Tim asuhan Alonso memulai kampanye Premier League mereka dengan kemenangan dramatis 3-2 atas rival sesama London barat, Fulham, tetapi klub itu masih ingin menyesuaikan opsi serangan mereka. Meski fokus saat ini terutama tertuju pada pemain yang akan dilepas, Chelsea tetap 'terbuka' untuk menambah penyerang dinamis ke dalam skuad mereka.

Chelsea sudah memecahkan rekor pada musim panas ini, terutama dengan menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah. Mantan bintang berpengalaman Inggris, Danny Welbeck dan Jordan Henderson, juga telah datang bersama Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Valentin Barco, tetapi potensi ketersediaan Rashford kini telah menarik perhatian mereka.