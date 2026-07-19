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Morgan Rogers Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Chelsea telah mengeluarkan dana yang jauh di atas nilai sebenarnya dengan membelanjakan £117 juta untuk Morgan Rogers - lalu, apa artinya hal ini bagi masa depan Enzo Fernandez?: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Aston Villa
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan — dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sangat ramai, dengan beberapa nama besar melakukan transfer bernilai fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

Kami tahu bahwa beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak kasus di mana setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya bagaimana jadinya jika mereka mengambil keputusan yang berbeda saat berada di meja perundingan.

GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar, bahkan sebelum para pemain tersebut secara resmi diperkenalkan. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap kesepakatan yang tercapai seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...

  • Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty

    19 Juli: Morgan Rogers (dari Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Bagi Villa: Sebuah pengingat yang pahit mengenai posisi mereka dalam hierarki Liga Premier. Seandainya Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru saja dinobatkan sebagai juara, itu adalah cerita lain. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam peringkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan berlaga di Liga Champions tahun ini, sementara The Blues sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa yang bisa dinantikan — namun sang juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah pemain andalan mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan harga hampir 15 kali lipat dari angka tersebut—uang yang luar biasa besar yang akan sangat membantu Villa mencari penggantinya sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di posisi lain. Namun, para penggemar saat ini merasa sangat frustrasi, karena mereka menganggap hal ini sebagai bukti lebih lanjut bahwa pemilik klub yang kaya raya terhambat oleh aturan keuangan Liga Premier. Nilai: B+

    Bagi Chelsea: Sebuah langkah jitu. Awalnya diperkirakan Rogers akan bergabung dengan klub di utara London musim panas ini, bukan di barat. Namun, meskipun dikabarkan ada masalah anggaran akibat kegagalan lolos ke Liga Champions musim lalu, Chelsea berhasil mengalahkan Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Liga Premier. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang saat ini diajukan oleh semua orang, dengan banyak pihak kini mengharapkan seorang anggota ‘tim bom’ The Blues muncul di Villa Park sebelum penutupan jendela transfer—dan dengan biaya yang sangat melambung tinggi. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah terjadi kemajuan di balik layar terkait pencarian klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutupi biaya perekrutan Rogers. Tidak dapat dipungkiri bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal untuk seorang pemain berusia 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang layak di bawah ikat pinggangnya, dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, barisan penyerang yang terdiri dari Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu saja bisa menimbulkan ancaman serius di bawah asuhan Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Bagi Rogers: Perkembangan yang mengejutkan — setidaknya dari sudut pandang orang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah bertekad pindah ke Emirates, di mana ia diharapkan menggantikan Leandro Trossard yang baru saja hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia terpikat oleh Alonso, yang jelas-jelas telah melakukan pekerjaan hebat bersama pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang jauh lebih menentukan dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meskipun Chelsea adalah klub yang dikelola dengan sangat buruk dan terus-menerus mengalami gejolak, kepindahan ini bisa saja berjalan sangat baik bagi Rogers — terutama karena ia kini bisa bermain di Liga Premier bersama sahabatnya sekaligus mantan rekan setimnya di level junior di Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘dingin’ selama pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

    • Iklan
  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (dari Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Bagi Villa: Pukulan yang pahit. Kecenderungan Tielemans untuk sering mengalami cedera telah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, namun saat dalam kondisi fit, ia adalah pesepakbola yang luar biasa, dan tak berlebihan untuk mengatakan betapa pentingnya perannya bagi skema permainan Unai Emery musim lalu. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu mengalami kesulitan besar saat Tielemans absen karena cedera pergelangan kaki awal tahun ini, hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan Liga Premier yang mereka jalani tanpa pemain asal Belgia tersebut. Kemudian, begitu ia kembali ke susunan pemain inti, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Liga Premier dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat kontraknya masih tersisa dua tahun, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta sungguh sulit diterima — terutama karena Amadou Onana harus absen dalam waktu lama akibat cedera ACL. Nilai: D

    Bagi United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang merencanakan transfer Tielemans hingga terungkap bahwa kesepakatan tersebut hampir rampung. Oleh karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bertindak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United musim panas ini dan ia tentu sudah banyak bermain, bahkan untuk seorang pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, cedera serius yang dialami Manuel Ugarte saat membela Uruguay, serta kegagalan United dalam negosiasi transfer untuk target utama lini tengah mereka—Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes—karena harga yang terlalu tinggi. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah teruji dan menunjukkan kelasnya di Piala Dunia. Dengan demikian, ia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga ini, ia berpotensi menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Bagi Tielemans: Kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah terlewatkan. Tielemans telah lama diramalkan akan bergabung dengan salah satu klub elit Liga Premier, namun setelah berusia 29 tahun pada Mei lalu, tampaknya hal itu tidak akan terwujud bagi mantan gelandang Leicester City ini pada tahap kariernya saat ini — dan itu pun tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan prestasinya sendiri. Namun, United tak diragukan lagi berada di level yang berbeda dalam hal prestise, menjadikan ini langkah besar bagi Tielemans, yang pasti akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpan yang luar biasa dan teknik yang hebat di salah satu panggung terbesar dalam sepak bola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (dari Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Bagi Chelsea: Musim panas yang aneh bagi Chelsea terus berlanjut setelah mereka menyetujui penjualan salah satu pemain muda berbakatnya kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar di Liga Premier. Andrey Santos tampaknya berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman yang sukses bersama klub saudara, Strasbourg, untuk bergabung dengan tim utama; ia tampil secara reguler sepanjang musim 2025-26 dan sering tampil mengesankan saat menggantikan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez hengkang, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun ini jelas tidak dianggap sebagai pemain yang tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) ditambah £2 juta dalam bentuk bonus tambahan untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter tetap itu jelas terlalu menggiurkan untuk ditolak. Inilah model bisnis "BlueCo" yang sedang berjalan; Chelsea diprediksi akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang didatangkan sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada tahun 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan rasa pahit, tetapi tawaran uang yang besar berarti kesepakatan ini mungkin terlalu menggiurkan untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukanlah kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Bagi Man Utd: Salah satu transfer yang agak membingungkan bagi semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes—yang masing-masing direkrut oleh Man City dan Tottenham—United dengan panik beralih ke Santos untuk menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior yang diakui saat kampanye pramusim dimulai pada 18 Juli, sementara Kobbie Mainoo masih berlaga di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan di United tetap 'tenang' setelah upaya merekrut Fernandes gagal, namun Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target sebelumnya, dan paket transfer sebesar £50 juta terbilang mahal untuk seorang pemain yang jelas-jelas ingin dilepas oleh Chelsea. Setan Merah memang membutuhkan pemain di lini tengah menyusul kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, namun mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya, di usia 22 tahun, ia masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa ia tidak dipanggil ke skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim di mana ia sering masuk-keluar tim utama Chelsea, dilaporkan bahwa Santos akan meninggalkan The Blues demi mencari 'waktu bermain reguler di tim utama'. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford daripada yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada pemain lain yang didatangkan United, dengan kemungkinan pemain lain menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa butuh awal baru jauh dari kekacauan di tingkat direksi dan pergantian pelatih yang terus-menerus di Chelsea, meskipun tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions, yang secara otomatis berarti menit bermain yang lebih banyak mengingat mantan klub Santos belum lolos ke kompetisi Eropa apa pun. Pada dasarnya, terserah sang pemain untuk memastikan dirinya menjadi sosok kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (dari Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Bagi Newcastle: Gelembung impian itu benar-benar telah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa gelar dengan mengalahkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didanai pemerintah ini akan menjadi versi Inggris dari Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, The Reds kemudian memberi The Magpies pengingat yang kejam mengenai posisi mereka dalam hierarki Liga Premier dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam keadaan yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle memanfaatkan dana transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris tersebut dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan lancar. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihabiskan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang mengakibatkan tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas bahwa Anthony Gordon akan hengkang jauh sebelum akhir musim yang bencana itu, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham—dari semua tim—lah yang benar-benar menandai matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para pendukung adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi yang mengurangi investasi mereka di bidang olahraga, penderitaan lebih lanjut akan menyusul, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa merasa lega dengan biaya transfer sembilan digit tersebut, yang kemungkinan besar akan terbuang percuma. Nilai: F

    Bagi Tottenham: Rekrutan menakjubkan lainnya. Hanya sehari setelah menuntaskan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau wujud ambisi, masih terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak pantas mendapat biaya serupa?! Pemain internasional Italia ini tak diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League selama beberapa musim terakhir, dan ia tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk bersinar di bawah asuhan sesama warga Italia, Roberto De Zerbi, daripada Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk seorang pemain berusia 26 tahun yang masih harus membuktikan diri di level tertinggi tetaplah sebuah pertaruhan — dan Spurs sangat membutuhkan pertaruhan ini untuk membuahkan hasil. Namun, untuk saat ini, para penggemar mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi akibat pendekatan yang terlalu berhati-hati/pelit di bursa transfer yang dipimpin oleh mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengalahkan rival-rival di Liga Premier untuk merekrut salah satu gelandang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Bagi Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tidak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama masa skorsing akibat taruhan ilegal, itu akan ke salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 di Liga Premier dalam dua musim terakhir. Lalu, apa yang terjadi? Jelas, tidak pernah ada kemungkinan tim Serie A memiliki dana cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan ingin pulang ke kampung halamannya, dan bahkan klub-klub elit Inggris pun wajar merasa enggan dengan harga yang diminta Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, di mana dia kini akan menghabiskan masa-masa puncak kariernya — yang tak dapat dipungkiri terasa aneh. Namun, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim—dan itu adalah ‘jika’ yang besar—mungkin kepindahan ini akan membuahkan hasil yang baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (dari Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Bagi Inter: Kita harus mempertanyakan keputusan Inter untuk mencantumkan klausul pelepasan yang begitu rendah dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu sosok terpenting mereka, meskipun cedera pergelangan kaki dan operasi yang dijalani kemudian menghambat performa Dumfries pada musim 2025-26. Meskipun demikian, ia tetaplah salah satu bek sayap serang terbaik saat sedang dalam performa terbaiknya, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan kesepakatan yang kurang menguntungkan bagi Nerazzurri, yang sebenarnya bisa mendapatkan nilai jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk seorang pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Sejujurnya, Inter mungkin memang tidak punya banyak pilihan; ketika pemain asal Belanda itu memperbarui kontraknya pada September 2024, ia tampaknya menuntut klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum diturunkan tahun ini. Nilai: C

    Bagi Madrid: Ini tampak seperti langkah bisnis yang sangat cerdik lainnya bagi Real, yang mulai dikenal sebagai pemburu barang murah saat mereka menavigasi aturan keuangan ketat La Liga. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Los Blancos, dan biaya transfer tersebut jauh di bawah €30 juta yang dilaporkan telah disisihkan Los Blancos untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub, Dani Carvajal. Namun, seperti rekan senegaranya dari Inggris, Dumfries adalah bek sayap kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada saat bertahan, sehingga Madrid menghadapi ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang lebih kuat. Di usia 30 tahun, ia juga bukanlah alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya transfer yang begitu rendah, sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim ke depan. Nilai: A

    Bagi Dumfries: Langkah seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries pasti menginginkan klausul pelepasan dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi pemain setia bagi Inter sejak bergabung dari PSV pada 2021, menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan sebagai bek sayap kanan, sekaligus membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A pada musim 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia tentu saja layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi transfer besar terakhirnya, dan harga transfernya yang rendah berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia akan menggantikan posisi Alexander-Arnold di tim, mengingat ia dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 Juli: Elliot Anderson (dari Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Bagi Forest: Mungkin ada campuran perasaan. Di satu sisi, Forest pasti sedih melihat Anderson hengkang, mengingat ia memainkan peran yang sangat penting dalam membawa mereka lolos ke Liga Europa untuk pertama kalinya, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros utama tim. Segala sesuatunya benar-benar berpusat padanya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukanlah masalah. Entah biaya transfer sebenarnya sebesar £116 juta atau £130 juta (Forest menyebut angka yang terakhir), itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk seorang pemain yang didatangkan hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi utama di tingkat direksi adalah kepuasan, karena Forest telah benar-benar menguras kantong City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Bagi Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, dia harusnya begitu. Meskipun Rodri belum mengklarifikasi niatnya, semua tanda menunjukkan bahwa pemenang Ballon d’Or itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke Spanyol asalnya — dan bahkan jika dia tidak pergi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk menggantikan pemain berusia 30 tahun itu. Lagipula, bukan seolah-olah Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampaknya cocok untuk posisi itu. Dia adalah pemain Premier League yang sudah teruji, yang memiliki sentuhan bola terbanyak dan memenangkan duel terbanyak dibandingkan pemain lain di kasta tertinggi Inggris musim lalu, artinya dia tampak seperti pilihan yang sempurna untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa ini adalah contoh paling jelas dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, berpotensi menjadi pemain hebat. Namun, dia baru saja menjalani beberapa musim bagus di Forest dan belum pernah bermain di Liga Champions sekalipun. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional—bukan Inggris. Nilai: C

    Bagi Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer tersebut akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris yang menjanjikan pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain berusia 23 tahun ini tampak sebagai pesepakbola yang lebih lengkap dibandingkan Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan besar antara situasi mereka adalah tampaknya Rodri tidak akan menghalangi Anderson untuk mendapatkan posisi starter. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 Juli: Matheus Fernandes (dari West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Bagi West Ham: Biaya transfer yang sangat besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi akibat degradasi dari Liga Premier. Begitu The Hammers terdegradasi, sudah jelas bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka—seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Oleh karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa West Ham berhasil mendapatkan persis apa yang mereka minta untuk pemain asal Portugal itu meskipun berada dalam posisi tawar yang cukup lemah. Untuk itu, dewan direksi klub yang memang pantas dikritik ini layak mendapatkan pujian yang langka. Nilai: A

    Bagi Tottenham: Konfirmasi lebih lanjut bahwa klub ini serius musim panas ini. Setelah dua musim yang berantakan, di mana musim kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak akan pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke merupakan pernyataan niat, ini adalah level berikutnya. Fernandes adalah pemain berusia 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain di berbagai posisi dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan bersinar di tim yang lebih kuat. Jelas pula bahwa Roberto De Zerbi meyakini Fernandes sangat cocok dengan gaya permainannya. Namun, ada nuansa keputusasaan yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang terlihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk memperbaiki lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karenanya, bersedia membayar harga yang melebihi nilai pasar untuk Fernandes guna menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil bagi Spurs—dan secepatnya—atau akan segera menjadi bahan kritik lain terhadap pemilik klub. Memang, untuk memberikan konteks angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves, dan Fernandes sama sekali tidak sebagus rekan senegaranya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar perlu membuktikan bahwa dia bisa. Nilai: C+

    Bagi Fernandes: Langkah yang tampak aneh pada pandangan pertama. Fernandes dikaitkan dengan beberapa klub raksasa: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Spurs, tim yang finis satu peringkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga transfer ini terlihat seperti langkah yang stagnan. Namun, tim asal London Utara ini seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tak diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ada kekhawatiran mengenai seberapa lama pelatih asal Italia itu akan bertahan di Spurs, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan hal itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (dari PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Bagi PSV: Keluarnya Saibari memang mengecewakan, namun tak terhindarkan. Saibari meraih tiga gelar juara berturut-turut bersama PSV dan pengaruhnya terus meningkat selama periode tersebut. Oleh karena itu, hanyalah masalah waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim papan atas Eropa. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum menentukan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, namun ini tetap merupakan nilai transfer yang memuaskan untuk seorang pemain yang didatangkan dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Kemungkinan besar, dana tersebut akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten berhasil meraih trofi di Belanda meskipun terus-menerus harus melepas pemain-pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Bagi Bayern: Sebuah langkah bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari justru terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilannya yang sensasional bersama Maroko; pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga pertandingan fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar melawan Belanda. Namun, seperti yang diungkapkan direktur olahraga Max Eberl saat transfer ini dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang telah lama dikerjakan Bayern. Ini bukanlah langkah reaktif terhadap pemain acak yang mendadak menonjol di Piala Dunia; pihak Bayern telah lama meyakini bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberikan kontribusi signifikan pada barisan penyerang yang sudah gemilang—dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Bagi Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tidak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang telah menarik perhatian penggemar sepak bola pada umumnya berkat penampilannya yang dinamis di lini depan tim Maroko yang sangat mengesankan. Kini, ia telah menyelesaikan transfer "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meskipun menembus susunan pemain inti yang diisi oleh Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi mimpi buruk! Namun, masa-masa terbaik Saibari masih menanti di depan, ia sedang berada di puncak kebahagiaan saat ini dan wajar saja jika ia yakin bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas setuju, karena Saibari tak diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya permainan timnya daripada Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (dari Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Bagi Atalanta: Menyusul kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, hal ini tampaknya akan menjadi kesepakatan cerdas lainnya bagi Atalanta. Paket transfer sebesar €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang tumbuh dari akademi mereka, namun hanya tampil beberapa kali di tim utama. Klub dilaporkan telah memutuskan sejak lama untuk menjualnya demi keuntungan daripada mengintegrasikannya kembali ke tim utama setelah masa pinjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meskipun mungkin disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan meninggalkan jejak di klub yang ia gabung sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menunjukkan minat, pikirannya pun teralihkan dan mempertahankannya memang selalu menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Bagi Chelsea: Sebuah indikator menarik mengenai pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui kesepakatan ini, dan klub bertindak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, sehingga dalam waktu 24 jam berhasil merebut posisi terdepan dan menggagalkan upaya Inter untuk merekrut Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini tentu saja merupakan langkah strategis yang brilian dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serba bisa, cepat, dan kuat, Palestra—yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A musim 2025-26—diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya mampu beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan Premier League. Namun, setelah menghabiskan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar menurut standar Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia masih tergolong mentah di usia 21 tahun dengan hanya satu musim yang layak di level teratas dalam kariernya. Oleh karena itu, ini mewakili sedikit risiko. Nilai: B

    Bagi Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea daripada pindah ke Inter, akademi yang pernah ia ikuti sejak kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, namun fakta bahwa tawaran kontrak yang dilaporkan dari The Blues (mendekati £100.000 per minggu) bernilai lebih dari dua kali lipat tawaran yang diajukan Nerazzurri mungkin bisa menjelaskan hal tersebut. Meskipun demikian, Palestra memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di Liga Premier dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji kemampuannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Ia akan terinspirasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara rekan senegaranya yang masih muda, Giovanni Leoni, bergabung dengan Liverpool musim panas lalu—sebuah tanda bahwa semakin banyak pemain yang siap meninggalkan Serie A di awal karier mereka. Dia mungkin terpengaruh oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang mencerminkan bahwa ia berpotensi menjadi sosok kunci di bawah manajer baru tersebut. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 Juni: Goncalo Ramos (dari Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Bagi PSG: Jackpot! Juara Eropa ini pasti akan tersenyum lebar sambil mengantongi uang setelah menemukan pihak yang bersedia membayar jumlah uang yang begitu fantastis untuk seorang pemain cadangan yang bahkan tak sekali pun menjadi starter di Liga Champions musim lalu. Ingat, Ramos semula diharapkan menjadi solusi bagi masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Princes duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembélé menjadi ‘false nine’ — hal yang tentu saja tidak mencerminkan hal baik bagi sang pelatih asal Portugal. Begitu pula fakta bahwa ia masih menjadi cadangan bagi Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas hampir tidak antre untuk merekrut Ramos musim panas ini—dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang tidak masuk akal. Namun, dengan satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Bagi Milan: Luar biasa, sungguh luar biasa. Mari kita jelaskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bisa memberikan dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, harga yang diminta sama sekali tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang tidak memiliki dana berlimpah. Akibatnya, para pendukung, pakar, dan jurnalis di Italia kini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meskipun transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, keterlibatan Jorge Mendes tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disoroti bahwa pemilik Milan, Gerry Cardinale, memiliki hubungan baik dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak ada yang tahu pasti mengapa Milan merasa terpaksa membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, perlu ditegaskan, kami yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya memenuhi semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang penyerang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter mendatangkan Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan gol yang sebanding. Nilai: D+

    Bagi Ramos: Kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu bagi pemain cadangan abadi ini untuk menjadi bintang utama. Kami berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022 bahwa seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar penyerang tengah yang menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus diakui pula bahwa ia belum berhasil memberikan tekanan yang nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, di mana konsensus umum menyatakan bahwa meski PSG memiliki deretan penyerang fenomenal yang patut diidamkan, Ramos bukanlah salah satunya. Ia hanyalah pemain cadangan yang baik untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pengganti yang memberikan dampak positif. Yang terpenting, kini ia memiliki kesempatan untuk mengubah narasi tersebut. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap menjadi salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. Tekanan padanya untuk membenarkan nilai transfernya akan sangat besar, karena meskipun ini memang biaya yang besar, angka tersebut benar-benar fantastis bagi sebuah klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilai dirimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (dari Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Bagi Brighton: Lagi-lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu klub dengan penjualan pemain terbaik di dunia dengan meraup £52 juta ($70 juta) dari seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini semakin menguntungkan mengingat kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan berakhir dalam waktu 12 bulan ke depan. Oleh karena itu, mereka pasti sangat senang telah memperoleh biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meskipun sebelumnya dilaporkan bahwa nilainya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk mencari pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs, Luka Vuskovic, menjadi salah satu target utama mereka—meski transfer ini akan dilakukan terpisah setelah penampilannya yang mengesankan selama masa pinjaman di Hamburg. Mereka sebenarnya tidak kekurangan opsi bek tengah saat ini, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih terdaftar di skuad, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Bagi Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja sama dengan Van Hecke selama masa jabatannya di Brighton. Anda tak bisa tidak merasa bahwa Spurs telah ditipu untuk membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah muncul laporan yang menyarankan Brighton menilai nilainya sebesar £70 juta, meskipun faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pantai selatan. Seharusnya, kesepakatan dengan harga diskon untuk pemain sekelasnya secara realistis seharusnya berharga sekitar £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton dikenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa perlu bertindak; saingan mereka di Liga Premier, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampaknya hampir pasti akan hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan rekan bek tengahnya, Micky van de Ven, mungkin akan mengikuti jejaknya. Tottenham, setidaknya, mendapatkan seorang bek yang sudah teruji di Liga Premier yang, pada usia 26 tahun, belum mencapai puncak performanya, memiliki kemampuan mengoper bola yang baik, serta memiliki semangat juang dan kemampuan kepemimpinan yang selama ini sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda ini mungkin akan membentuk duet bek tengah baru bersama Marcos Senesi yang didatangkan secara gratis. Nilai: B-

    Bagi Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah langkah yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke mengambil langkah maju dari Brighton di tengah kariernya dan mungkin akan melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah membuktikan dirinya di Liga Premier. Sepertinya baik Chelsea maupun Liverpool tidak mengukuhkan minat yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter tetap di klub yang disebut ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal — meskipun mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa apa pun. Setelah pernah bekerja sama dengan pelatih Italia yang penuh semangat itu sebelumnya, Van Hecke pasti tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Sebenarnya, satu-satunya arah bagi Spurs adalah ke atas setelah musim domestik yang kembali berantakan, dan kemitraan dengan Senesi terlihat sangat kuat di atas kertas, setidaknya — memberikan tim ini fondasi pertahanan yang kokoh saat klub asal London Utara ini melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi masa transisi setelah mereka berhasil menghindari ancaman degradasi pada akhir musim 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (dari Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, mungkin tampak seolah-olah Osasuna telah meraup keuntungan yang sangat besar dari seorang pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona ini memang sejak awal akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen yang sangat tinggi dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul pelepasan sebesar €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Los Blancos, meskipun keuntungan sebesar €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetaplah signifikan bagi klub sekelas Osasuna. Kepergian Muñoz memang sudah diprediksi setelah musim di mana ia menyumbang 12 gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul pelepasan tersebut membuat tangan mereka terikat dalam hal besaran biaya transfer. Nilai: B-

    Bagi Liverpool: Rekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan bahan bakar tambahan bagi persaingan bursa transfer Liverpool dengan Newcastle! The Magpies telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, namun—merasakan peluang di pasar—The Reds bergerak cepat untuk menggagalkan langkah mereka meskipun negosiasi telah mencapai tahap lanjut dan tawaran The Tynesiders dilaporkan telah diterima. Liverpool tentu akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, namun mereka juga akan sangat senang bisa merekrut sayap muda yang sangat diunggulkan ini dengan biaya yang bisa jadi sangat murah. Munoz bisa bermain di kedua sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike yang meninggalkan lubang besar di lini depan The Reds. Sebagai penyerang yang langsung dan cepat serta bekerja keras dalam bertahan, pemain berusia 22 tahun ini tampaknya sangat cocok dengan gaya permainan Iraola yang baru, dengan pelatih kepala baru tersebut dilaporkan mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda asal Spanyol ini tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi bintang sejati, meskipun klub dilaporkan yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle keduanya diterima, bisa dipastikan keputusan antara kedua klub itu bergantung pada sang pemain, dan Anda tidak bisa menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meskipun usianya baru 22 tahun, ia telah menjalani awal karier yang cukup berpindah-pindah, dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah lulus dari sistem akademi La Masia milik Barcelona yang terkenal, ia kemudian bergabung dengan Real Madrid sebelum pindah ke Osasuna setahun yang lalu. Kali ini, Munoz berharap bisa beradaptasi dan meneguhkan posisinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan rekan senegaranya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya menyesuaikan diri. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting line-up, dan hal itu mungkin mengharuskannya meningkatkan performa secara keseluruhan mengingat Liverpool diperkirakan masih akan memburu pemain sayap berbakat dari RB Leipzig, Yan Diomande, namun ia seharusnya masih mendapatkan banyak peluang dalam lini serang The Reds yang telah diperbarui berkat keserbagunaannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (dari Liverpool ke Real Madrid, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Liverpool benar-benar terjepit di antara dua pilihan sulit terkait masa depan Konate, namun situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan habis sejak awal. Seandainya The Reds mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya selama musim 2024-25 yang berhasil meraih gelar juara, maka mereka akan bisa mendapatkan biaya transfer yang layak ketika tiba waktunya untuk berpisah - tetapi pemain asal Prancis itu akhirnya hengkang tanpa imbalan apa pun setelah menjalani musim yang sangat buruk secara individu. Pada kenyataannya, akan sangat aneh jika Liverpool menyetujui tuntutan gaji Konate yang fantastis (dilaporkan sekitar £250.000 per minggu) di tengah musim yang kacau balau yang diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, dengan negosiasi yang melelahkan yang telah berlangsung berbulan-bulan tanpa hasil, meskipun sang pemain mengklaim pada bulan April bahwa ia hampir mencapai kesepakatan. Liverpool, setidaknya, telah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, namun ini tetap merupakan pemborosan waktu yang besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Bagi Real Madrid: Kemungkinan besar, Real Madrid akan memberikan gaji fantastis yang diinginkan Konate—meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer—yang tetap berisiko mengingat penampilan buruk sang bek tengah selama upaya pertahanan gelar Liverpool yang lemah. Perlu diingat bahwa Los Blancos dilaporkan telah memutuskan untuk mengakhiri minat mereka pada pemain tersebut pada November tahun lalu, yang cukup mengindikasikan sesuatu. Pemain asal Prancis ini adalah bek yang bagus pada hari-harinya yang terbaik, dan di usia 27 tahun, ia mungkin masih belum mencapai masa puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya bertaruh bahwa ia akan menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area yang menjadi masalah bagi klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa jayanya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate bukanlah solusi kelas atas, dan langkah ini terkesan berisiko gagal dengan cepat mengingat sorotan intens yang mengarah pada Los Blancos, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Bagi Konate: Tentunya pemenang terbesar dalam situasi ini adalah Konate, yang akan mewujudkan impiannya pindah ke Real Madrid sekaligus mendapatkan gaji fantastis yang diidamkannya. Namun, ia harus segera beradaptasi sebagai calon pemain inti bersama Huijsen; di atmosfer panas Bernabeu, kesabaran terhadap kesalahan-kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menyelesaikan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan yang dialami pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa segera menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya, maka ia memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sebagai pemain kunci di salah satu klub terbesar di dunia dalam skuad Real Madrid yang diperbarui di bawah asuhan Jose Mourinho. Namun, apakah ia mampu melakukannya, masih jauh dari jaminan. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (dari Manchester City ke Real Madrid, tanpa biaya transfer)

    Bagi Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo tak diragukan lagi merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Liga Premier, seorang gelandang serang yang sangat gigih dan inovatif yang benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain asal Portugal ini pada dasarnya adalah pemain ideal bagi Pep Guardiola—itulah sebabnya pelatih asal Catalunya itu sangat mencintainya dan bahkan meneteskan air mata saat Silva berpamitan secara emosional di Etihad. Guardiola sempat berharap pemain berusia 31 tahun ini akan mengakhiri kariernya di City, namun kepergian ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak lama. Melihatnya hengkang tanpa imbalan apa pun tentu saja tidak menguntungkan dari sudut pandang finansial, namun hal itu adalah yang paling pantas ia terima setelah sembilan tahun memberikan kontribusi luar biasa. Meski demikian, keterampilan, kecerdasan, dan—mungkin yang paling penting—kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Bagi Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Bukan hanya Los Blancos berhasil mendatangkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, mereka juga berhasil mengalahkan rival abadi Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi—beberapa di antaranya bahkan dikomentari oleh Bernardo sendiri—pindah ke Camp Nou tampak seperti hal yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya ini sebagai prioritas, dan kesepakatan itu praktis rampung dalam waktu 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang sudah jelas berlalu, namun ia menunjukkan selama perebutan gelar Liga Premier musim lalu bahwa ia masih mampu tampil dominan di laga-laga besar (penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa). Namun, yang mungkin lebih penting dari segalanya, Bernardo kemungkinan besar adalah panutan ideal bagi para pemain muda di skuad Madrid, perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya: perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah dipahami mengapa Real Madrid menggagalkan upaya Barcelona untuk mendatangkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Bagi Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang telah lama ia idam-idamkan. Setidaknya selama tiga musim panas terakhir—jika tidak lebih—Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun, kali ini Bernardo tak bisa dibujuk lagi, dan kini ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain di salah satu raksasa tradisional sepak bola Eropa. Memang, Madrid sedang mengalami masa sulit, setelah digeser dari puncak sepak bola Spanyol oleh Barcelona, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke puncak adalah tantangan yang pasti akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk memperebutkan posisi di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi se dinamis dulu, tetapi, seperti yang ditekankan Guardiola, lima yard pertama ada di pikiranmu dan, dalam hal itu, sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin disayangkan bahwa ia tidak pindah ke Madrid saat usianya masih sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru jejak Luka Modric (yang dibawa Mourinho ke Bernabeu) dengan tetap bersinar di Spanyol hingga usia akhir 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (dari Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Bagi Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang telah berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan The Blues sejak bergabung pada 2022—meski awalnya kurang mengesankan—sehingga melihatnya hengkang dengan merugi terasa sedikit membingungkan. Saat berada dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meskipun demikian, Chelsea jelas membayar terlalu mahal saat pertama kali merekrut pemain asal Spanyol ini dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah mengisyaratkan niatnya untuk hengkang di belakang layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali dana sebesar £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukanlah pemain yang tak tergantikan. Memang, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu di bursa transfer mendatang untuk seorang pemain yang akan berusia 28 tahun pada bulan Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman ini kehilangan salah satu pemain paling berpengalaman, namun Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda dapat mengisi kekosongan tersebut, begitu pula dengan pemain baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

    Bagi Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho, itulah yang terjadi, karena Real Madrid memulai upaya perekrutan awal jendela transfer dengan penandatanganan yang mengejutkan. Klub ini telah menghabiskan dana besar untuk seorang bek kiri musim panas lalu guna membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk membelanjakan dana besar pada Cucurella, yang dilaporkan telah diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya transfer sebesar €60 juta tergolong sangat tinggi bagi tim yang selama beberapa tahun terakhir menerapkan pendekatan yang cukup hemat dalam bursa transfer, dan hal ini menuntut pengembalian investasi yang instan dari seorang pemain yang performa-nya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera menginjak usia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak performa-nya, tetapi secara realistis, berapa tahun lagi Los Blancos dapat memaksimalkan kontribusinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yaitu pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, sehingga pasti akan ada pemain yang harus dilepas. Nilai: C

    Bagi Cucurella: Tak diragukan lagi, Cucurella adalah pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini. Ia telah mencapai tujuannya untuk meninggalkan Chelsea yang sedang kehilangan arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia di puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah kecewa dengan cara BlueCo mengelola urusan di Stamford Bridge, namun tak ada yang menduga ia akan berlabuh di Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tak mengherankan jika kesepakatan ini diselesaikan begitu cepat, dengan Cucurella diduga langsung menyetujui tawaran Real begitu mereka menghubunginya. Mengingat ia tampaknya telah diincar oleh Mourinho, ia memiliki peluang besar untuk menempatkan dirinya sebagai pemain kunci, sementara Carreras kemungkinan akan masuk dan keluar dari susunan starting XI sang pelatih asal Portugal. Namun, mengingat biaya transfer yang sangat besar, ia harus langsung menunjukkan performa terbaiknya atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabar, terutama mengingat hubungannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Juni: Andy Robertson (dari Liverpool ke Tottenham, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Perpisahan yang penuh emosi. Robertson jelas termasuk salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada tahun 2017, dan pada masa kejayaannya, ia bisa dibilang sebagai bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain berusia 32 tahun ini — itulah sebabnya Liverpool bergerak lebih awal untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson selama jendela transfer musim dingin jika mereka bisa memanggil kembali Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya kini, Kerkez masih belum sepenuhnya menyesuaikan diri di Anfield, sementara selama musim 2025-26 yang penuh tantangan bagi The Reds, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter kini adalah bahwa kepergian Robertson, bersama dengan kepergian Mohamed Salah, hanya akan mengakibatkan standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Bagi Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas berusaha merekrut Robertson pada Januari, namun sulit dipahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, namun posisi bek kiri bukanlah salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, namun Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serba bisa sebagai opsi, sementara remaja Brasil Souza baru saja bergabung dari Santos. Argumennya adalah bahwa Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau — dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi menanamkan budaya komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia datang terlambat sebagai pemain bebas transfer adalah bonus kecil yang menyenangkan, tetapi perasaan bahwa Tottenham sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Robertson tetap ada. Nilai: C

    Bagi Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah diturunkan menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang performanya tidak terlalu baik dan ingin bermain secara reguler di Liga Premier menjelang Piala Dunia — sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Spurs kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan di paruh kedua musim daripada yang mungkin ia harapkan, artinya ia dalam kondisi yang cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk tetap di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Namun, ia memang memiliki opsi lain selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang dikabarkan tertarik merekrut kapten timnas Skotlandia tersebut. Oleh karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang nyaris saja terdegradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru menemukan bahwa Tottenham kini menjadi opsi yang lebih menarik daripada saat Januari lalu, mengingat De Zerbi tak diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan selama musim panas. Namun, kami masih belum yakin bahwa Robertson benar-benar akan bermain lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (dari Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Bagi Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat berarti. Newcastle berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya, meski terlambat, mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Walaupun terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gejolak yang ditimbulkan oleh penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Oleh karena itu, Newcastle bertindak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil—dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa—tetapi ia belum pernah menunjukkan prestasi apa pun bagi klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa ia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan sepenuhnya hasil penjualan Isak, dan menarik talenta kelas atas tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions kepada calon pemain baru, dan posisi ke-12 yang memalukan di Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan pemilik asal Arab Saudi yang semakin tidak peduli. Nilai: B-

    Bagi Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk berbelanja besar-besaran karena masalah yang sudah diketahui umum terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga, sehingga tidaklah menjadi pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata kembali keuangan klub adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu saja akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing — tidak seperti Marcus Rashford — sehingga mudah dipahami mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah ditekankan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini—namun enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Liga Premier adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh pendukung Barca dari rekrutan terbarunya ini. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang pemain sayap, dan gajinya akan lebih rendah daripada Rashford, ada opsi yang lebih menguntungkan di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali ke pola menghabiskan uang tanpa pertimbangan yang matang. Nilai: C+

    Bagi Gordon: Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Liga Premier sangat tidak konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon berhasil pindah ke klub besar yang sudah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa ia sempat tergoda oleh kabar sebelumnya yang mengaitkannya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool—yang juga ia dukung sejak kecil—meski awalnya sepertinya ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, pihak Bayern wajar saja enggan membayar harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kedatangan Julian Alvarez kemungkinan akan mengalihkan sebagian besar perhatian dari pemain berusia 25 tahun ini, tetapi ia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya—karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain cadangan. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang dipenuhi bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanyakan saja pada Rashford, yang kini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun telah mencetak total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi berduet dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle