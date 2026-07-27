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Chelsea 'sedang menjajaki' kemungkinan transfer mengejutkan Danny Welbeck, dengan Xabi Alonso yang sangat mengagumi striker veteran Brighton tersebut
Alonso mengincar pemain berpengalaman
Dalam langkah yang menandakan pergeseran signifikan dalam strategi perekrutan mereka belakangan ini, Chelsea sedang menjajaki kesepakatan mengejutkan untuk Welbeck. Menurut The Athletic, penyerang berusia 35 tahun itu telah menjadi prioritas bagi Alonso yang baru saja ditunjuk. Pelatih asal Spanyol itu sangat mengagumi pemain veteran tersebut, tidak hanya menghargai kemampuan teknisnya tetapi juga perannya sebagai pemimpin di ruang ganti.
Welbeck saat ini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di Amex Stadium, dan Brighton sepenuhnya menyadari ketertarikan yang datang dari London barat. The Seagulls tentu enggan kehilangan sosok yang begitu berpengaruh, namun godaan untuk pindah ke klub tradisional "Big Six" dalam langkah besar terakhirnya bisa menjadi faktor penentu.
- Getty Images Sport
Musim kebangkitan di Brighton
Ketertarikan terhadap Welbeck sama sekali bukan sekadar sentimental, karena penyerang berusia 35 tahun ini baru saja menjalani musim liga paling produktif dalam karier panjangnya. Pemain internasional Inggris tersebut tampil dalam 37 dari 38 pertandingan Brighton di Liga Premier musim lalu, sekaligus mencetak 13 gol.
Tingkat keandalan seperti inilah yang menurut Alonso kurang dimiliki oleh lini depan timnya saat ini di Stamford Bridge. Setelah bertahun-tahun era BlueCo berfokus pada proyek jangka panjang dan potensi, petinggi klub kini tampaknya bersedia menyetujui perekrutan pemain-pemain yang telah teruji di Liga Premier untuk membantu skuad bersaing secara langsung. Selain Welbeck, Chelsea juga mengincar pemain berpengalaman seperti kapten Sunderland Granit Xhaka dan mantan bek Man City John Stones untuk menambah kedewasaan dalam skuad.
Kemungkinan kembali ke jajaran elit
Menariknya, Chelsea bukanlah satu-satunya klub raksasa Eropa yang baru-baru ini mempertimbangkan untuk merekrut Welbeck. The Athletic sebelumnya melaporkan bahwa Manchester United menjajaki kemungkinan untuk membawa kembali lulusan akademi mereka ke Old Trafford pada akhir jendela transfer musim panas 2025. Hal ini terjadi setelah adanya minat sebelumnya selama masa kepelatihan Erik ten Hag, yang menunjukkan betapa Welbeck masih sangat dihargai di kalangan manajer papan atas.
- AFP
Mereformasi lini serang Chelsea
Upaya merekrut Welbeck juga menandai akhir perjalanan bagi beberapa penyerang Chelsea saat ini. Klub tersebut dilaporkan siap mempertimbangkan tawaran untuk Liam Delap dan Emmanuel Emgeha, sementara pemain muda Marc Guiu diperkirakan akan hengkang, baik dengan status pinjaman maupun transfer permanen, untuk mendapatkan kesempatan bermain di klub lain.
Aston Villa telah menyatakan minat konkret terhadap Nicolas Jackson, yang mewakili Senegal di Piala Dunia awal musim panas ini. Dengan begitu banyak pergerakan yang diperkirakan akan terjadi di lini serang, kedatangan Welbeck akan memberikan stabilitas selama masa transisi ini. Alonso bertekad untuk membangun tim yang dapat langsung bersaing memperebutkan gelar juara, dan ia yakin kehadiran pemain veteran asal Brighton ini merupakan pelengkap yang ideal untuk membantu mendukung dan meringankan beban mencetak gol yang ditanggung Joao Pedro, yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di Liga Premier musim lalu.
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