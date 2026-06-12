Chelsea sebaiknya melepas Enzo Fernandez dan melakukan pertukaran pemain dengan gelandang Real Madrid, kata mantan bintang tersebut

Dalam wawancara dengan BetVictor Live Casino, mantan juara Piala Dunia Petit memberikan penilaian mendalam mengenai situasi tersebut, sekaligus secara tegas mendukung pertukaran pemain lini tengah yang menjadi sorotan. Ia berkata: "Eduardo Camavinga dalam kesepakatan pertukaran dengan Enzo Fernandez? Kenapa tidak? Camavinga masih pemain yang sangat muda. Ia pindah dari Rennes ke Madrid saat berusia delapan belas tahun dan telah bermain selama enam atau tujuh tahun untuk Real Madrid.

"Dia juga telah memenangkan beberapa trofi besar. Pemain ini adalah prospek muda yang luar biasa. Saya tidak bisa menilai levelnya dalam dua musim terakhir mengingat situasi di klub. Ada begitu banyak pemain yang tidak bermain baik untuk Real Madrid karena berbagai alasan.

"Camavinga bisa menjadi pemain yang sangat bagus karena kita tahu bahwa di Chelsea sebagian besar pemainnya masih muda. Dia memiliki pengalaman. Ketika Anda datang dari Real Madrid ke Chelsea setelah memenangkan banyak trofi dan bermain di sana selama bertahun-tahun serta bermain untuk tim nasional, Anda tiba di klub dengan pengalaman yang mungkin kurang di Chelsea.

"Camavinga adalah pemain berbakat, dia akan sangat cocok."