Chelsea sedang mempertimbangkan untuk menunjuk mantan manajer Barcelona, Xavi, sebagai pengganti tetap Liam Rosenior

Chelsea sedang mengevaluasi situasi kepelatihan mereka setelah masa jabatan singkat Rosenior. Meskipun tampil impresif di Piala FA, musim ini secara keseluruhan sangat mengecewakan. Menurut Independent, pemilik klub kini sedang mencari pelatih kepala tetap yang dapat memimpin tim menuju fase berikutnya dari proyek ini. Mempertahankan identitas sepak bola yang dikembangkan selama empat tahun pertama kepemilikan grup saat ini dianggap sebagai prioritas.

Di dalam Stamford Bridge, ada keyakinan bahwa kemajuan telah dicapai dalam menanamkan filosofi taktis yang jelas di seluruh klub. Pendekatan tersebut kini meluas dari tim utama hingga ke struktur akademi, dan Chelsea ingin manajer berikutnya melanjutkan arah tersebut.