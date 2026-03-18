Reaksi yang langsung menjadi viral. Strategi aneh Liam Rosenior, saat Chelsea mengalami kekalahan telak di Liga Champions pada leg kedua di Stamford Bridge melawan PSG, sedang ramai diperbincangkan di media sosial
Chelsea, Rosenior memberikan secarik kertas kepada para pemain Chelsea saat mereka tertinggal 8-2: reaksi mereka menjadi viral di media sosial
Mantan pelatih Strasbourg itu memang memutuskan untuk menyerahkan secarik kertas berisi instruksi kepada Alejandro Garnahco yang baru masuk, yang kemudian diteruskan dari satu ke pemain Chelsea lainnya hingga sampai ke bek Aderabioyo: masalahnya, hal itu terjadi pada menit ke-84, saat skor 0-3 dan agregat 2-8 untuk tim Prancis, di saat pertandingan sudah hampir pasti berakhir.
Dari raut wajah para pemain Chelsea, terlihat rasa heran yang tak terduga: Chelsea tampak sama sekali tak berdaya sepanjang pertandingan, dan bahkan ketika skor akhir sudah 8-2 untuk keunggulan tim Prancis, sang pelatih tetap tidak mengubah strateginya; ia malah memberikan secarik kertas berisi petunjuk taktis kepada mantan pemain Manchester United itu, yang tampaknya tak ada yang memahaminya.
Para pendukung pun merasa bingung dengan sikap pelatih di saat-saat kritis: semua pemain membaca petunjuk yang tertulis di selembar kertas itu dengan raut wajah tak percaya. Di tengah situasi krisis total, pelatih memutuskan untuk memberikan saran taktis yang sama sekali tidak tepat waktu.