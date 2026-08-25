Tim Alonso mengawali kampanye Premier League dengan kemenangan dramatis 3-2 atas rival sesama London barat, Fulham, tetapi klub itu masih ingin menyempurnakan opsi serangan mereka. Meski fokus saat ini terutama tertuju pada pemain yang akan dilepas, Chelsea tetap 'terbuka' untuk menambah penyerang dinamis ke dalam skuadnya.

Chelsea sudah memecahkan rekor pada musim panas ini, terutama dengan menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Britania termahal dalam sejarah. Para mantan bintang Inggris yang berpengalaman, Danny Welbeck dan Jordan Henderson, juga telah datang bersama Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Valentin Barco, tetapi potensi ketersediaan Rashford kini menarik perhatian mereka.