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Chelsea pasang banderol baru yang mencengangkan untuk Pedro Neto saat Al-Hilal menyepakati persyaratan pribadi untuk membajak kepindahannya ke Manchester City dan Arsenal
Raksasa Stamford Bridge menuntut biaya selangit
Chelsea telah memberi tahu para peminat bahwa mereka menginginkan angka mendekati £100 juta jika harus berpisah dengan Pedro Neto pada musim panas ini, menurut Daily Mail. Pemain berusia 26 tahun itu, yang pindah ke London barat dalam transfer senilai £54 juta dari Wolves pada 2024, telah menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam pekan-pekan terakhir bursa transfer.
Jajaran petinggi di Stamford Bridge telah menaikkan valuasi mereka setelah mengamati tren pasar terbaru. Klub itu menunjuk pada kesepakatan Real Madrid untuk Yan Diomande, yang bernilai hingga £120 juta, dan banderol sangat besar yang dipasang untuk Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, yang menjadi target Liverpool, sebagai pembenaran atas sikap baru mereka.
- AFP
Al-Hilal memimpin persaingan setelah kesepakatan pribadi tercapai
Di saat tim-tim papan atas Premier League terus memantau situasi, justru klub Arab Saudi Al-Hilal yang mengambil langkah paling tegas. Laporan menyebutkan bahwa Neto sudah menyetujui kepindahan ke Al-Hilal, setelah secara pribadi mencapai kesepakatan soal syarat personal. Klub asal Riyadh itu dikabarkan siap mengajukan tawaran di kisaran €60 juta (£51 juta), meski angka tersebut masih jauh di bawah valuasi baru yang disampaikan Chelsea ke pasar pekan ini.
Perwakilan pemain internasional Portugal itu masih belum memberikan komentar resmi terkait kaitan dengan Timur Tengah, tetapi perkembangan ini membuat para rival domestik siaga tinggi. Jika Chelsea benar-benar menyetujui penjualan tersebut, mereka akan memiliki waktu yang terbatas untuk mencari pengganti sebelum tenggat waktu.
Man City dan Arsenal berada dalam ketidakpastian transfer
Kabar ini menjadi pukulan bagi Manchester City dan Arsenal, yang sama-sama telah memantau winger tersebut selama beberapa bulan. Bos baru Man City, Enzo Maresca, sangat menginginkan reuni dengan Neto setelah mengidentifikasi mantan pemainnya itu sebagai target utama untuk menambah daya gedor di lini depannya di Etihad.
Mikel Arteta ingin menambah kedalaman pada opsi di sektor sayapnya, tetapi banderol besar yang dipatok Chelsea bisa menjadi hal yang terlalu sulit bagi Arsenal, yang kini fokus pada tambahan di lini pertahanan. Peta persaingan berubah dengan cepat, dan kekuatan finansial Liga Pro Saudi sekali lagi mengacaukan rencana klub-klub elite Eropa.
- NurPhoto
Alonso bersiap untuk laga pembuka melawan Fulham di tengah pembicaraan soal hengkang
Terlepas dari ramainya spekulasi mengenai masa depannya, Neto tampil menonjol dalam laga pramusim terakhir Chelsea melawan Real Sociedad. Manajer Xabi Alonso berusaha mengabaikan spekulasi itu saat ia bersiap untuk pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih melawan Fulham. Berbicara setelah kemenangan 3-1 atas tim Spanyol tersebut, sang pelatih berkata: "Itu adalah laga persiapan terakhir yang sangat bagus. Bagi beberapa pemain, itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Bagi kami, ada beberapa hal bagus, ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan. Itu normal pada momen ini bagi beberapa pemain. Sangat menyenangkan bisa memiliki seluruh tim bersama."
Pelatih Chelsea itu berharap segera ada kejelasan, karena klub terus menyeimbangkan skuadnya dan kewajiban finansialnya. Selain situasi Neto, Chelsea juga sedang menghadapi minat terhadap Tosin Adarabioyo dan mematok nilai striker Nicolas Jackson di kisaran £65 juta.
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