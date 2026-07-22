Chelsea menyepakati transfer Alejandro Garnacho dengan Aston Villa hanya setahun setelah mendatangkan pemain asal Argentina itu dari Man Utd

Menurut The Athletic, Aston Villa telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan Garnacho dengan status pinjaman selama satu musim pertama, yang mencakup kewajiban pembelian bersyarat. Langkah ini merupakan kemenangan besar bagi Emery, yang telah lama mengagumi pemain sayap berusia 22 tahun tersebut. Emery sebelumnya pernah berusaha mendatangkan Garnacho pada musim panas lalu saat sang pemain meninggalkan Manchester United, namun sang penyerang akhirnya memilih pindah ke Stamford Bridge daripada ke Villa Park pada saat itu.

Upaya mendatangkan Garnacho menjadi prioritas bagi pelatih asal Spanyol tersebut, yang meyakini bahwa kecepatan eksplosif dan kemampuan teknis pemain asal Argentina itu sangat cocok dengan skema taktisnya. Pemeriksaan medis telah selesai dilakukan di Birmingham, dan kontrak berdurasi empat tahun telah disepakati, yang akan berlaku jika syarat-syarat untuk transfer permanen terpenuhi. Kesepakatan yang cepat ini memastikan Villa memperkuat opsi serangan mereka di awal jendela transfer saat mereka bersiap menghadapi ketatnya kompetisi domestik dan Eropa pada musim mendatang.



