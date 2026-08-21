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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Chelsea siap menghadiahi striker Joao Pedro kontrak baru jangka panjang yang menguntungkan

J. Pedro
Chelsea
Premier League

Chelsea siap menghadiahi penyerang Brasil Joao Pedro dengan kontrak baru jangka panjang bernilai besar yang bisa membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2034. Striker berusia 24 tahun itu menjalani musim debut yang luar biasa di London Barat, sehingga petinggi klub terdorong untuk meningkatkan syarat kontraknya demi menangkal minat transfer yang terus meningkat dari raksasa Eropa, Barcelona.

  • Chelsea menaikkan syarat untuk striker

    Chelsea siap memberi Pedro kontrak baru yang menggiurkan hingga 2032 dengan opsi perpanjangan dua tahun, menurut BBC Sport. Petinggi Stamford Bridge bergerak cepat untuk menaikkan gaji penyerang timnas Brasil berusia 24 tahun itu, hanya setahun setelah kepindahannya senilai £60 juta dari Brighton. Langkah tegas itu juga bertujuan menangkal Barcelona, yang terus memantau striker yang sedang on fire tersebut sepanjang bursa transfer musim panas.

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    Struktur insentif mendorong perpanjangan kontrak

    Laporan lanjutan dari media tersebut menyebutkan bahwa persyaratan yang ditingkatkan itu selaras langsung dengan model gaji terstruktur Chelsea, yang mempercepat para pemain menonjol masuk ke level bayaran yang lebih tinggi. Chelsea menerapkan cetak biru yang sama untuk Cole Palmer dan Nicolas Jackson guna mengikat aset berharga mereka dengan komitmen jangka panjang. Para petinggi klub kini akan fokus menegosiasikan persyaratan baru untuk figur inti lainnya, dengan Levi Colwill dan Estevao Willian menjadi yang berikutnya dalam antrean setelah bursa transfer ditutup.

  • Striker mengklaim nomor sembilan

    Pedro menjadikan dirinya sebagai tumpuan utama klub sepanjang tahun debut yang luar biasa, dengan menjadi striker Chelsea pertama sejak Diego Costa yang mencetak 20 gol non-penalti dalam satu musim. Catatan produktif itu menyusul dampak instan saat kedatangannya dengan tiga gol dalam keberhasilan menjuarai Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, sebelum menambah delapan gol dalam tujuh laga uji coba pramusim jelang musim baru. Penampilan tajamnya membuat ia mendapatkan jersey ikonik nomor 9, dengan Liam Delap harus mengalah dan kini menarik minat senilai £50 juta dari Nottingham Forest dan Leeds United.

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    Derbi London menguji ketajaman

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