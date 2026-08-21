Chelsea siap menghadiahi striker Joao Pedro kontrak baru jangka panjang yang menguntungkan

Pedro menjadikan dirinya sebagai tumpuan utama klub sepanjang tahun debut yang luar biasa, dengan menjadi striker Chelsea pertama sejak Diego Costa yang mencetak 20 gol non-penalti dalam satu musim. Catatan produktif itu menyusul dampak instan saat kedatangannya dengan tiga gol dalam keberhasilan menjuarai Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, sebelum menambah delapan gol dalam tujuh laga uji coba pramusim jelang musim baru. Penampilan tajamnya membuat ia mendapatkan jersey ikonik nomor 9, dengan Liam Delap harus mengalah dan kini menarik minat senilai £50 juta dari Nottingham Forest dan Leeds United.