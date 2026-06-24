Chelsea menyepakati kesepakatan senilai £47 juta untuk bintang Serie A tersebut, sementara Xabi Alonso semakin dekat dengan transfer besar pertamanya

Awal era Alonso di Chelsea telah resmi dimulai setelah klub tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek Atalanta, Palestra. Biaya transfer, yang dilaporkan melebihi £43 juta dan berpotensi naik hingga £47 juta dengan bonus tambahan, menandai transaksi besar pertama yang dilakukan sejak mantan pelatih Bayer Leverkusen itu ditunjuk sebagai pengganti Liam Rosenior pada bulan Mei.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan ini kini sudah pasti akan terwujud. “Kesepakatan lisan telah tercapai di antara semua pihak. Atalanta akan menerima paket senilai lebih dari €55 juta ditambah klausul penjualan kembali, serta kontrak jangka panjang untuk bek sayap kanan berbakat asal Italia tersebut. Chelsea menggagalkan upaya Inter dan mendapatkan talenta baru untuk Xabi Alonso,” kata Romano di media sosial.











