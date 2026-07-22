Chelsea sedang menjajaki kemungkinan transfer mengejutkan John Stones setelah melihat bek timnas Inggris yang pernah menjuarai Liga Champions itu hengkang dari Man City sebagai pemain bebas transfer

The Blues sedang mempertimbangkan pendekatan serius untuk Stones, meskipun para petinggi klub sebelumnya berusaha meredam spekulasi terkait pemain berusia 32 tahun tersebut, menurut Daily Mail. Mantan pemain Everton ini saat ini sedang menikmati istirahat yang memang pantas ia dapatkan setelah menjalani kampanye Piala Dunia 2026 yang melelahkan, di mana ia tampil dalam kekalahan Inggris di babak semifinal melawan Argentina. Statusnya sebagai pemain bebas transfer menjadikannya solusi jangka pendek yang menarik bagi klub-klub yang mencari pengalaman level tertinggi yang teruji tanpa harus membayar biaya transfer.

Arsenal juga dikabarkan tertarik pada pemenang Liga Premier berkali-kali ini, karena Mikel Arteta mempertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan menyusul kekhawatiran cedera yang dialami William Saliba. Chelsea secara historis telah meraih kesuksesan dengan mengintegrasikan para pemimpin veteran ke dalam barisan pertahanan mereka, sebuah strategi yang terbukti berhasil berkat kontribusi Thiago Silva.



