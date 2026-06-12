Getty Images Sport
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Chelsea sebaiknya melepas Enzo Fernandez dan melakukan pertukaran pemain dengan gelandang Real Madrid, kata mantan bintang tersebut
Usulan rotasi pemain tengah di tengah ketegangan
Pihak manajemen Stamford Bridge menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menuntaskan masa depan Fernandez, yang telah menandatangani kontrak bernilai besar hingga 2032 namun dijatuhi sanksi skorsing internal selama dua pertandingan pada bulan April setelah dikabarkan tertarik pindah ke Spanyol. Sementara itu, sebuah laporan dari El Nacional menyebutkan bahwa manajer Real Madrid yang kembali, Jose Mourinho, berencana menjual Camavinga dengan harga antara €50 juta hingga €80 juta. Petit meyakini bahwa pertukaran langsung akan menyelesaikan masalah bagi kedua raksasa Eropa tersebut pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Petit mendesak The Blues untuk bertindak
Dalam wawancara dengan BetVictor Live Casino, mantan juara Piala Dunia Petit memberikan penilaian mendalam mengenai situasi tersebut, sekaligus secara tegas mendukung pertukaran pemain lini tengah yang menjadi sorotan. Ia berkata: "Eduardo Camavinga dalam kesepakatan pertukaran dengan Enzo Fernandez? Kenapa tidak? Camavinga masih pemain yang sangat muda. Ia pindah dari Rennes ke Madrid saat berusia delapan belas tahun dan telah bermain selama enam atau tujuh tahun untuk Real Madrid.
"Dia juga telah memenangkan beberapa trofi besar. Pemain ini adalah prospek muda yang luar biasa. Saya tidak bisa menilai levelnya dalam dua musim terakhir mengingat situasi di klub. Ada begitu banyak pemain yang tidak bermain baik untuk Real Madrid karena berbagai alasan.
"Camavinga bisa menjadi pemain yang sangat bagus karena kita tahu bahwa di Chelsea sebagian besar pemainnya masih muda. Dia memiliki pengalaman. Ketika Anda datang dari Real Madrid ke Chelsea setelah memenangkan banyak trofi dan bermain di sana selama bertahun-tahun serta bermain untuk tim nasional, Anda tiba di klub dengan pengalaman yang mungkin kurang di Chelsea.
"Camavinga adalah pemain berbakat, dia akan sangat cocok."
Kepemimpinan Fernandez mendapat kecaman keras
Ketegangan yang mendasari antara Fernandez dan petinggi Chelsea semakin memanas pasca musim yang mengecewakan bagi klub, di mana The Blues finis di peringkat ke-10 pada klasemen akhir Liga Premier 2025-26 dan sama sekali gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan.
Petit menegaskan bahwa hubungan saat ini antara klub dan sang pemain telah menjadi sangat tidak dapat dipertahankan, sambil menambahkan: "Enzo Fernandez harus pergi, Anda tidak bisa membuat seorang pemain bahagia jika dia ingin hengkang. Dia memang mengatakan bahwa dia ingin pergi dan dia didenda oleh klub. Saya tahu dia mungkin telah menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea selama dua tahun terakhir, tetapi Anda tidak bisa menjadi kapten tim dan memiliki komunikasi seperti ini.
"Jelas dia ingin meninggalkan klub, kami tidak bodoh. Saya pikir dia sudah bosan dan lelah dengan apa yang terjadi di Chelsea. Musim ini benar-benar berantakan. Jelas dia menjadi incaran Real Madrid. Real Madrid sangat membutuhkan gelandang yang kuat dan tangguh. Saya tidak akan terkejut jika dia meninggalkan klub dan pindah ke Real Madrid atau ke tempat lain."
- AFP
Pertarungan sengit di bursa transfer musim panas
Kedua klub harus melakukan penyesuaian taktis yang krusial menjelang ditutupnya jendela transfer musim panas, dengan Mourinho bertekad untuk mengubah Madrid menjadi tim yang lebih mengutamakan aspek teknis. Camavinga harus mempertimbangkan opsi-opsinya setelah gagal masuk skuad Prancis untuk Piala Dunia, sehingga pindah ke Liga Premier menjadi pilihan yang sangat menarik. Petinggi Chelsea harus memutuskan apakah akan mempertahankan investasi finansial jangka panjang mereka pada Fernandez atau memutuskan hubungan untuk memulihkan keharmonisan di ruang ganti.