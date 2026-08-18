Chelsea telah memberi tahu para peminat bahwa mereka menginginkan angka mendekati £100 juta jika harus berpisah dengan Pedro Neto pada musim panas ini, menurut Daily Mail. Pemain berusia 26 tahun itu, yang pindah ke London barat dalam transfer senilai £54 juta dari Wolves pada 2024, telah menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam pekan-pekan terakhir bursa transfer.

Jajaran petinggi di Stamford Bridge telah menaikkan valuasi mereka setelah mengamati tren pasar terbaru. Klub itu menunjuk pada kesepakatan Real Madrid untuk Yan Diomande, yang bernilai hingga £120 juta, dan banderol sangat besar yang dipasang untuk Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, yang menjadi target Liverpool, sebagai pembenaran atas sikap baru mereka.



