AFP
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Chelsea menyiapkan langkah mengejutkan di saat-saat akhir untuk merekrut bintang buangan Manchester United saat Xabi Alonso mencari kepingan terakhir di lini serang
Chelsea jajaki langkah mengejutkan untuk Rashford
Chelsea sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan di saat-saat akhir untuk merekrut penyerang United Rashford sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut The Independent, Chelsea terbuka untuk mendatangkan satu penyerang serbabisa lagi meski sudah menghabiskan lebih dari £300 juta untuk merekrut pemain baru. Jajaran petinggi Stamford Bridge sedang menilai opsi mereka pada hari-hari terakhir bursa transfer. Langkah untuk pemain internasional Inggris berusia 28 tahun itu tanpa diragukan lagi akan menjadi salah satu kesepakatan paling mengejutkan pada musim panas ini, sekaligus menambah daya gedor skuad racikan baru Alonso.
- Getty Images Sport
Alonso mengincar penyerang serbabisa lainnya
Tim asuhan Alonso memulai kampanye Premier League mereka dengan kemenangan dramatis 3-2 atas rival sesama London barat, Fulham, tetapi klub itu masih ingin menyesuaikan opsi serangan mereka. Meski fokus saat ini terutama tertuju pada pemain yang akan dilepas, Chelsea tetap 'terbuka' untuk menambah penyerang dinamis ke dalam skuad mereka.
Chelsea sudah memecahkan rekor pada musim panas ini, terutama dengan menjadikan Morgan Rogers sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah. Mantan bintang berpengalaman Inggris, Danny Welbeck dan Jordan Henderson, juga telah datang bersama Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Valentin Barco, tetapi potensi ketersediaan Rashford kini telah menarik perhatian mereka.
Masa depan Rashford yang tidak pasti di Old Trafford
Masa depan jangka panjang Rashford di klub masa kecilnya menjadi bahan spekulasi intens. Penyerang itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona dan berharap bisa mengamankan transfer permanen ke Camp Nou, tetapi justru dipulangkan ke Manchester.
Manchester United pada awalnya diyakini ingin melepas bintang Inggris itu setelah kepulangannya, meski ia sudah mencatatkan lebih dari 400 penampilan untuk klub. Namun, manajer Michael Carrick baru-baru ini tampak mengisyaratkan bahwa sang penyerang akan tetap bertahan, dengan memasukkannya sebagai pemain pengganti saat jeda dalam kekalahan mengejutkan 2-0 pada laga pembuka mereka dari Hull City.
- Getty Images Sport
Chelsea berusaha melepas para pemain yang tidak diinginkan
Sebelum meresmikan potensi tawaran apa pun untuk bintang United tersebut, Chelsea diperkirakan akan menggalang dana dengan melepas beberapa anggota skuad yang tidak diinginkan. Nicolas Jackson dan Liam Delap sama-sama siap dijual, sementara petinggi Stamford Bridge juga bersedia mendengarkan tawaran untuk Pedro Neto dan Malo Gusto.
Masih ada pula ketidakpastian yang berlanjut terkait Enzo Fernandez, yang santer dikaitkan dengan Manchester City. Namun, Chelsea akan meminta setidaknya £120 juta untuk gelandang Argentina itu karena mereka berupaya menyeimbangkan neraca keuangan dan berpotensi mendanai langkah untuk merekrut Rashford sebelum tenggat pekan depan.
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