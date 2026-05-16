Getty Images
Diterjemahkan oleh
Chelsea 'semakin dekat' untuk menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer baru, dengan pembicaraan awal direncanakan akan digelar segera setelah final Piala FA
Alonso memimpin persaingan untuk posisi manajer
Menurut talkSPORT, Chelsea hampir menyelesaikan kesepakatan untuk menunjuk Alonso sebagai manajer baru di Stamford Bridge. Klub asal London Barat itu sengaja menunda proses perekrutan untuk tetap fokus sepenuhnya pada laga final Piala FA yang akan digelar Sabtu mendatang. Namun, pembicaraan teknis akan dipercepat pekan depan, dengan Alonso berpeluang mengungguli para kandidat pesaingnya, termasuk Marco Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner, dan mantan manajer Flamengo, Filipe Luis.
- Getty Images Sport
Sangat diminati di seluruh benua
Mantan gelandang Liverpool ini telah menjadi incaran banyak pihak sejak kepergiannya dari Santiago Bernabeu pada Januari lalu. Alonso telah menarik minat serius dari Newcastle United sebagai calon pengganti Eddie Howe, sementara namanya juga santer dikaitkan dengan kembalinya ke Anfield di tengah meningkatnya sorotan terhadap Arne Slot. Pelatih serba bisa ini sebelumnya telah menunjukkan ketegasannya di bursa transfer dengan secara resmi menolak tawaran dari klub Ligue 1, Marseille, pada Februari lalu.
Rekam jejak yang gemilang meski mengalami kekalahan di Madrid
Pemecatan Alonso baru-baru ini oleh Madrid terjadi setelah Barcelona mengukuhkan dominasi mereka di kancah domestik, namun reputasinya sebagai manajer tetap sangat tinggi di dunia sepak bola Eropa. Selama masa jabatannya di ibu kota Spanyol, ia mencatatkan 24 kemenangan dan hanya menelan enam kekalahan dari 34 pertandingan yang dipimpinnya. Reputasinya sangat erat terkait dengan masa jabatannya yang bersejarah di Bayer Leverkusen, di mana ia berhasil mengantarkan tim tersebut meraih rekor tak terkalahkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bundesliga dan memenangkan 89 dari 140 pertandingan.
- Getty Images Sport
Rencana perombakan besar-besaran pasca-final semakin mendekat
Prioritas utama Chelsea saat ini tetaplah menghadapi laga final Piala FA yang sangat krusial, sebelum perhatian jajaran eksekutif sepenuhnya beralih ke proses penunjukan pelatih baru. Alonso dihadapkan pada tantangan besar untuk membangkitkan kembali performa skuad yang musim ini kesulitan menunjukkan konsistensi saat menghadapi tim-tim papan atas Liga Premier. Begitu penunjukan tersebut disahkan secara resmi, pelatih baru tersebut akan segera memimpin jendela transfer musim panas yang krusial, yang bertujuan mengembalikan The Blues ke persaingan reguler di Liga Champions.