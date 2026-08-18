Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Chelsea pasang banderol baru yang mencengangkan untuk Pedro Neto saat Al-Hilal menyepakati persyaratan pribadi untuk membajak kepindahannya ke Manchester City dan Arsenal

Transfers
P. Neto
Chelsea
Arsenal
Manchester City
Al Hilal
Saudi Pro League
Premier League

Chelsea telah memasang banderol baru yang mencengangkan untuk Pedro Neto seiring minat terhadap pemain internasional Portugal itu mencapai puncaknya. Chelsea menuntut biaya transfer mendekati sembilan digit setelah muncul laporan bahwa raksasa Liga Pro Saudi, Al-Hilal, sudah membuat terobosan signifikan dalam negosiasi.

  • Raksasa Stamford Bridge menuntut biaya selangit

    Chelsea telah memberi tahu para peminat bahwa mereka menginginkan angka mendekati £100 juta jika harus berpisah dengan Pedro Neto pada musim panas ini, menurut Daily Mail. Pemain berusia 26 tahun itu, yang pindah ke London barat dalam transfer senilai £54 juta dari Wolves pada 2024, telah menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam pekan-pekan terakhir bursa transfer.

    Jajaran petinggi di Stamford Bridge telah menaikkan valuasi mereka setelah mengamati tren pasar terbaru. Klub itu menunjuk pada kesepakatan Real Madrid untuk Yan Diomande, yang bernilai hingga £120 juta, dan banderol sangat besar yang dipasang untuk Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, yang menjadi target Liverpool, sebagai pembenaran atas sikap baru mereka.


    • Iklan
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    Al-Hilal memimpin persaingan setelah kesepakatan pribadi tercapai

    Di saat tim-tim papan atas Premier League terus memantau situasi, justru klub Arab Saudi Al-Hilal yang mengambil langkah paling tegas. Laporan menyebutkan bahwa Neto sudah menyetujui kepindahan ke Al-Hilal, setelah secara pribadi mencapai kesepakatan soal syarat personal. Klub asal Riyadh itu dikabarkan siap mengajukan tawaran di kisaran €60 juta (£51 juta), meski angka tersebut masih jauh di bawah valuasi baru yang disampaikan Chelsea ke pasar pekan ini.

    Perwakilan pemain internasional Portugal itu masih belum memberikan komentar resmi terkait kaitan dengan Timur Tengah, tetapi perkembangan ini membuat para rival domestik siaga tinggi. Jika Chelsea benar-benar menyetujui penjualan tersebut, mereka akan memiliki waktu yang terbatas untuk mencari pengganti sebelum tenggat waktu.


  • Man City dan Arsenal berada dalam ketidakpastian transfer

    Kabar ini menjadi pukulan bagi Manchester City dan Arsenal, yang sama-sama telah memantau winger tersebut selama beberapa bulan. Bos baru Man City, Enzo Maresca, sangat menginginkan reuni dengan Neto setelah mengidentifikasi mantan pemainnya itu sebagai target utama untuk menambah daya gedor di lini depannya di Etihad.

    Mikel Arteta ingin menambah kedalaman pada opsi di sektor sayapnya, tetapi banderol besar yang dipatok Chelsea bisa menjadi hal yang terlalu sulit bagi Arsenal, yang kini fokus pada tambahan di lini pertahanan. Peta persaingan berubah dengan cepat, dan kekuatan finansial Liga Pro Saudi sekali lagi mengacaukan rencana klub-klub elite Eropa.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1080799684.jpgNurPhoto

    Alonso bersiap untuk laga pembuka melawan Fulham di tengah pembicaraan soal hengkang

    Terlepas dari ramainya spekulasi mengenai masa depannya, Neto tampil menonjol dalam laga pramusim terakhir Chelsea melawan Real Sociedad. Manajer Xabi Alonso berusaha mengabaikan spekulasi itu saat ia bersiap untuk pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih melawan Fulham. Berbicara setelah kemenangan 3-1 atas tim Spanyol tersebut, sang pelatih berkata: "Itu adalah laga persiapan terakhir yang sangat bagus. Bagi beberapa pemain, itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Bagi kami, ada beberapa hal bagus, ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan. Itu normal pada momen ini bagi beberapa pemain. Sangat menyenangkan bisa memiliki seluruh tim bersama."

    Pelatih Chelsea itu berharap segera ada kejelasan, karena klub terus menyeimbangkan skuadnya dan kewajiban finansialnya. Selain situasi Neto, Chelsea juga sedang menghadapi minat terhadap Tosin Adarabioyo dan mematok nilai striker Nicolas Jackson di kisaran £65 juta.