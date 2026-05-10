Chelsea, Real Madrid, dan Manchester United masih menunggu kepastian, sementara Andoni Iraola menyampaikan kabar terbaru bahwa ia "tidak terburu-buru" dalam merencanakan masa depannya - dengan Bournemouth berharap mendapat hadiah perpisahan berupa tiket ke Liga Champions
Sorotan pada laga terakhir Bournemouth
Iraola memilih untuk tidak membocorkan apa pun mengenai tujuan selanjutnya. Chelsea, Real Madrid, dan Crystal Palace dikabarkan sedang memantau situasinya, sementara ia juga dikaitkan dengan posisi manajer di Man Utd. Bournemouth berada di peringkat keenam Liga Premier dengan 55 poin, membukukan 13 kemenangan dan 16 hasil imbang dalam 36 pertandingan. Mereka berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan dari Liverpool di peringkat keempat dan Aston Villa di peringkat kelima, karena finis di lima besar akan memastikan tiket ke Liga Champions. Posisi keenam juga akan cukup jika Villa finis di posisi kelima dan memenangkan Liga Europa. Setelah kemenangan krusial timnya 1-0 atas Fulham pada Sabtu, Iraola menyatakan saat ditanya tentang masa depannya: "Saya tidak terburu-buru. Saya tidak akan membicarakan masa depan saya. Saya sepenuhnya fokus untuk mencoba mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan, sesuatu yang nyata bagi para pemain dan pendukung [Bournemouth]."
Hubungan dengan Manchester United
Manchester United dilaporkan memandang Iraola sebagai kandidat utama jika Michael Carrick tidak berhasil mendapatkan posisi tersebut secara permanen. Carrick ditunjuk sebagai manajer sementara pada Januari lalu setelah kepergian Ruben Amorim. Meskipun Carrick telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan membawa United lolos ke Liga Champions, departemen olahraga INEOS tetap menjajaki semua opsi.
Kejelasan terkait kepergian dari Vitality Stadium
Iraola akan meninggalkan Bournemouth pada akhir musim ini. Bournemouth bertindak cepat untuk menjaga stabilitas dengan mengumumkan Marco Rose sebagai penggantinya. "Itu bukanlah keputusan yang mudah [untuk pergi], tetapi begitu keputusan itu diambil, Anda merasa lega," kata Iraola. "Saya merasa kami telah memanfaatkannya dengan cara yang positif. Sejak hari itu, kami meraih hasil yang bagus dan suasana tim pun membaik. Semua orang memiliki pemahaman yang jelas, hubungan di antara kami sangat jujur dan terbuka. Baiklah, ini akan terjadi, musim depan Marco Rose akan menjadi manajer kami. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kami berada dalam posisi yang baik dan dapat memanfaatkan ini dengan cara yang positif."
Keputusan akhir masih ditunggu
Seiring mendekatnya puncak musim, pergolakan di jajaran manajerial akan semakin memanas. United dihadapkan pada pilihan sulit: apakah akan merekrut pelatih asal Spanyol itu atau tetap mempertahankan Carrick. Terlepas dari apakah babak berikutnya dalam kariernya akan berlangsung di Manchester, London, atau Madrid, fokus utama Iraola saat ini sepenuhnya tertuju pada upaya membawa The Cherries meraih hasil bersejarah di kompetisi Eropa.