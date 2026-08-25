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Chelsea siapkan manuver mengejutkan untuk membajak pemain Real Madrid saat kepergian Enzo Fernandez senilai £120 juta kian dekat
Chelsea beralih ke bintang Real Madrid
Chelsea mempertimbangkan langkah akhir untuk merekrut gelandang Madrid, Camavinga, menurut talkSPORT. Chelsea mengalihkan fokus kepada pemain internasional Prancis itu setelah tiga tawaran untuk Scott milik Bournemouth ditolak. Bournemouth dengan tegas memberi tahu klub London barat itu bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut tidak dijual sebelum tenggat waktu transfer. Tawaran tertinggi Chelsea untuk Scott dilaporkan mencapai £68 juta, memaksa manajer Xabi Alonso mencari opsi lain.
Camavinga telah lama dikaitkan dengan kepindahan dari Santiago Bernabeu sejak Jose Mourinho mengambil alih klub raksasa Spanyol itu. Manchester United sebelumnya tertarik pada gelandang tersebut sebelum merekrut Carlos Baleba dari Brighton.
- (C)Getty Images
Fernandez ingin hengkang dari Stamford Bridge
Alonso tengah mati-matian mencari tambahan kekuatan di lini tengah di tengah masa depan Fernandez yang belum pasti. Pemain berusia 25 tahun itu sudah menegaskan sejak awal musim panas bahwa ia ingin meninggalkan Stamford Bridge, meski kepindahan impiannya ke Real Madrid pada akhirnya gagal terwujud.
Namun, pemain Argentina itu masih bisa hengkang pada pekan terakhir bursa transfer. Manchester City dan manajer mereka, mantan bos Chelsea Enzo Maresca, sangat ingin mengamankan jasanya. Maresca sedang mencari pengganti kelas atas setelah pemenang Ballon d'Or Rodri pindah ke Barcelona dalam kesepakatan senilai £65 juta. Manchester City masih memburu Fernandez meski bersiap mengeluarkan £86 juta untuk pemain internasional Maroko Ayyoub Bouaddi.
Chelsea menuntut biaya transfer Fernandez yang sangat besar
Chelsea tidak secara aktif berusaha menjual Fernandez pada bursa transfer kali ini. Mereka telah memberi tahu semua pihak yang berminat bahwa gelandang itu dihargai sebesar £120 juta. Meski mengambil sikap tegas ini, petinggi klub tetap menyusun rencana cadangan secara aktif jika bintang lini tengah mereka itu benar-benar mendapatkan transfer pada saat-saat akhir. Selain Camavinga, Chelsea juga telah menyusun daftar pendek target alternatif.
Penampil menonjol Crystal Palace, Adam Wharton, dan Manu Kone dari Roma juga sedang dipantau. Kedua pemain itu telah menarik perhatian besar setelah menjalani musim yang mengesankan bersama klub masing-masing.
- Getty Images Sport
Alonso fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang
Sementara drama transfer terus bergulir, Fernandez tetap menjadi bagian dari rencana jangka pendek Alonso. Gelandang itu tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua pada laga pembuka Premier League Chelsea, Senin malam.
Chelsea meraih kemenangan dramatis 3-2 atas rival lokal Fulham, dengan Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer sama-sama mencetak gol untuk memberi Alonso awal kemenangan dalam karier kepelatihannya di Premier League.
Chelsea kini akan menghentikan sementara kampanye liga mereka untuk menjalani ajang piala. Mereka akan menghadapi tim League One, Luton Town, di EFL Cup pada Kamis sebelum bentrok di kompetisi domestik melawan Brighton pada Minggu.
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