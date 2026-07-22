AFP
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Chelsea menyepakati transfer Alejandro Garnacho dengan Aston Villa hanya setahun setelah mendatangkan pemain asal Argentina itu dari Man Utd
Emery akhirnya berhasil mendatangkan pemain sayap andalan yang diincar
Menurut The Athletic, Aston Villa telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan Garnacho dengan status pinjaman selama satu musim pertama, yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat. Langkah ini merupakan kemenangan besar bagi Emery, yang telah lama mengagumi pemain sayap berusia 22 tahun tersebut. Emery sebelumnya pernah berusaha mendatangkan Garnacho pada musim panas lalu saat sang pemain meninggalkan Manchester United, namun sang penyerang akhirnya memilih pindah ke Stamford Bridge daripada ke Villa Park pada saat itu.
Upaya mendatangkan Garnacho menjadi prioritas bagi pelatih asal Spanyol tersebut, yang meyakini bahwa kecepatan eksplosif dan kemampuan teknis pemain asal Argentina itu sangat cocok dengan skema taktisnya. Pemeriksaan medis telah selesai dilakukan di Birmingham, dan kontrak berdurasi empat tahun telah disepakati, yang akan berlaku jika syarat-syarat untuk transfer permanen terpenuhi. Kesepakatan yang cepat ini memastikan Villa memperkuat opsi serangan mereka di awal jendela transfer saat mereka bersiap menghadapi ketatnya kompetisi domestik dan Eropa pada musim mendatang.
- Getty Images Sport
Garnacho tidak lagi dibutuhkan di bawah asuhan Alonso
Kesepakatan ini tercapai saat Chelsea memasuki era baru di bawah asuhan manajer Xabi Alonso, yang tampaknya bersedia memfasilitasi kepergian sang pemain sayap. Garnacho terlihat absen sejak awal sesi latihan pramusim The Blues, setelah mendapat izin dari Alonso untuk tidak hadir sementara ia menyelesaikan proses kepindahannya dari klub. Hal ini memungkinkan mantan produk akademi Atletico Madrid tersebut untuk sepenuhnya fokus memastikan masa depannya di tempat lain setelah masa-masa sulit di ibu kota, di mana ia gagal mengamankan posisi permanen di starting eleven.
Merefleksikan waktunya di London, Garnacho kesulitan membenarkan biaya transfer sebesar £40 juta yang dibayarkan Chelsea kepada Manchester United hanya 12 bulan lalu. Selama satu-satunya musimnya di Stamford Bridge, ia hanya tampil sebagai starter dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, dengan hanya 14 di antaranya terjadi di Liga Premier. Meskipun sesekali menunjukkan potensi yang tak terbantahkan dengan mencetak delapan gol, ia tetap menjadi pemain pinggiran selama sebagian besar musim. Kepergiannya menandai satu lagi hengkangnya pemain ternama dalam restrukturisasi skuad Chelsea yang sedang berlangsung, menyusul musim yang penuh perubahan signifikan di klub tersebut, yang telah menyaksikan kepergian pemain-pemain ternama seperti Marc Cucurella ke Real Madrid dan Andrey Santos ke Manchester United.
Perekrutan strategis pasca kepergian Rogers
Perekrutan Garnacho merupakan bagian dari rangkaian transfer yang lebih luas yang melibatkan kedua klub tersebut. Chelsea baru-baru ini mengonfirmasi perekrutan Morgan Rogers dari Aston Villa melalui kesepakatan senilai £117 juta—yang memecahkan rekor klub—mengungguli £106 juta yang mereka bayarkan untuk Enzo Fernandez pada tahun 2023. Meskipun kedua kesepakatan tersebut dinegosiasikan secara terpisah, kedatangan Garnacho di Villa Park membantu mengisi kekosongan kreativitas yang ditinggalkan oleh kepergian Rogers yang memecahkan rekor. Villa juga sempat mempertimbangkan opsi lain, termasuk Ibrahim Mbaye dari Paris Saint-Germain dan Crysencio Summerville dari West Ham, sebelum akhirnya mencapai kesepakatan dengan Garnacho.
Selain Garnacho, Villa telah bergerak untuk memperkuat skuad mereka dengan merekrut pemain internasional Swiss Johan Manzambi dari Freiburg, yang juga menjadi rekor transfer klub. Pendekatan proaktif di bursa transfer ini menyoroti ambisi di Villa Park saat mereka berupaya membangun kesuksesan terbaru mereka, yang mencakup kemenangan di Liga Europa musim lalu dan lolos ke Liga Champions musim depan. Dengan mendatangkan pemain sekelas Garnacho, klub ini menaruh harapan pada talenta muda yang tetap sangat dihargai di kancah internasional, terbukti dengan masuknya namanya dalam skuad awal Argentina yang terdiri dari 55 pemain untuk Piala Dunia, meskipun ia tidak lolos ke skuad akhir.
- Getty Images Sport
Mencari awal yang baru setelah trauma di United
Bagi Garnacho, kepindahan ini menandai awal baru lainnya di tengah periode yang penuh gejolak dalam karier mudanya. Ia menghabiskan lima tahun di Manchester United, di mana ia mencetak 26 gol dalam 144 penampilan, namun masa-masanya di Old Trafford berakhir dengan catatan yang kurang menyenangkan. Ia diketahui kehilangan kepercayaan dari mantan pelatih kepala United, Ruben Amorim, yang pada akhirnya berujung pada kepergiannya yang “menyakitkan” musim panas lalu. Pada saat kepergiannya dari Manchester, Garnacho sangat jujur mengenai perjuangannya, mengakui telah melakukan “beberapa hal buruk” sebelum hubungannya dengan klub menjadi tak tertahankan.
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