Chelsea menolak beberapa tawaran untuk bek yang dianggap 'tak tersentuh' oleh Xabi Alonso
Label "tak tersentuh" bagi bintang muda Chelsea
Menurut TEAMtalk, meski ada minat besar dari klub-klub seperti Liverpool, Manchester City, dan Real Madrid, The Blues menganggap bek serba bisa berusia 20 tahun ini sama sekali tidak bisa dilepas. Sikap tegas ini datang langsung dari petinggi klub, dengan pelatih kepala yang baru ditunjuk, Xabi Alonso, memandang pemain jebolan akademi ini sebagai bagian penting yang tak bisa ditawar dalam skema taktis jangka panjangnya, terutama setelah ia menunjukkan potensi besar dalam menit-menit terbatas di lapangan.
Pemain internasional Inggris U-21 ini sangat dihargai dalam hierarki klub dan telah diberi status tak tersentuh terkait masa depannya. Penunjukan ini menempatkannya dalam kelompok elit di Stamford Bridge, menyamakannya dengan pilar-pilar tim utama yang sudah mapan seperti penyerang Joao Felix dan Cole Palmer serta motor lini tengah Moises Caicedo.
Minat dari Liga Premier semakin meningkat
Chelsea menolak tawaran dari klub-klub di Liga Premier, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada para pesaingnya, seperti dilaporkan oleh BBC. Meskipun beberapa klub yakin dapat memberinya jaminan menit bermain sebagai starter yang lebih banyak, petinggi klub di Stamford Bridge tetap yakin bahwa perkembangan sang pemain akan lebih optimal di bawah bimbingan Alonso di London Barat.
Arsenal, Newcastle United, dan Crystal Palace diketahui sedang memantau situasi ini dengan cermat, menunggu tanda-tanda bahwa sang bek mungkin akan tersedia. Selain itu, Bournemouth tetap mempertahankan minat mereka terhadap pemain tersebut sejak jendela transfer musim panas lalu.
Meningkatnya popularitas Acheampong di Stamford Bridge
Acheampong telah meniti kariernya melalui berbagai jenjang tim muda hingga berhasil menembus tim utama Chelsea. Musim ini, pemain muda tersebut tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier, dan meskipun sembilan di antaranya sebagai pemain pengganti, kontribusinya selama berada di lapangan cukup meyakinkan staf pelatih akan potensi besar yang dimilikinya.
Bek muda ini saat ini terikat kontrak hingga 2029, yang memberikan Chelsea posisi tawar yang kuat dalam negosiasi apa pun. Pada tahap ini, masih belum jelas apakah sang pemain sendiri yang mendesak untuk pindah demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih reguler, namun sikap klub saat ini membuat kemungkinan kepergiannya tampak sangat kecil.
Senjata taktis yang ideal untuk sistem Alonso
Penilaian internal di Chelsea menunjukkan bahwa dewan direksi klub yakin Acheampong memiliki profil fisik dan teknis yang tepat untuk bersinar dalam skema taktis Alonso yang menuntut. Akibatnya, sama sekali tidak ada niat di dalam klub untuk melakukan negosiasi finansial, terlepas dari besarnya tawaran yang diajukan.