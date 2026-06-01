Chelsea menolak beberapa tawaran untuk bek yang dianggap 'tak tersentuh' oleh Xabi Alonso

Menurut TEAMtalk, meski ada minat besar dari klub-klub seperti Liverpool, Manchester City, dan Real Madrid, The Blues menganggap bek serba bisa berusia 20 tahun ini sama sekali tidak bisa dilepas. Sikap tegas ini datang langsung dari petinggi klub, dengan pelatih kepala yang baru ditunjuk, Xabi Alonso, memandang pemain jebolan akademi ini sebagai bagian penting yang tak bisa ditawar dalam skema taktis jangka panjangnya, terutama setelah ia menunjukkan potensi besar dalam menit-menit terbatas di lapangan.

Pemain internasional Inggris U-21 ini sangat dihargai dalam hierarki klub dan telah diberi status tak tersentuh terkait masa depannya. Penunjukan ini menempatkannya dalam kelompok elit di Stamford Bridge, menyamakannya dengan pilar-pilar tim utama yang sudah mapan seperti penyerang Joao Felix dan Cole Palmer serta motor lini tengah Moises Caicedo.