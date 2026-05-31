Chelsea tak membuang waktu untuk memperparah kekecewaan Arsenal pada Sabtu malam, saat tim media sosial The Blues menyinggung kegagalan The Gunners meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Setelah imbang 1-1 di Puskas Arena, tendangan penalti yang melenceng dari Gabriel menjadi penentu dalam adu penalti, yang akhirnya menyerahkan trofi kepada raksasa Prancis tersebut.

Saat para pemain Arsenal masih terguncang oleh kekalahan tersebut, akun resmi Chelsea memposting iklan tur stadion mereka dengan tagline yang tajam, "Datang dan kunjungi Rumah Trofi London." Postingan tersebut menampilkan trofi Liga Champions secara mencolok, berfungsi sebagai pengingat yang kejam bahwa The Blues tetap menjadi satu-satunya klub di ibu kota yang pernah memenangkan kompetisi tersebut, yaitu pada tahun 2012 dan 2021.







