknya, sentimen itu juga digaungkan oleh rekrutan baru Chelsea senilai £117 juta ($155 juta), Morgan Rogers, selama kampanye Piala Dunia dalam cuplikan dari 'Lions' Den' milik Inggris yang sejak itu menjadi viral. Saat ditanya soal reaksi negatif terhadap masuknya Henderson ke dalam skuad, ia berkata: "Jika orang-orang [para pemain] membuat peringkat buta soal siapa yang mereka inginkan ada di pemusatan latihan, sebelumnya, dia akan ada di lima besar semua orang. Semua orang."

    Jude Bellingham menambahkan: "Dia tidak punya ego dalam hal mendukung tim. Setiap hari dalam latihan dia tanpa henti ingin menjadi lebih baik, ingin mendorong semua orang lain menjadi lebih baik, dia mengangkat intensitas."

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Momok Chelsea

    Welbeck juga jelas tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini sudah berusia 35 tahun, penyerang Brighton itu baru saja menuntaskan musim paling produktif dalam urusan gol sepanjang 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25.

    Itu jauh lebih baik daripada torehan minim Liam Delap yang hanya mencetak satu gol sebagai No.9 pelapis Chelsea di belakang Joao Pedro musim lalu, dan itu berarti Alonso akan langsung memiliki dua penyerang yang sudah terbukti di kasta tertinggi Inggris dalam periode yang panjang. Ada pula keuntungan tambahan bahwa Pedro dan Welbeck bekerja sama dengan baik selama kebersamaan mereka di Stadion Amex.

    Terlepas dari usianya, produk akademi Manchester United itu masih memiliki profil fisik untuk benar-benar menyulitkan lini pertahanan Premier League, terutama di depan para pemain kreatif elite seperti Cole Palmer dan Rogers. Chelsea tahu betul hal itu; Welbeck telah mengemas sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan mereka, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini.

    Seperti Henderson, penyerang tengah veteran itu juga akan menjadi sosok vokal besar di ruang ganti. Berbicara pada Maret, bos Brighton Fabian Hurzeler mengatakan tentang andalan utamanya di lini depan: "Dia bukan hanya sangat berharga bagi kami sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai pemimpin di dalam dan di luar lapangan."

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    Terjebak dalam ketidakpastian

    Mengingat perekrutan dua pemain veteran ini jelas hanya untuk jangka pendek, pertanyaan akan muncul mengenai apa artinya bagi masa depan para pemain yang berada di pinggiran skuad Chelsea yang membengkak jika transfer itu benar-benar terwujud, terutama mengingat Alonso tidak akan memiliki kompetisi Eropa apa pun untuk melakukan rotasi.

    Meski menjual Andrey Santos ke Manchester United lebih awal pada bursa transfer ini, Chelsea masih memiliki Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo, dan Reece James, jika ia dimainkan di sana, dalam jajaran lini tengah mereka. Pada tahap ini masih belum jelas apakah ada pemain lain yang akan diizinkan pergi, sehingga sulit melihat secara pasti di mana Henderson akan cocok, yang mungkin menguatkan teori bahwa peran utamanya adalah kepemimpinan di luar lapangan.

    Sementara itu, di lini depan, Welbeck akan bergabung dengan Pedro, Delap, Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha, Marc Guiu, dan talenta muda Shim Mheuka di antara banyak penyerang yang ada dalam daftar skuad Chelsea. Karena itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait pemain yang akan dilepas pada bulan terakhir bursa transfer, dengan semua nama tersebut selain Pedro tampaknya bisa dilepas, meski Mheuka akan pergi dengan status pinjaman.

    Pemain berusia 18 tahun itu termasuk di antara para pemain muda yang jalurnya juga bisa terhambat. Gelandang tengah Reggie Walsh adalah nama lain yang kemungkinan juga akan dipaksa mencari kesempatan bermain di tim utama di tempat lain dalam jangka pendek jika Henderson datang.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Risiko yang menyertai

    Namun, ada juga risiko dalam skenario ini. Hanya sedikit pendukung yang akan menentang keputusan untuk mendatangkan pengalaman yang sangat dibutuhkan, tetapi, pada usia masing-masing 35 dan 36 tahun, Welbeck dan Henderson akan dianggap mendorong batas dari apa yang bisa diterima untuk klub sebesar Chelsea.

    Para suporter telah melihat manfaat dari mendatangkan pemain sarat pengalaman di masa lalu. Thiago Silva berusia 35 tahun ketika ia datang dengan status bebas transfer di bawah Tuchel, dan langsung menegaskan dirinya sebagai figur kunci sambil membantu tim muda memenangkan Liga Champions pada akhir musim debutnya. Kemampuan kepemimpinannya juga menjadi faktor besar dalam legenda Brasil itu menjadi sosok kultus sebelum perpisahan emosionalnya pada 2024.

    Namun, terlepas dari rekam jejak mereka di Premier League, Welbeck dan Henderson tidak berada di level yang sama dan tidak akan langsung masuk serta meningkatkan susunan pemain inti seperti yang dilakukan Thiago.

    Setelah menjadi bahan olok-olok karena hampir secara eksklusif mengejar pemain muda sejak pengambilalihan BlueCo pada 2022, Chelsea harus menyadari fakta bahwa mereka berisiko kembali menjadi bahan tertawaan jika perekrutan pemain veteran ini berjalan terlalu jauh.

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Pelajaran yang dipetik

    Namun, yang terpenting adalah petinggi klub telah memetik sejumlah pelajaran penting dari strategi mereka sebelumnya yang keliru di bursa transfer. Chelsea membutuhkan lebih banyak pengalaman, kepemimpinan, dan ketangguhan mental, dan jika mereka menuntaskan perekrutan Lacroix, Welbeck dan Henderson, mereka akan memiliki itu semua dalam jumlah melimpah.

    Thiago menjadi bukti bahwa merekrut pemain yang sudah berada di penghujung kariernya dapat memberikan dampak transformatif pada ruang ganti, dan banyak hal bisa diajarkan serta diserap dalam waktu singkat. Bahkan jika para pemain internasional Inggris itu tidak memainkan peran penting di atas lapangan, mereka pasti akan melakukannya di luar lapangan dan di balik pintu tertutup.

    Welbeck dan Henderson mungkin akan memberi makna yang benar-benar baru pada "Chelsea Pensioners", sangat kontras dengan yang terjadi sebelumnya, tetapi perubahan arah Chelsea di pasar transfer hanya bisa dilihat sebagai perkembangan positif lain bagi skuad yang melayang tanpa arah pada akhir kampanye 2025-26 yang buruk. Ada antusiasme yang disambut baik seputar apa yang sedang dibangun Alonso.