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Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest, dan Aston Villa didenda karena melanggar aturan keuangan yang ditetapkan UEFA - dengan The Magpies menjadi yang paling terpukul
Newcastle United dan Aston Villa terancam sanksi berat
Sebagai pukulan telak bagi neraca keuangan masing-masing, Newcastle United dan Aston Villa tercatat sebagai klub yang paling terpukul di antara klub-klub Liga Premier. The Magpies telah menandatangani perjanjian penyelesaian selama tiga tahun dengan UEFA setelah gagal mematuhi “aturan pendapatan sepak bola,” yang dievaluasi berdasarkan agregat tiga tahun yang mencakup tahun-tahun keuangan yang berakhir pada 2023, 2024, dan 2025.
Newcastle United FC dan Juventus FC telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan CFCB untuk jangka waktu tiga tahun, sesuai dengan kerangka kerja yang diperkenalkan musim lalu. Lamanya masa perjanjian penyelesaian tersebut bergantung pada kemampuan klub untuk mematuhi peraturan berdasarkan proyeksi yang diajukan.
Akibatnya, setiap klub diwajibkan untuk memenuhi target akhir dan mencapai kepatuhan penuh terhadap aturan pendapatan sepak bola pada akhir periode penyelesaian di musim 2028-29 (mencakup tahun keuangan yang berakhir pada 2026, 2027, dan 2028). Bagi Newcastle, hal ini mencakup denda total sebesar €10 juta (£9 juta/$11 juta), dengan €7 juta di antaranya bersifat bersyarat.
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Empat klub Liga Premier dikenai sanksi akibat melanggar batas biaya skuad
Selain aturan pendapatan, CFCB menemukan masalah yang meluas terkait “aturan biaya skuad,” yang membatasi pengeluaran hingga 70% dari pendapatan klub. Empat klub Inggris—Aston Villa, Chelsea, Newcastle, dan Nottingham Forest—semuanya terbukti telah melampaui batas ini selama tahun kalender 2025. Sanksi yang dijatuhkan bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran dan tren keuangan terkini di masing-masing klub.
Kamar Pertama CFCB menemukan bahwa Aston Villa FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Newcastle United FC (ENG), Nottingham Forest FC (ENG), OGC Nice (FRA), RC Strasbourg (FRA), AEK Athens (GRE), ACF Fiorentina (ITA), dan Fenerbahce SK (TUR) melanggar aturan biaya skuad dengan melaporkan rasio biaya skuad di atas 70% untuk tahun kalender 2025. Akibatnya, setiap klub dikenakan denda yang dihitung secara proporsional berdasarkan poin persentase di atas batas yang ditetapkan dan besaran kelebihan biaya skuad klub tersebut.
Denda bersyarat dan batasan pendaftaran pemain
Meskipun denda tersebut menjadi beban finansial, beberapa klub juga menghadapi potensi pembatasan di bidang olahraga. Aston Villa dan RC Strasbourg ditandai karena pelanggaran “signifikan”, yang mengakibatkan pembatasan dalam mendaftarkan pemain baru untuk kompetisi UEFA. Namun, UEFA mencatat bahwa Villa dan Chelsea telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam tren keuangan mereka, sehingga sebagian dari denda mereka tetap bersifat bersyarat.
Mengenai Aston Villa FC dan Chelsea FC, yang telah dijatuhi sanksi pada musim sebelumnya, Kamar Pertama CFCB mempertimbangkan tren perbaikan dalam rasio biaya skuad mereka antara tahun 2024 dan 2025, sesuai dengan proyeksi yang diajukan sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian mereka. Akibatnya, sebagian denda tersebut bersifat bersyarat, yaitu klub-klub tersebut harus terus menurunkan rasio biaya skuad mereka secara signifikan pada tahun 2026. Total denda Villa sebesar €22,5 juta (£19 juta/$26 juta), sedangkan denda Chelsea sebesar €3 juta.
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Rincian lengkap mengenai kewajiban penyelesaian
Klub-klub yang terikat perjanjian penyelesaian, khususnya Newcastle dan Juventus, kini beroperasi di bawah pengawasan ketat UEFA. Perjanjian-perjanjian ini bukan sekadar bersifat finansial; perjanjian tersebut mengatur bagaimana klub-klub tersebut harus mengelola skuad mereka dan menyeimbangkan neraca keuangan hingga tahun 2028. Kegagalan memenuhi target-target antara dapat mengakibatkan sanksi yang lebih berat, bahkan larangan total untuk berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola Eropa.
Klub-klub tersebut menyetujui kewajiban-kewajiban berikut dalam perjanjian penyelesaian: membayar denda, yang besarnya didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dinilai; tunduk pada pembatasan pendaftaran pemain baru dalam Daftar A mereka untuk kompetisi klub UEFA. Tindakan tersebut bersifat bersyarat atau tanpa syarat untuk setiap musim yang tercakup dalam periode penyelesaian, tergantung pada pemenuhan klub terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian penyelesaian; mencapai target tahunan interim, dan tunduk pada penerapan tindakan keuangan dan olahraga bersyarat jika target tersebut tidak terpenuhi (misalnya, mulai dari pembatasan yang lebih ketat terhadap pendaftaran pemain baru dalam Daftar A hingga pengucilan dari kompetisi klub UEFA berikutnya yang akan mereka ikuti).