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danny-Welbeck(C)GettyImages
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Chelsea 'sedang menjajaki' kemungkinan transfer mengejutkan Danny Welbeck, dengan Xabi Alonso yang sangat mengagumi striker veteran Brighton tersebut

Transfers
Chelsea
D. Welbeck
Brighton & Hove Albion
X. Alonso
Premier League

Chelsea secara mengejutkan ikut bersaing untuk mendatangkan pemain senior Brighton, Danny Welbeck, dalam upaya mereka memperkuat barisan penyerang dengan pemain berpengalaman. Penyerang yang pernah membela Manchester United dan Arsenal ini dilaporkan telah menjadi target utama Xabi Alonso, yang ingin menyeimbangkan skuad mudanya dengan kepemimpinan pemain berpengalaman di Liga Premier.

  • Alonso mengincar pemain berpengalaman

    Dalam langkah yang menandakan pergeseran signifikan dalam strategi perekrutan mereka belakangan ini, Chelsea sedang menjajaki kesepakatan mengejutkan untuk Welbeck. Menurut The Athletic, penyerang berusia 35 tahun itu telah menjadi prioritas bagi Alonso yang baru saja ditunjuk. Pelatih asal Spanyol itu sangat mengagumi pemain veteran tersebut, tidak hanya menghargai kemampuan teknisnya tetapi juga perannya sebagai pemimpin di ruang ganti.

    Welbeck saat ini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di Amex Stadium, dan Brighton sepenuhnya menyadari ketertarikan yang datang dari London barat. The Seagulls tentu enggan kehilangan sosok yang begitu berpengaruh, namun godaan untuk pindah ke klub tradisional "Big Six" dalam langkah besar terakhirnya bisa menjadi faktor penentu.


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Musim kebangkitan di Brighton

    Ketertarikan terhadap Welbeck sama sekali bukan sekadar sentimental, karena penyerang berusia 35 tahun ini baru saja menjalani musim liga paling produktif dalam karier panjangnya. Pemain internasional Inggris tersebut tampil dalam 37 dari 38 pertandingan Brighton di Liga Premier musim lalu, sekaligus mencetak 13 gol.

    Tingkat keandalan seperti inilah yang menurut Alonso kurang dimiliki oleh lini depan timnya saat ini di Stamford Bridge. Setelah bertahun-tahun era BlueCo berfokus pada proyek jangka panjang dan potensi, petinggi klub kini tampaknya bersedia menyetujui perekrutan pemain-pemain yang telah teruji di Liga Premier untuk membantu skuad bersaing secara langsung. Selain Welbeck, Chelsea juga mengincar pemain berpengalaman seperti kapten Sunderland Granit Xhaka dan mantan bek Man City John Stones untuk menambah kedewasaan dalam skuad.

  • Kemungkinan kembali ke jajaran elit

    Menariknya, Chelsea bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang baru-baru ini mempertimbangkan untuk merekrut Welbeck. The Athletic sebelumnya melaporkan bahwa Manchester United menjajaki kemungkinan untuk membawa kembali lulusan akademi mereka ke Old Trafford pada akhir jendela transfer musim panas 2025. Hal ini terjadi setelah adanya minat sebelumnya selama masa kepelatihan Erik ten Hag, yang menunjukkan betapa Welbeck masih sangat dihargai di kalangan manajer papan atas.


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    Mereformasi lini serang Chelsea

    Upaya merekrut Welbeck juga menandai akhir perjalanan bagi beberapa penyerang Chelsea saat ini. Klub tersebut dilaporkan siap mempertimbangkan tawaran untuk Liam Delap dan Emmanuel Emgeha, sementara pemain muda Marc Guiu diperkirakan akan hengkang, baik dengan status pinjaman maupun transfer permanen, untuk mendapatkan kesempatan bermain di klub lain.

    Aston Villa telah menyatakan minat konkret terhadap Nicolas Jackson, yang mewakili Senegal di Piala Dunia awal musim panas ini. Dengan begitu banyak pergerakan yang diperkirakan akan terjadi di lini serang, kedatangan Welbeck akan memberikan stabilitas selama masa transisi ini. Alonso bertekad untuk membangun tim yang dapat langsung bersaing memperebutkan gelar juara, dan ia yakin kehadiran pemain veteran asal Brighton ini merupakan pelengkap yang ideal untuk membantu mendukung dan meringankan beban mencetak gol yang ditanggung Joao Pedro, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di Liga Premier musim lalu.

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