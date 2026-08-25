AFP
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Chelsea merencanakan manuver sensasional di saat-saat akhir untuk bintang buangan Manchester United saat Xabi Alonso mencari kepingan terakhir di lini serang
Chelsea menjajaki langkah mengejutkan untuk mendatangkan Rashford
Chelsea sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan di saat-saat akhir untuk merekrut penyerang United Rashford sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut The Independent, Chelsea terbuka untuk mendatangkan satu lagi penyerang serbabisa meski sudah menghabiskan lebih dari £300 juta untuk para rekrutan baru. Jajaran petinggi Stamford Bridge sedang menilai opsi mereka pada hari-hari terakhir bursa transfer. Langkah untuk pemain internasional Inggris berusia 28 tahun itu tanpa diragukan lagi akan menjadi salah satu kesepakatan paling mengejutkan pada musim panas ini, menambah daya gedor lebih lanjut ke skuad baru racikan Alonso.
- Getty Images Sport
Alonso mengincar penyerang serbabisa lainnya
Tim Alonso mengawali kampanye Premier League dengan kemenangan dramatis 3-2 atas rival sesama London barat, Fulham, tetapi klub itu masih ingin menyempurnakan opsi serangan mereka. Meski fokus saat ini terutama tertuju pada pemain yang akan dilepas, Chelsea tetap 'terbuka' untuk menambah penyerang dinamis ke dalam skuadnya.
Chelsea sudah memecahkan rekor pada musim panas ini, terutama dengan menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Britania termahal dalam sejarah. Para mantan bintang Inggris yang berpengalaman, Danny Welbeck dan Jordan Henderson, juga telah datang bersama Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Valentin Barco, tetapi potensi ketersediaan Rashford kini menarik perhatian mereka.
Masa depan Rashford yang tidak pasti di Old Trafford
Masa depan jangka panjang Rashford di klub masa kecilnya telah menjadi bahan spekulasi intens. Penyerang itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona dan berharap bisa mengamankan transfer permanen ke Camp Nou, tetapi akhirnya dipulangkan ke Manchester.
Manchester United pada awalnya disebut ingin melepas bintang Inggris itu setelah kepulangannya, meski ia telah mencatatkan lebih dari 400 penampilan untuk klub tersebut. Namun, manajer Michael Carrick baru-baru ini tampak mengisyaratkan bahwa sang penyerang akan tetap bertahan, dengan memainkannya sebagai pemain pengganti saat jeda dalam kekalahan mengejutkan 2-0 pada laga pembuka dari Hull City.
- Getty Images Sport
Chelsea berupaya melepas pemain-pemain yang tak diinginkan
Sebelum meresmikan potensi tawaran apa pun untuk bintang United tersebut, Chelsea diperkirakan akan mengumpulkan dana dengan menyingkirkan beberapa anggota skuad yang tidak diinginkan. Nicolas Jackson dan Liam Delap sama-sama akan dijual, sementara petinggi Stamford Bridge juga siap mendengarkan tawaran untuk Pedro Neto dan Malo Gusto.
Masih ada pula ketidakpastian yang berlanjut terkait Enzo Fernandez, yang gencar dikaitkan dengan Manchester City. Namun, Chelsea akan meminta setidaknya £120 juta untuk gelandang Argentina itu karena mereka berupaya menyeimbangkan pembukuan dan berpotensi mendanai langkah untuk Rashford sebelum tenggat pekan depan.
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