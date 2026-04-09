Chelsea menolak untuk menjual Josh Acheampong meskipun ia hampir tidak pernah bermain pada musim 2025-2026
Pihak manajemen Blues tetap teguh pada keputusan mereka terkait lulusan akademi
Chelsea tidak berniat melepas Acheampong secara permanen, terlepas dari perannya yang kurang menonjol dalam skuad saat ini. Pemain berusia 19 tahun itu sempat menjadi incaran banyak klub selama bursa transfer musim panas dan musim dingin, namun klub tetap berpendapat bahwa ia adalah aset yang "tidak dapat ditransfer", menurut laporan Daily Express. Pemain timnas Inggris U-21 ini sulit mendapatkan kesempatan bermain sejak awal tahun ini. Meskipun pertahanan klub tidak konsisten, petinggi klub percaya bahwa potensinya masih cukup tinggi sehingga layak untuk ditunggu daripada dijual dengan harga tinggi.
Pujian berlebihan Maresca versus kenyataan
Situasi saat ini sangat kontras dengan pujian tinggi yang diterima Acheampong dari mantan pelatihnya, Enzo Maresca. Setelah penampilan gemilang melawan Legia Warsawa pada April 2025, pelatih asal Italia itu tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap fleksibilitas taktis sang pemain muda.
"Pemain yang membuat saya terpesona malam ini adalah Josh Acheampong," kata Maresca saat itu. "Karena, bagi saya, secara potensial, dia bisa menjadi pemain fantastis, pemain top, bagi klub ini, bagi sepak bola secara umum. Seorang pemain bagus menunjukkan bahwa dia bisa bermain di posisi berbeda dan dia bisa tampil baik."
"Seorang pemain bagus menunjukkan bahwa dia bisa bermain di posisi yang berbeda dan dia bisa tampil baik. Dia bermain sebagai bek sayap: bagus, gelandang: bagus, bek tengah: bagus. Jadi ini bukan soal, 'ya, saya bermain di posisi itu dan hanya di posisi itu'. Jika Anda adalah pemain bagus, Anda bisa bermain di posisi yang berbeda."
Pihak-pihak yang berkepentingan merasa kecewa dengan sikap Chelsea
Bayern dan Crystal Palace termasuk di antara klub-klub yang tawarannya ditolak. Palace telah mengidentifikasi Acheampong sebagai pengganti ideal bagi Marc Guehi, sementara Bayern memandangnya sebagai opsi cadangan serbaguna untuk barisan pertahanan mereka. Namun, dewan direksi Chelsea tetap terpaku pada potensi yang ia tunjukkan saat menetralkan penyerang kelas dunia dalam beberapa penampilannya. Penolakan klub untuk menjualnya didorong oleh kenangan akan momen-momen penampilannya yang menonjol, termasuk penampilan dominan melawan Liverpool dan gol krusial melawan Nottingham Forest. Bagi para pengambil keputusan di Stamford Bridge, kilasan-kilasan kehebatan ini lebih berat daripada minimnya keterlibatannya belakangan ini di bawah asuhan Liam Rosenior.
Titik kritis bagi bek muda tersebut
Jalan menuju tim utama tampaknya akan semakin padat. Chelsea kabarnya memprioritaskan perekrutan bek tengah berpengalaman pada musim panas ini setelah gagal mendapatkan Jeremy Jacquet yang akhirnya bergabung dengan Liverpool. Dengan Reece James dan Malo Gusto yang mengisi posisi bek kanan, fleksibilitas Acheampong mungkin menjadi satu-satunya jalan baginya untuk kembali masuk ke dalam starting XI.
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam di Liga Premier dan bersiap menghadapi Manchester City pada hari Minggu. Meskipun Acheampong diperkirakan akan masuk dalam skuad pertandingan, ia baru tampil enam kali di liga sejak awal tahun ini.