Menurut TuttoMercatoWeb, mengutip Sky Sport Italia, Chelsea telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut Ahanor. Pembicaraan langsung antara klub Premier League itu dan Atalanta telah berkembang secara menentukan, dan kesepakatan personal saat ini sedang dirampungkan. Kedua klub sedang menyusun kesepakatan senilai sekitar €40 juta, yang merupakan keuntungan besar bagi klub Serie A tersebut.

Atalanta baru merekrut Ahanor dari Genoa pada musim panas lalu dengan biaya awal €16 juta, ditambah €4 juta dalam bentuk bonus. Meski angka akhir ini masih di bawah harga awal yang mereka minta, yaitu €60 juta, jumlah itu tetap merupakan kenaikan yang signifikan dari tawaran €34 juta dari Brighton yang ditolak Atalanta sebelumnya pada bursa transfer ini.