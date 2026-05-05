Chelsea sedang mempertimbangkan untuk menunjuk mantan manajer Barcelona, Xavi, sebagai pengganti tetap Liam Rosenior
Chelsea mengevaluasi kembali arahnya setelah kegagalan Rosenior
Chelsea sedang mengevaluasi situasi kepelatihan mereka setelah masa jabatan singkat Rosenior. Meskipun tampil impresif di Piala FA, musim ini secara keseluruhan sangat mengecewakan. Menurut Independent, pemilik klub kini sedang mencari pelatih kepala tetap yang dapat memimpin tim menuju fase berikutnya dari proyek ini. Mempertahankan identitas sepak bola yang dikembangkan selama empat tahun pertama kepemilikan grup saat ini dianggap sebagai prioritas.
Di dalam Stamford Bridge, ada keyakinan bahwa kemajuan telah dicapai dalam menanamkan filosofi taktis yang jelas di seluruh klub. Pendekatan tersebut kini meluas dari tim utama hingga ke struktur akademi, dan Chelsea ingin manajer berikutnya melanjutkan arah tersebut.
Klub sedang mencari calon pemain yang sejalan dengan filosofi taktisnya
Beberapa kandidat ternama sedang dipertimbangkan saat klub menimbang berbagai opsi yang ada. Laporan yang sama menyebutkan bahwa mantan manajer Barcelona, Xavi, kini menjadi salah satu kandidat terkuat. Pelatih asal Spanyol itu dipandang sebagai sosok yang prinsip-prinsipnya selaras dengan gaya permainan proaktif dan berbasis penguasaan bola yang telah diupayakan Chelsea untuk diterapkan di seluruh jajaran klub.
Nama-nama lain juga sedang dipantau oleh jajaran pimpinan The Blues. Mantan manajer Real Madrid Xabi Alonso, pelatih Porto Francesco Farioli, dan bos Como Cesc Fabregas semuanya dikaitkan dengan posisi tersebut seiring berlanjutnya proses pencarian.
Xavi memimpin
Rekam jejak Xavi menjadikannya pilihan yang menarik. Pelatih berusia 46 tahun itu membawa Barcelona meraih gelar La Liga selama tiga tahun masa jabatannya di Camp Nou sebelum meninggalkan klub pada tahun 2024.
Persaingan dan ketersediaan pemain bisa memengaruhi keputusan Chelsea. Fabregas saat ini tampil mengesankan di Como dan diperkirakan tidak akan meninggalkan proyeknya di Italia musim panas ini, sementara manajer Bournemouth, Andoni Iraola, juga dikagumi karena pendekatan high-pressing-nya, tetapi memiliki filosofi kepelatihan yang sedikit berbeda.
Chelsea mempertimbangkan berbagai opsi seiring dengan semakin intensifnya pencarian manajer
Pihak manajemen Chelsea akan terus mengevaluasi para kandidat sebelum memutuskan penunjukan pelatih tetap. Xavi, yang saat ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun, dikabarkan sedang mencari proyek yang stabil setelah hengkang dari Barcelona. Bagi Chelsea, merekrut manajer sekelas dirinya akan menandakan upaya baru untuk mengembangkan fondasi yang telah dibangun di Stamford Bridge.