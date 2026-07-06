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'Chelsea sepenuhnya' - Chelsea ikat bintang binaan sendiri Aggie Beever-Jones dengan kontrak jangka panjang
Komitmen kepada klub masa kecilnya
Penyerang berusia 22 tahun itu telah menjadi bagian integral dari skuad Chelsea, dan kontrak baru berdurasi enam tahun ini mencerminkan statusnya sebagai salah satu fondasi masa depan tim. Bergabung dengan klub saat baru berusia sembilan tahun, Beever-Jones telah mewujudkan impian setiap pemain didikan akademi, bertransformasi dari talenta muda yang menjanjikan menjadi pemain internasional tim utama yang klinis.
Setelah memperpanjang masa baktinya bersama klub masa kecilnya, pemain berusia 22 tahun itu mengatakan: "Rasanya luar biasa. Chelsea telah menjadi klub saya sejak saya masih anak perempuan, dan itu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Ini hari yang sangat membanggakan, dan saya sangat antusias bisa melanjutkan perjalanan saya serta menciptakan lebih banyak kenangan bersama seragam biru."
Sang penyerang sudah mencatatkan 97 penampilan dan 32 gol, membuktikan dirinya di level tertinggi Women's Super League.
- Getty
Naik ke panggung internasional
Performanya di level klub tak luput dari perhatian pelatih Inggris Sarina Wiegman. Beever-Jones dengan cepat menjadi langganan di skuad Inggris, dan mencuri perhatian lewat hat-trick dalam 30 menit saat melawan Portugal di Stadion Wembley.
Rekam jejaknya di level internasional semakin kukuh pada Kejuaraan Eropa Wanita 2025, ketika ia mencetak gol ke gawang Wales dalam perjalanan menuju gelar juara.
Merefleksikan perjalanannya, ia mengungkapkan rasa terima kasih atas fondasi yang diletakkan mantan manajer Emma Hayes. "Saya mampu terus melangkah dan terus berjuang, lalu akhirnya mendapatkan kesempatan itu. Saya selalu mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Emma [Hayes] dan apa yang dia lakukan untuk saya dengan memberi saya batu loncatan pertama itu," jelasnya.
Rekam jejak kesuksesan di kompetisi domestik
Beever-Jones menjadi komponen vital dalam kampanye 2024-25 yang berujung Treble domestik, dan lemari trofinya sudah sangat penuh. Ia telah dua kali merayakan gelar Women's Super League dan masing-masing dua kali mengangkat trofi Women’s FA Cup serta Women’s League Cup.
Kemampuannya tampil menentukan di momen-momen besar terlihat lewat golnya dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United pada final League Cup bulan Maret.
Musim lalu, ia terus menunjukkan ketajamannya dengan menyumbang enam gol dan dua assist. Kualitas tekniknya paling tergambar lewat tendangan bebas indah ke gawang West Ham United, sebuah gol yang memberinya penghargaan Goal of the Month klub untuk September.
- Getty Images Sport
Urusan yang belum selesai di Stamford Bridge
Terlepas dari daftar prestasinya yang panjang, striker itu tetap lapar untuk meraih lebih banyak lagi. Ia telah membidik satu trofi besar yang sejauh ini belum berhasil diraih klub: Liga Champions.
Dengan jaminan kontrak jangka panjang, Beever-Jones fokus untuk berkembang menjadi sosok tetap di starting XI dan memimpin lini depan selama bertahun-tahun ke depan.
Membahas perkembangannya, ia mengatakan: "Saya rasa semua orang tahu saya Chelsea sepenuhnya. Saya ingin menjuarai Liga Champions bersama Chelsea. Itu adalah target yang kami semua inginkan. Saya selalu mengatakannya, dan saya akan mengatakannya dalam setiap wawancara: saya hanya ingin bahagia bermain sepak bola. Saya percaya pada Chelsea."
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