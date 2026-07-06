'Chelsea sepenuhnya' - Chelsea ikat bintang binaan sendiri Aggie Beever-Jones dengan kontrak jangka panjang

Penyerang berusia 22 tahun itu telah menjadi bagian integral dari skuad Chelsea, dan kontrak baru berdurasi enam tahun ini mencerminkan statusnya sebagai salah satu fondasi masa depan tim. Bergabung dengan klub saat baru berusia sembilan tahun, Beever-Jones telah mewujudkan impian setiap pemain didikan akademi, bertransformasi dari talenta muda yang menjanjikan menjadi pemain internasional tim utama yang klinis.

Setelah memperpanjang masa baktinya bersama klub masa kecilnya, pemain berusia 22 tahun itu mengatakan: "Rasanya luar biasa. Chelsea telah menjadi klub saya sejak saya masih anak perempuan, dan itu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Ini hari yang sangat membanggakan, dan saya sangat antusias bisa melanjutkan perjalanan saya serta menciptakan lebih banyak kenangan bersama seragam biru."

Sang penyerang sudah mencatatkan 97 penampilan dan 32 gol, membuktikan dirinya di level tertinggi Women's Super League.