Chelsea siapkan tawaran besar untuk Alex Scott saat Enzo Fernandez mengincar transfer terlambat ke Manchester City

Menurut The Independent, Chelsea sedang merencanakan pendekatan baru untuk Scott setelah tiga tawaran sebelumnya ditolak Bournemouth. Manchester City melewatkan tenggat waktu untuk merekrut Fernandez dengan nilai £120 juta dua pekan lalu, tetapi Enzo Maresca tetap bertekad untuk bereuni dengan mantan pemainnya itu di Stadion Etihad.

City kehilangan Rodri ke Barcelona dan bertekad memperkuat skuadnya, dengan laporan yang menyebut mereka siap mengajukan tawaran resmi untuk Fernandez dalam beberapa hari ke depan. Chelsea sangat menyadari ketertarikan yang kian besar ini dan kemudian mempercepat upaya mereka untuk merekrut Scott guna mengisi potensi kekosongan tersebut.