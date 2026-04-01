Chelsea mengumumkan kerugian sebelum pajak terbesar dalam sejarah Liga Premier

Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 menunjukkan kerugian yang sangat besar sebesar £262,4 juta, angka yang melampaui rekor Liga Premier sebelumnya sebesar £197,5 juta yang dicatat oleh Manchester City pada tahun 2011. Hal ini terjadi hanya 12 bulan setelah The Blues membukukan laba sebesar £128,4 juta, meskipun surplus tersebut sangat dipengaruhi oleh penjualan Chelsea Women kepada Blueco Midco - anak perusahaan dari induk klub - dengan harga hampir £200 juta.

Pejabat klub mengaitkan penurunan signifikan ini dengan kenaikan tajam biaya operasional sepanjang musim 2024-25. Meskipun angka utama tersebut mengkhawatirkan, Chelsea tetap mencatat pendapatan sebesar £490,9 juta, yang merupakan pendapatan tertinggi kedua sepanjang sejarah klub, didukung oleh pendapatan yang dihasilkan dari partisipasi mereka di Piala Dunia Klub FIFA.