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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Chelsea siapkan tawaran besar untuk Alex Scott saat Enzo Fernandez mengincar transfer terlambat ke Manchester City

Transfers
A. Scott
E. Fernandez
AFC Bournemouth
Chelsea
Manchester City

Chelsea dikabarkan sedang menyiapkan tawaran besar untuk gelandang Bournemouth Alex Scott saat mereka bersiap menghadapi kepergian Enzo Fernandez. Manchester City terus berupaya keras untuk mengamankan tanda tangan pemain internasional Argentina itu sebelum bursa transfer ditutup, memaksa Chelsea mengidentifikasi pengganti kelas atas agar mereka tidak kekurangan opsi di lini tengah.

  • Manchester City dorong transfer pada menit-menit akhir

    Menurut The Independent, Chelsea sedang merencanakan pendekatan baru untuk Scott setelah tiga tawaran sebelumnya ditolak Bournemouth. Manchester City melewatkan tenggat waktu untuk merekrut Fernandez dengan nilai £120 juta dua pekan lalu, tetapi Enzo Maresca tetap bertekad untuk bereuni dengan mantan pemainnya itu di Stadion Etihad.

    City kehilangan Rodri ke Barcelona dan bertekad memperkuat skuadnya, dengan laporan yang menyebut mereka siap mengajukan tawaran resmi untuk Fernandez dalam beberapa hari ke depan. Chelsea sangat menyadari ketertarikan yang kian besar ini dan kemudian mempercepat upaya mereka untuk merekrut Scott guna mengisi potensi kekosongan tersebut.

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bournemouth mematok harga mahal untuk gelandang

    Bournemouth mempertahankan sikap tegas bahwa Scott tidak dijual pada musim panas ini, dengan menolak tawaran dari Chelsea yang dilaporkan mencapai hingga £68 juta. Namun, The Independent mengklaim bahwa proposal yang ditingkatkan di kisaran £80 juta hingga £90 juta bisa memaksa Bournemouth mengubah posisinya sebelum bursa ditutup Selasa depan.

    Chelsea perlu menginvestasikan kembali dana yang dihasilkan dari penjualan Fernandez untuk memenuhi harga yang diminta tersebut. Fernandez mendapat banyak cemoohan dari sebagian penonton saat kemenangan atas Fulham pada Senin malam, menyoroti ketegangan yang kian meningkat terkait situasinya yang belum pasti di London.

  • Alonso menuntut kejelasan soal masa depannya

    Xabi Alonso secara terbuka menanggapi spekulasi yang terus berlanjut seputar Fernandez, dan menegaskan bahwa ia berharap situasi ini segera terselesaikan. Setelah pertandingan melawan Fulham, Alonso mengakui bahwa kepergian sang pemain masih menjadi kemungkinan yang nyata.

    Berbicara kepada Match of the Day milik BBC, Alonso mengatakan: "Dalam sepak bola, saya tidak terkejut oleh apa pun. Kita lihat saja nanti. Keinginan saya adalah kami mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi kita lihat saja pekan ini." Sang manajer tetap berhati-hati, tetapi keinginannya untuk mendapatkan penyelesaian segera menegaskan adanya urgensi di Stamford Bridge.

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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Manchester City diperkirakan akan menguji tekad Chelsea dengan tawaran resmi bernilai besar untuk Fernandez pekan ini. Jika juara bertahan itu memenuhi valuasi yang ditetapkan Chelsea, hal itu akan memicu efek domino secara langsung dan memaksa Chelsea untuk mempercepat upaya mereka memburu Scott sebelum tenggat waktu.