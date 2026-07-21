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Chelsea resmi menyelesaikan transfer senilai £117 juta yang memecahkan rekor untuk Morgan Rogers - pemain timnas Inggris ini meninggalkan Aston Villa sebagai pemain Inggris termahal sepanjang masa
Langkah yang memecahkan rekor bagi Rogers
Dalam langkah yang menggemparkan Liga Premier, Chelsea telah menyelesaikan transfer Rogers dari Aston Villa dengan biaya sebesar £117 juta. Angka bersejarah ini menjadikan Rogers sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah sepak bola, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain seperti Jack Grealish, Declan Rice, dan Elliot Anderson.
Transfer ini merupakan kemenangan signifikan bagi Chelsea di bursa transfer, seiring upaya mereka memperkuat lini serang dengan talenta elit domestik yang telah teruji. Rogers, yang tampil gemilang di Midlands, mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, sambil menekankan ikatannya dengan klub. "Saya sangat bersemangat," kata Rogers. "Bagi saya, Chelsea adalah klub terbesar di London dan klub yang selalu saya kagumi sejak kecil."
Memperkuat skuad Xabi Alonso
Rogers bergabung di momen krusial bagi Chelsea saat mereka bersiap menghadapi musim 2026-27 di bawah arahan Xabi Alonso. Manajer asal Spanyol itu sangat berkeinginan untuk mengintegrasikan para penyerang muda dan dinamis yang mampu menjalankan sistem taktis berintensitas tinggi miliknya, dan Rogers sangat sesuai dengan profil tersebut. Klub mengumumkan kesepakatan ini melalui berbagai kanal media sosial mereka, dengan hanya menyatakan bahwa ia memilih Chelsea untuk mengonfirmasi selesainya transfer yang menjadi sorotan ini.
Kedatangan penyerang ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi lini serang yang sudah penuh talenta di Stamford Bridge. Rogers telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling tajam di Liga Premier selama berkarier di Villa Park, di mana ia memainkan peran sentral dalam kesuksesan tim tersebut belakangan ini.
Kenaikan karier yang gemilang di Aston Villa
Rogers meninggalkan Aston Villa dengan reputasi yang sedang berada di puncaknya, setelah memainkan peran penting dalam transformasi klub di bawah asuhan Unai Emery. Selama masa baktinya bersama The Villans, ia mencetak 21 gol dalam 85 penampilan di Liga Premier.
Perkembangannya di West Midlands mengubahnya dari seorang pemain muda yang menjanjikan menjadi bintang internasional yang matang. Kecerdasan taktis yang ia tunjukkan di Villa, dipadukan dengan atribut fisiknya, menjadikannya ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Chelsea telah lama memantau perkembangannya, dan biaya transfer yang memecahkan rekor tersebut mencerminkan keyakinan mereka bahwa Rogers dapat mempertahankan tren ini di level yang lebih tinggi lagi.
- Getty Images Sport
Pemain reguler timnas Inggris dan memiliki rekam jejak di level internasional
Selain prestasinya di level domestik, Rogers telah menjadi pilar penting dalam skuad tim nasional Inggris dalam beberapa musim terakhir. Sejak melakukan debutnya bersama tim senior Three Lions pada November 2024, penyerang ini telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain reguler di bawah kepemimpinan pelatih tim nasional, dengan telah mencatatkan 22 penampilan hingga saat ini.
Di usianya yang baru 23 tahun, Rogers dipandang sebagai masa depan baik bagi tim nasional maupun lini serang Chelsea saat ini. Kontrak jangka panjangnya hingga tahun 2033 memberikan jaminan baginya untuk terus berkembang bersama bintang-bintang muda lainnya seperti Cole Palmer.
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