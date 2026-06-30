Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest, dan Aston Villa didenda karena melanggar aturan keuangan yang ditetapkan UEFA - dengan The Magpies menjadi yang paling terpukul

Sebagai pukulan telak bagi neraca keuangan masing-masing, Newcastle United dan Aston Villa tercatat sebagai klub yang paling terpukul di antara klub-klub Liga Premier. The Magpies telah menandatangani perjanjian penyelesaian selama tiga tahun dengan UEFA setelah gagal mematuhi “aturan pendapatan sepak bola,” yang dievaluasi berdasarkan agregat tiga tahun yang mencakup tahun-tahun keuangan yang berakhir pada 2023, 2024, dan 2025.

Newcastle United FC dan Juventus FC telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan CFCB untuk jangka waktu tiga tahun, sesuai dengan kerangka kerja yang diperkenalkan musim lalu. Lamanya masa perjanjian penyelesaian tersebut bergantung pada kemampuan klub untuk mematuhi peraturan berdasarkan proyeksi yang diajukan.

Akibatnya, setiap klub diwajibkan untuk memenuhi target akhir dan mencapai kepatuhan penuh terhadap aturan pendapatan sepak bola pada akhir periode penyelesaian di musim 2028-29 (mencakup tahun keuangan yang berakhir pada 2026, 2027, dan 2028). Bagi Newcastle, hal ini mencakup denda total sebesar €10 juta (£9 juta/$11 juta), dengan €7 juta di antaranya bersifat bersyarat.