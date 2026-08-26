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Chelsea semakin dekat untuk menuntaskan kesepakatan senilai €40 juta guna merekrut wonderkid bertahan Atalanta, Honest Ahanor
Chelsea makin dekat dengan Ahanor
Menurut TuttoMercatoWeb, mengutip Sky Sport Italia, Chelsea telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut Ahanor. Pembicaraan langsung antara klub Premier League itu dan Atalanta telah berkembang secara menentukan, dan kesepakatan personal saat ini sedang dirampungkan. Kedua klub sedang menyusun kesepakatan senilai sekitar €40 juta, yang merupakan keuntungan besar bagi klub Serie A tersebut.
Atalanta baru merekrut Ahanor dari Genoa pada musim panas lalu dengan biaya awal €16 juta, ditambah €4 juta dalam bentuk bonus. Meski angka akhir ini masih di bawah harga awal yang mereka minta, yaitu €60 juta, jumlah itu tetap merupakan kenaikan yang signifikan dari tawaran €34 juta dari Brighton yang ditolak Atalanta sebelumnya pada bursa transfer ini.
- Getty Images Sport
Hubungan transfer yang produktif
Transfer yang akan segera terwujud ini memperpanjang hubungan yang sangat produktif antara Chelsea dan Atalanta pada jendela transfer saat ini. Chelsea sudah lebih dulu mengamankan tanda tangan Marco Palestra dari Atalanta pada musim panas ini, yang menunjukkan adanya jalur komunikasi yang kuat dan kepercayaan bisnis antara jajaran direksi kedua klub.
Klub Inggris itu terus memantau pertandingan-pertandingan Atalanta untuk mengidentifikasi talenta muda terbaik. Dengan merekrut pemain dari Atalanta untuk kedua kalinya, Chelsea menunjukkan niat jelas mereka untuk berinvestasi besar pada prospek elite Eropa. Palestra sudah mulai beradaptasi dengan skuad, dan Ahanor bisa segera mengikuti jalur yang sama dari Bergamo ke London untuk menambah opsi di lini pertahanan mereka.
Sebuah musim terobosan di Italia
Ahanor menikmati lonjakan ketenaran yang spektakuler dalam setahun terakhir. Lahir pada Februari 2008, bek tersebut mampu langsung memantapkan dirinya sebagai starter reguler untuk Atalanta. Ia mencatatkan 28 penampilan di Serie A pada musim debutnya di Gewiss Stadium, dengan menunjukkan penampilan matang yang melampaui usianya yang masih muda.
Ahanor juga mendapatkan pengalaman kontinental yang sangat berharga, tampil di Liga Champions melawan beberapa klub terbesar di Eropa. Perkembangannya yang pesat dan kehadirannya yang dominan di lapangan dengan cepat menarik perhatian para pemandu bakat top di seluruh benua, menjadikannya salah satu remaja yang paling diburu dalam sepakbola global saat ini.
- Getty Images Sport
Apa langkah Chelsea selanjutnya?
Transfer Ahanor bisa resmi dirampungkan pada Jumat, karena Chelsea dan Atalanta sama-sama berupaya menuntaskan detail-detail terakhir. Setelah tes medis dilalui dan kontrak ditandatangani, Ahanor akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di London. Chelsea kemudian akan fokus mengintegrasikan rekrutan barunya itu ke skuad tim utama menjelang pertandingan-pertandingan Premier League berikutnya.
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