Chelsea, Real Madrid, dan Manchester United masih menunggu kepastian, sementara Andoni Iraola menyampaikan kabar terbaru bahwa ia "tidak terburu-buru" dalam merencanakan masa depannya - dengan Bournemouth berharap mendapat hadiah perpisahan berupa tiket ke Liga Champions

Iraola memilih untuk tidak membocorkan apa pun mengenai tujuan selanjutnya. Chelsea, Real Madrid, dan Crystal Palace dikabarkan sedang memantau situasinya, sementara ia juga dikaitkan dengan posisi manajer di Man Utd. Bournemouth berada di peringkat keenam Liga Premier dengan 55 poin, membukukan 13 kemenangan dan 16 hasil imbang dalam 36 pertandingan. Mereka berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan dari Liverpool di peringkat keempat dan Aston Villa di peringkat kelima, karena finis di lima besar akan memastikan tiket ke Liga Champions. Posisi keenam juga akan cukup jika Villa finis di posisi kelima dan memenangkan Liga Europa. Setelah kemenangan krusial timnya 1-0 atas Fulham pada Sabtu, Iraola menyatakan saat ditanya tentang masa depannya: "Saya tidak terburu-buru. Saya tidak akan membicarakan masa depan saya. Saya sepenuhnya fokus untuk mencoba mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan, sesuatu yang nyata bagi para pemain dan pendukung [Bournemouth]."