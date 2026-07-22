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Chelsea sedang menjajaki kemungkinan transfer mengejutkan John Stones setelah melihat bek timnas Inggris yang pernah menjuarai Liga Champions itu hengkang dari Man City sebagai pemain bebas transfer
Stones muncul sebagai target di lini pertahanan
The Blues sedang mempertimbangkan pendekatan serius untuk Stones, meskipun para petinggi klub sebelumnya berusaha meredam spekulasi terkait pemain berusia 32 tahun tersebut, menurut Daily Mail. Mantan pemain Everton ini saat ini sedang menikmati istirahat yang memang pantas ia dapatkan setelah menjalani kampanye Piala Dunia 2026 yang melelahkan, di mana ia tampil dalam kekalahan Inggris di babak semifinal melawan Argentina. Statusnya sebagai pemain bebas transfer menjadikannya solusi jangka pendek yang menarik bagi klub-klub yang mencari pengalaman level tertinggi yang teruji tanpa harus membayar biaya transfer.
Arsenal juga dikabarkan tertarik pada pemenang Liga Premier berkali-kali ini, karena Mikel Arteta mempertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan menyusul kekhawatiran cedera yang dialami William Saliba. Chelsea secara historis telah meraih kesuksesan dengan mengintegrasikan para pemimpin veteran ke dalam barisan pertahanan mereka, sebuah strategi yang terbukti berhasil berkat kontribusi Thiago Silva.
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Bournemouth menolak tawaran Scott
Sementara perburuan Stones masih berlanjut, Chelsea menemui hambatan dalam upaya mereka merekrut gelandang Bournemouth, Alex Scott. Laporan tersebut menambahkan bahwa tawaran resmi sebesar £64 juta ditolak oleh The Cherries pada hari Selasa, dengan klub asal Pantai Selatan itu bersikukuh bahwa sang pemain tidak dijual meskipun ia menolak menandatangani kontrak baru.
Upaya merekrut Stones dan Scott ini sejalan dengan investasi besar-besaran di lini serang, karena Chelsea telah secara resmi mengumumkan perekrutan Morgan Rogers dari Aston Villa dengan biaya transfer rekor. Upaya perekrutan klub ini difokuskan untuk memberikan manajer yang baru ditunjuk, Xabi Alonso, alat yang diperlukan untuk kembali berkompetisi di ajang Eropa. Namun, upaya merekrut Scott terbukti sulit karena Bournemouth tetap teguh pada penilaian mereka, meskipun sang gelandang berpotensi terpikat oleh minat dari London.
Daftar calon pemain bertahan semakin bertambah
Selain Stones, The Blues juga telah secara aktif melakukan negosiasi untuk mendatangkan bek Crystal Palace, Maxence Lacroix. Dilaporkan bahwa pembicaraan tingkat tinggi telah berlangsung di New York antara salah satu pemilik Chelsea, Behdad Eghbali, dan ketua Palace, Steve Parish.
Nama-nama lain dalam daftar incaran untuk posisi pertahanan termasuk Jacobo Ramon dari Como, seorang pemain muda berusia 21 tahun yang telah lama dipantau oleh departemen pemandu bakat Chelsea. Klub ini bertekad untuk mendatangkan setidaknya satu bek tengah baru sebelum jendela transfer ditutup guna memastikan kedalaman skuad. Pencarian ini terus berlanjut meskipun klub masih memiliki Josh Acheampong, yang tetap bertahan di klub meskipun telah menerima banyak tawaran dari tim-tim rival yang berusaha memboyongnya keluar dari Cobham.
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Persiapan pramusim di bawah kepemimpinan Alonso
Seiring berlanjutnya drama transfer ini, Alonso sedang mempersiapkan skuadnya untuk tur pramusim ke Sydney, Australia. Tim dijadwalkan berangkat pada akhir pekan ini, meskipun daftar lengkap rombongan yang akan berangkat belum diumumkan.
Acheampong dan para lulusan akademi lainnya pasti akan bersemangat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka selama tur ini, terutama karena Chelsea tidak memiliki pertandingan di kompetisi Eropa musim ini untuk merotasi skuad. Beberapa pemain muda mungkin akan ditinggalkan untuk menyelesaikan proses peminjaman, sementara mereka yang ikut dalam tur akan berjuang untuk mendapatkan tempat dalam rencana taktis jangka panjang Alonso.
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