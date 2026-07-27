Chelsea 'sedang menjajaki' kemungkinan transfer mengejutkan Danny Welbeck, dengan Xabi Alonso yang sangat mengagumi striker veteran Brighton tersebut

Dalam langkah yang menandakan pergeseran signifikan dalam strategi perekrutan mereka belakangan ini, Chelsea sedang menjajaki kesepakatan mengejutkan untuk Welbeck. Menurut The Athletic, penyerang berusia 35 tahun itu telah menjadi prioritas bagi Alonso yang baru saja ditunjuk. Pelatih asal Spanyol itu sangat mengagumi pemain veteran tersebut, tidak hanya menghargai kemampuan teknisnya tetapi juga perannya sebagai pemimpin di ruang ganti.

Welbeck saat ini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di Amex Stadium, dan Brighton sepenuhnya menyadari ketertarikan yang datang dari London barat. The Seagulls tentu enggan kehilangan sosok yang begitu berpengaruh, namun godaan untuk pindah ke klub tradisional "Big Six" dalam langkah besar terakhirnya bisa menjadi faktor penentu.



