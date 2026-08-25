Chelsea siapkan manuver mengejutkan untuk membajak pemain Real Madrid saat kepergian Enzo Fernandez senilai £120 juta kian dekat

Chelsea mempertimbangkan langkah akhir untuk merekrut gelandang Madrid, Camavinga, menurut talkSPORT. Chelsea mengalihkan fokus kepada pemain internasional Prancis itu setelah tiga tawaran untuk Scott milik Bournemouth ditolak. Bournemouth dengan tegas memberi tahu klub London barat itu bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut tidak dijual sebelum tenggat waktu transfer. Tawaran tertinggi Chelsea untuk Scott dilaporkan mencapai £68 juta, memaksa manajer Xabi Alonso mencari opsi lain.

Camavinga telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Santiago Bernabeu sejak Jose Mourinho mengambil alih klub raksasa Spanyol itu. Manchester United sebelumnya tertarik pada gelandang tersebut sebelum merekrut Carlos Baleba dari Brighton.