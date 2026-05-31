Chelsea ‘pantas mendapat kartu merah lagi’ atas ejekan pedas ‘Rumah Trofi London’ yang ditujukan kepada Arsenal, saat The Blues mengirimkan pesan kepada The Gunners pasca kekalahan di final Liga Champions
Blues semakin memperparah luka setelah kekecewaan akibat penalti
Chelsea tak membuang waktu untuk memperparah kekecewaan Arsenal pada Sabtu malam, saat tim media sosial The Blues menyinggung kegagalan The Gunners meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Setelah imbang 1-1 di Puskas Arena, tendangan penalti yang melenceng dari Gabriel menjadi penentu dalam adu penalti, yang akhirnya menyerahkan trofi kepada raksasa Prancis tersebut.
Saat para pemain Arsenal masih terguncang oleh kekalahan tersebut, akun resmi Chelsea memposting iklan tur stadion mereka dengan tagline yang tajam, "Datang dan kunjungi Rumah Trofi London." Postingan tersebut menampilkan trofi Liga Champions secara mencolok, berfungsi sebagai pengingat yang kejam bahwa The Blues tetap menjadi satu-satunya klub di ibu kota yang pernah memenangkan kompetisi tersebut, yaitu pada tahun 2012 dan 2021.
Tim media sosial Stamford Bridge menyajikan tanggapan yang jenaka
Beberapa jam setelah sindiran awal itu, tim media sosial Chelsea menggunakan nada yang lebih santai untuk menanggapi kontroversi tersebut. Mengacu pada masalah disiplin yang mereka alami selama musim 2025-26, klub tersebut menulis: "Kami mungkin pantas mendapat kartu merah lagi karena postingan terakhir itu! Tapi serius, selamat kepada Arsenal atas gelar juara Liga Premier dan penampilan hebat di Liga Champions. Kami menantikan untuk kembali bersaing dengan kalian musim depan." Komentar "kartu merah lagi" itu merupakan sindiran yang merendahkan diri terhadap musim Chelsea yang memecahkan rekor di lapangan, di mana mereka mengumpulkan delapan kartu merah di Liga Premier.
Rival-rival di Liga Premier ikut-ikutan mengolok-olok di Liga Champions
Chelsea bukanlah satu-satunya yang menikmati kegagalan Arsenal di ajang Eropa. Crystal Palace, yang baru-baru ini merayakan kesuksesan mereka sebagai juara Conference League, juga mengolok-olok The Gunners dengan mengunggah foto saat mereka mengangkat trofi dengan keterangan "Juara Eropa." Nottingham Forest juga tak ketinggalan ikut mengolok-olok. Meskipun hanya unggul lima poin dari zona degradasi, Forest tetap melontarkan sindiran dengan mengunggah gambar legenda klub John Robertson saat mengangkat trofi Piala Eropa pertama dari dua gelar berturut-turut mereka.
Hal ini menjadi bukti lain bahwa, meskipun Arsenal mendominasi liga domestik, kurangnya bintang di level Eropa tetap menjadi sasaran utama para rival.
Arteta dan Rice harus berupaya memperbaiki keadaan
Terlepas dari canda-canda di media sosial, Arteta mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas cara kekalahan tersebut, dengan mengatakan: "Sangat sulit untuk menerimanya ketika Anda tampil begitu konsisten di kompetisi ini hingga mencapai final, lalu kalah lewat adu penalti. Ini sungguh menyakitkan." Gelandang Declan Rice sependapat dengan manajernya setelah musim ini berakhir dengan kekalahan yang tak terduga. "Ini menyakitkan. Sangat menyedihkan kalah di final Liga Champions lewat adu penalti," kata Rice.
Terlepas dari kekecewaan tersebut, bukti menunjukkan bahwa Arsenal akan tetap menjadi pesaing serius, meskipun mereka harus menahan ejekan dari Chelsea yang berada di peringkat ke-10 untuk saat ini karena hierarki di London tetap tidak berubah.