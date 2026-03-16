Chelsea takkan kemana-mana! Kemenangan di Piala Liga Wanita menunjukkan bahwa The Blues yang sedang terpuruk ini masih mampu berprestasi

Sulit untuk melebih-lebihkan betapa mengesankan kemenangan ini dari segi mentalitas. Chelsea sama sekali tidak tampil maksimal musim ini, itulah sebabnya mereka tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Women’s Super League, Manchester City, dan berada di ambang kehilangan status juara Inggris untuk pertama kalinya sejak 2019. Meskipun musim lalu mereka benar-benar tak terkalahkan, menikmati musim liga tanpa kekalahan yang bersejarah, The Blues tidak merasakan hal yang sama tahun ini. Kepercayaan diri mereka terpuruk dan penampilan mereka sering kali di bawah standar.

Ditambah lagi fakta bahwa Millie Bright, kapten Chelsea, tidak bisa bermain pada hari Minggu; ditambah lagi bahwa Naomi Girma, bek tengah lain yang juga berkelas dunia, mengalami cedera ringan sehari sebelum pertandingan; ditambah lagi bahwa Kadeisha Buchanan, yang melakukan debut starternya sejak November 2024, hanya bisa bermain selama satu jam setelah cedera; dan ditambah lagi bahwa Nathalie Bjorn, penggantinya dari bangku cadangan, terpaksa keluar lapangan dengan pincang beberapa menit setelah debutnya musim ini. Veerle Buurman, yang berusia 19 tahun, adalah satu-satunya pemain di lini pertahanan yang menyelesaikan pertandingan di posisi aslinya.

Namun, Chelsea berhasil menahan tim United yang, jika mencetak gol, akan menyamai rekor The Blues untuk rentetan gol terpanjang dalam sejarah Piala Liga. Mereka membungkam Jess Park, bintang Lionesses yang sedang dalam performa terbaik; menetralkan Melvine Malard, yang telah mencetak 16 keterlibatan langsung dalam gol di sisi kiri; dan membatasi Elisabeth Terland, penyerang tengah utama Red Devils, hanya pada tembakan dari jarak jauh. United memiliki serangan paling produktif kedua di WSL musim ini dan Chelsea, dengan pertahanan darurat, berhasil menahan mereka.

Sementara itu, di lini serang, Lauren James tampil gemilang, Aggie Beever-Jones memanfaatkan satu peluangnya, dan The Blues menunjukkan sentuhan klinis yang telah lama hilang sepanjang musim ini.

Ini adalah final piala, pertandingan dengan taruhan tertinggi, dan Chelsea menunjukkan soliditas di lini pertahanan serta ketajaman di lini serang yang selama ini belum mereka tunjukkan secara konsisten—hal yang belum cukup untuk mempertahankan gelar WSL dengan kokoh. Di saat yang paling krusial, tim asuhan Bompastor itu meningkatkan intensitas permainan dan melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan.

Itu adalah sesuatu yang hanya sedikit tim di dunia ini yang mampu melakukannya, dan itulah mengapa, dengan dua trofi lagi yang masih bisa diraih, tim Chelsea ini tidak boleh diremehkan dalam dua bulan terakhir musim ini.