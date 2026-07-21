Chelsea resmi menyelesaikan transfer senilai £117 juta yang memecahkan rekor untuk Morgan Rogers - pemain timnas Inggris ini meninggalkan Aston Villa sebagai pemain Inggris termahal sepanjang masa

Dalam langkah yang menggemparkan Liga Premier, Chelsea telah menyelesaikan transfer Rogers dari Aston Villa dengan biaya sebesar £117 juta. Angka bersejarah ini menjadikan Rogers sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah sepak bola, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain seperti Jack Grealish, Declan Rice, dan Elliot Anderson.

Transfer ini merupakan kemenangan signifikan bagi Chelsea di bursa transfer, seiring upaya mereka memperkuat lini serang dengan talenta elit domestik yang telah teruji. Rogers, yang tampil gemilang di Midlands, mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, sambil menekankan ikatannya dengan klub. "Saya sangat bersemangat," kata Rogers. "Bagi saya, Chelsea adalah klub terbesar di London dan klub yang selalu saya kagumi sejak kecil."



