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Chelsea menyepakati kesepakatan senilai £47 juta untuk bintang Serie A tersebut, sementara Xabi Alonso semakin dekat dengan transfer besar pertamanya
Alonso berhasil meraih target besar pertamanya
Awal era Alonso di Chelsea telah resmi dimulai setelah klub tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek Atalanta, Palestra. Biaya transfer, yang dilaporkan melebihi £43 juta dan berpotensi naik hingga £47 juta dengan bonus tambahan, menandai transaksi besar pertama yang dilakukan sejak mantan pelatih Bayer Leverkusen itu ditunjuk sebagai pengganti Liam Rosenior pada bulan Mei.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kesepakatan ini kini sudah pasti akan terwujud. “Kesepakatan lisan telah tercapai di antara semua pihak. Atalanta akan menerima paket senilai lebih dari €55 juta ditambah klausul penjualan kembali, serta kontrak jangka panjang untuk bek sayap kanan berbakat asal Italia tersebut. Chelsea menggagalkan upaya Inter dan mendapatkan talenta baru untuk Xabi Alonso,” kata Romano di media sosial.
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Mengalahkan juara Italia
Keberhasilan Chelsea dalam merekrut Palestra merupakan pernyataan niat yang kuat, terutama karena mereka berhasil menggagalkan rencana transfer Inter. Juara Italia itu semula diprediksi luas akan merekrut bek tersebut setelah penampilannya yang gemilang selama masa peminjaman di Cagliari, di mana ia secara mengejutkan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A. Namun, pembicaraan intensif selama 24 jam terakhir membuat momentum berpindah ke London.
Meskipun Inter sangat ingin mempertahankan pemain muda tersebut di Italia, mereka dilaporkan tidak mampu bersaing dengan tawaran kontrak yang diajukan oleh The Blues. Palestra, yang baru-baru ini mencatatkan penampilan pertamanya di tim nasional Italia, dikabarkan telah memilih Chelsea sebagai tujuan utamanya setelah klub raksasa Liga Premier tersebut menyetujui penilaian harga yang diajukan oleh Atalanta. Kemampuannya yang serba bisa dianggap sebagai aset utama, karena pemain ini mampu bermain sebagai wing-back atau bek sayap tradisional di kedua sisi lapangan.
Perbaikan besar-besaran musim panas terus berlangsung dengan cepat
Kedatangan Palestra yang akan segera terjadi hanyalah awal dari apa yang tampaknya akan menjadi periode bursa transfer yang sibuk bagi Chelsea. Setelah finis di peringkat ke-10 Liga Premier yang mengecewakan—yang membuat mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa—klub ini bertekad untuk memberikan Alonso sumber daya yang diperlukan agar tim dapat bersaing. Berbagai laporan menyebutkan bahwa The Blues juga hampir mencapai kesepakatan dengan gelandang Strasbourg, Valentin Barco, dan diperkirakan akan ada tambahan pemain di lini pertahanan tengah serta lini depan. Skuad ini sudah dipastikan akan diperkuat oleh kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, termasuk kedatangan pemain sayap Geovany Quenda dari Sporting CP seharga £40 juta dan striker Strasbourg, Emmanuel Emegha. Strategi perekrutan tetap berfokus pada talenta muda elit yang mampu berkembang di bawah bimbingan taktis Alonso.
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Menyeimbangkan pembukuan di Stamford Bridge
Dengan kedatangan pemain-pemain ternama, tak terelakkan lagi kebutuhan untuk merampingkan skuad yang membengkak. Chelsea telah menyetujui kepindahan Marc Cucurella ke Real Madrid, sebuah langkah yang membantu mengosongkan ruang baik di lapangan maupun dalam anggaran gaji. Diperkirakan akan ada lebih banyak pemain yang hengkang seiring upaya Alonso untuk menyempurnakan pilihan-pilihannya.
Pihak manajemen klub menyadari perlunya menyeimbangkan keuangan setelah beberapa jendela transfer yang mencatatkan pengeluaran rekor. Namun, perekrutan Palestra menunjukkan bahwa dewan direksi tetap berkomitmen penuh terhadap visi Alonso.