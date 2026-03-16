Chelsea League Cup
Ameé Ruszkai

Chelsea takkan kemana-mana! Kemenangan di Piala Liga Wanita menunjukkan bahwa The Blues yang sedang terpuruk ini masih mampu berprestasi

Pemenang meraih trofi. Itulah pesan sederhana yang disampaikan manajer Chelsea, Sonia Bompastor, kepada para pemainnya menjelang final Piala Liga pada Minggu lalu. Pesan itu jelas tersampaikan, karena tim The Blues tampil layaknya juara untuk mengalahkan Manchester United dan meraih trofi pertama musim ini, sekaligus mengirimkan pesan kepada seluruh Inggris—dan Eropa—bahwa, meski musim ini berjalan mengecewakan sejauh ini, mereka tetap menjadi ancaman besar.

Sulit untuk melebih-lebihkan betapa mengesankan kemenangan ini dari segi mentalitas. Chelsea sama sekali tidak tampil maksimal musim ini, itulah sebabnya mereka tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Women’s Super League, Manchester City, dan berada di ambang kehilangan status juara Inggris untuk pertama kalinya sejak 2019. Meskipun musim lalu mereka benar-benar tak terkalahkan, menikmati musim liga tanpa kekalahan yang bersejarah, The Blues tidak merasakan hal yang sama tahun ini. Kepercayaan diri mereka terpuruk dan penampilan mereka sering kali di bawah standar.

Ditambah lagi fakta bahwa Millie Bright, kapten Chelsea, tidak bisa bermain pada hari Minggu; ditambah lagi bahwa Naomi Girma, bek tengah lain yang juga berkelas dunia, mengalami cedera ringan sehari sebelum pertandingan; ditambah lagi bahwa Kadeisha Buchanan, yang melakukan debut starternya sejak November 2024, hanya bisa bermain selama satu jam setelah cedera; dan ditambah lagi bahwa Nathalie Bjorn, penggantinya dari bangku cadangan, terpaksa keluar lapangan dengan pincang beberapa menit setelah debutnya musim ini. Veerle Buurman, yang berusia 19 tahun, adalah satu-satunya pemain di lini pertahanan yang menyelesaikan pertandingan di posisi aslinya.

Namun, Chelsea berhasil menahan tim United yang, jika mencetak gol, akan menyamai rekor The Blues untuk rentetan gol terpanjang dalam sejarah Piala Liga. Mereka membungkam Jess Park, bintang Lionesses yang sedang dalam performa terbaik; menetralkan Melvine Malard, yang telah mencetak 16 keterlibatan langsung dalam gol di sisi kiri; dan membatasi Elisabeth Terland, penyerang tengah utama Red Devils, hanya pada tembakan dari jarak jauh. United memiliki serangan paling produktif kedua di WSL musim ini dan Chelsea, dengan pertahanan darurat, berhasil menahan mereka.

Sementara itu, di lini serang, Lauren James tampil gemilang, Aggie Beever-Jones memanfaatkan satu peluangnya, dan The Blues menunjukkan sentuhan klinis yang telah lama hilang sepanjang musim ini.

Ini adalah final piala, pertandingan dengan taruhan tertinggi, dan Chelsea menunjukkan soliditas di lini pertahanan serta ketajaman di lini serang yang selama ini belum mereka tunjukkan secara konsisten—hal yang belum cukup untuk mempertahankan gelar WSL dengan kokoh. Di saat yang paling krusial, tim asuhan Bompastor itu meningkatkan intensitas permainan dan melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan.

Itu adalah sesuatu yang hanya sedikit tim di dunia ini yang mampu melakukannya, dan itulah mengapa, dengan dua trofi lagi yang masih bisa diraih, tim Chelsea ini tidak boleh diremehkan dalam dua bulan terakhir musim ini.

  Sam Kerr Chelsea Women 2025-26

    Di bawah standar

    Segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Chelsea tahun ini. Tim ini memang telah memenangkan enam gelar WSL terakhir, tetapi tampaknya trofi tersebut akan jatuh ke tangan tim biru asal Manchester, bukan ke tim biru asal London, dalam beberapa bulan ke depan, dengan City yang masih memegang kendali meski baru saja bermain imbang mengecewakan melawan Aston Villa pada hari Minggu.

    Ada banyak alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama, ada sisi City dan betapa mereka telah kembali bersemangat di bawah pelatih baru Andree Jeglertz. Lalu ada juga kesalahan Chelsea, yang pendekatan serangannya musim ini sayangnya dibarengi dengan kurangnya ketajaman dan sedikit kurang beruntung dibandingkan tahun lalu, ketika selisih tipis sepertinya sering berpihak pada mereka.

    • Iklan
  Millie Bright Chelsea 2025-26

    Cedera bertebaran

    Lalu ada masalah cedera. Beberapa rekan manajer Bompastor di WSL mungkin akan mengeluh saat mendengar manajer Chelsea itu berbicara tentang pemain yang absen, mengingat betapa besarnya skuadnya, tetapi tidak adil jika tidak mengakui bahwa The Blues telah menghadapi daftar cedera yang sangat berat, meski skuad mereka memang cukup kuat.

    Susunan pemain pada hari Minggu menggambarkan situasi tersebut dengan jelas. Pada paruh pertama musim ini, United memiliki skuad yang tipis dan kurang memiliki kedalaman untuk bersaing secara efektif di empat ajang. Namun, saat mereka bertemu Chelsea pada akhir pekan lalu, mereka memiliki bangku cadangan yang lebih unggul.

    Hal itu karena Setan Merah menikmati bulan Januari yang gemilang dengan mendatangkan tiga pemain baru, sementara The Blues tidak menambah satu pun pemain baru, yang mengejutkan banyak pihak mengingat banyaknya cedera dan pemain yang akan habis kontraknya. Hal itu juga karena Chelsea memasuki pertandingan ini tanpa Bright, Girma, Niamh Charles, Catarina Macario, Mayra Ramirez, Sam Kerr, dan Ellie Carpenter.

  Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025

    Pengalaman yang melimpah

    Namun, kekurangan kedalaman skuad yang dimiliki Chelsea, mereka ganti dengan karakter yang kuat. Dalam wawancara dengan GOAL menjelang final, Erin Cuthbert, kapten The Blues pada hari itu, menyoroti kekuatan timnya dalam tampil di bawah tekanan berkat pengalaman yang telah mereka kumpulkan.

    Mengacu pada kemenangan di final Piala Liga tahun lalu, ia menjelaskan: “Itu menjadi pertandingan biasa saja karena pada titik itu di musim ini, setiap pertandingan adalah final piala. Saya tahu itu terdengar gila, tapi begitu Anda memasuki fase krusial musim, setiap pertandingan adalah final piala. Ya, ada trofi yang dipertaruhkan, tapi ada trofi yang dipertaruhkan di setiap pertandingan yang kami ikuti. Itulah jenis mindset yang, jika Anda terbiasa menganggap setiap pertandingan penting, berarti Anda tidak akan terintimidasi oleh momen tersebut.”

    Ketika ditanya apakah hal itu bisa menjadi keunggulan The Blues dibandingkan tim lain, Cuthbert berpendapat demikian: “Saya pribadi tidak tahu bagaimana rasanya, untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, tapi saya pikir itu pasti bisa jadi kenyataan. Anda bisa terjebak dalam suasana pertandingan dan bukan dalam permainan itu sendiri, dan saya pikir itu adalah posisi yang berbahaya.”

  Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea Women League Cup trophy 2025-26

    Keunggulan di babak final

    Apakah United melakukan itu pada hari Minggu? Hanya para pemain sendiri yang bisa menjawabnya, tetapi faktanya ini adalah kali ketiga Setan Merah kalah dari Chelsea di final, setelah sebelumnya juga kalah dalam dua pertemuan sebelumnya di final Piala FA.

    “Saya tidak berpikir itu adalah rasa takut,” kata Marc Skinner, manajer United, kepada BBC. “Chelsea memiliki keunggulan karena mereka telah memenangkan final selama bertahun-tahun. Kami harus memecahkan kunci terakhir untuk memenangkan pertandingan. Dalam fase pembangunan serangan, kami lebih baik, tetapi kami harus lebih baik dalam fase penyelesaian akhir, di kedua kotak penalti.”

    Keunggulan Chelsea di final tidak hanya atas United. Sejak 2020, The Blues telah bermain di 10 final piala, dengan tujuh di antaranya dimenangkan. City dan United masing-masing hanya memenangkan satu final dalam periode tersebut, dari tiga dan empat penampilan final, masing-masing. Arsenal, sementara itu, memiliki rekor yang sangat mengesankan dengan bermain di empat final dan memenangkan tiga di antaranya, termasuk dua kemenangan atas Chelsea dan satu gelar Liga Champions. Enam gelar WSL berturut-turut The Blues, serta pertandingan-pertandingan besar yang dimenangkan untuk mengamankan gelar tersebut, menambah prestasi mereka.

    “Saya pikir itu sudah ada dalam DNA kami,” kata James kepada BBC saat menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan. “Kami selalu menemukan cara untuk menang, baik kami bermain bagus atau tidak. Kami selalu memastikan bahwa, apa pun yang terjadi, kami akan berjuang dan membuat diri kami sulit dikalahkan.”

  Chelsea Women 2025-26

    Lantai atas

    Itulah standar dasar Chelsea. Mereka akan lolos ke final-final ini dan berhasil meraih kemenangan di laga-laga besar berkat mentalitas tim ini dan karakter yang dimiliki seluruh skuad. Setidaknya, mereka akan tetap kompetitif.

    Selain itu, ada kualitas yang masih terpancar dari seluruh skuad ini. Lagipula, ada pemain kelas dunia di tim ini, seperti Hannah Hampton dan Keira Walsh; ada bakat luar biasa dari James, yang secara rutin ditunjukkan sejak ia kembali dari cedera; dan ada pemain baru yang naik ke level baru, seperti Buurman, pemain berusia 19 tahun yang menggantikan Girma sebagai bek tengah pada hari Minggu dan tampil luar biasa.

    Dan dengan kemenangan di final piala, ada dorongan kepercayaan diri, yang dilihat Bompastor dari cara timnya menekan United di Bristol.

    “Saya pikir ketika para pemain benar-benar percaya diri, hal itu menjadi lebih mudah bagi mereka,” katanya kepada BBC. “Saya pikir kami kembali ke tingkat kepercayaan diri yang baik dan saya pikir kami bisa mengenali tim ini sedikit lebih baik dalam hal itu.”

  Chelsea Women's League Cup trophy 2025-26

    Masih banyak yang dipertaruhkan

    Jadi, jika Chelsea bisa mempertahankan kepercayaan diri itu hingga akhir musim, jika mereka mampu menjaga tingkat daya saing dasar yang telah mereka tunjukkan sejak lama, dan mereka bisa memaksimalkan kualitas yang dimiliki skuad ini, mengapa mereka tidak bisa menutup musim dengan sukses?

    Ini tentu saja tidak akan mudah. The Blues masih harus menghadapi begitu banyak cedera, meskipun beberapa pemain akan kembali seiring berjalannya waktu, dan ada banyak tim lain dengan kualitas hebat yang mengejar trofi-trofi yang tersisa. Liga Champions juga merupakan kompetisi yang belum pernah dimenangkan oleh tim ini.

    Namun, sulit untuk menyaksikan penampilan pada hari Minggu, dan khususnya mentalitas yang dibutuhkan untuk menang, tanpa merasa bahwa tim Chelsea ini masih bisa meraih lebih banyak hal musim ini. Ya, gelar WSL itu semakin menjauh, tetapi masih banyak hal yang bisa diperjuangkan.

    “Ini harus memberi kami momentum dan keyakinan bahwa kami adalah tim yang bagus,” kata Cuthbert sesaat sebelum mengangkat trofi Piala Liga. “Kami mengalami pasang surut musim ini, tapi kami adalah tim yang bagus dan kami bisa mengalahkan siapa pun di hari yang tepat.”

