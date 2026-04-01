Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea mengumumkan kerugian sebelum pajak terbesar dalam sejarah Liga Premier
Angka-angka yang memecahkan rekor di Stamford Bridge
Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 menunjukkan kerugian yang sangat besar sebesar £262,4 juta, angka yang melampaui rekor Liga Premier sebelumnya sebesar £197,5 juta yang dicatat oleh Manchester City pada tahun 2011. Hal ini terjadi hanya 12 bulan setelah The Blues membukukan laba sebesar £128,4 juta, meskipun surplus tersebut sangat dipengaruhi oleh penjualan Chelsea Women kepada Blueco Midco - anak perusahaan dari induk klub - dengan harga hampir £200 juta.
Pejabat klub mengaitkan penurunan signifikan ini dengan kenaikan tajam biaya operasional sepanjang musim 2024-25. Meskipun angka utama tersebut mengkhawatirkan, Chelsea tetap mencatat pendapatan sebesar £490,9 juta, yang merupakan pendapatan tertinggi kedua sepanjang sejarah klub, didukung oleh pendapatan yang dihasilkan dari partisipasi mereka di Piala Dunia Klub FIFA.
- Getty Images Sport
Tetap berada di sisi yang benar dari PSR
Yang terpenting bagi para penggemar dan manajer, Chelsea menegaskan bahwa mereka tetap mematuhi Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier. Meskipun peraturan tersebut secara umum membatasi kerugian hingga £105 juta selama periode tiga tahun berturut-turut, klub telah memanfaatkan "penambahan kembali" tertentu untuk tetap berada dalam batas yang ditentukan. Pengeluaran yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, akademi, dan tim wanita dapat dikurangkan berdasarkan peraturan liga saat ini.
Diketahui bahwa pengurangan yang diizinkan ini memastikan klub terhindar dari nasib tim-tim papan atas lainnya yang menghadapi pengurangan poin dalam beberapa musim terakhir. Sumber-sumber yang dekat dengan klub tetap yakin bahwa bisnis klub kini "telah sepenuhnya terstruktur untuk memenuhi semua persyaratan regulasi" ke depannya, dengan pendapatan yang diperkirakan akan melonjak melampaui £700 juta pada tahun keuangan 2025-26.
Biaya era Boehly
Sejak konsorsium yang dipimpin Todd Boehly mengambil alih kendali dari Roman Abramovich pada musim panas 2022, Chelsea telah mengubah lanskap bursa transfer dengan menghabiskan sekitar £1,5 miliar untuk mendatangkan talenta baru. Namun, klub tersebut menyoroti penjualan pemain yang sukses sebagai faktor penyeimbang, dengan mengklaim bahwa penjualan pemain mereka pada musim panas lalu merupakan yang tertinggi dalam sejarah Liga Premier. Para pihak dalam juga mencatat bahwa pengeluaran untuk agen berada pada atau di bawah rata-rata liga.
Laporan keuangan tersebut juga memberikan pembaruan mengenai tim wanita. Chelsea Football Club Women Ltd mencatat kerugian sebesar £17,1 juta, meskipun popularitas permainan yang terus meningkat membantu tim tersebut menghasilkan pendapatan sebesar £21,3 juta selama periode yang sama.
- AFP
Menghadapi warisan Abramovich
Klub ini juga sedang menghadapi dampak dari kepemilikan sebelumnya. Chelsea diperkirakan akan dikenai sanksi finansial dari Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah mengakui pelanggaran aturan terkait pembayaran kepada agen selama era Abramovich. Denda apa pun diperkirakan akan dibayarkan menggunakan dana yang secara khusus disisihkan oleh konsorsium Boehly saat pembelian awal klub pada tahun 2022.
Hal ini menyusul penyelidikan Liga Premier baru-baru ini terhadap pembayaran sebesar £47,5 juta yang tidak diungkapkan oleh rezim sebelumnya. Meskipun klub terhindar dari pengurangan poin bulan lalu, mereka dikenai denda sebesar £10,75 juta dan larangan transfer selama satu tahun yang ditangguhkan. Liga mencatat "kerja sama" Chelsea selama penyelidikan sebagai alasan sanksi olahraga yang relatif ringan, meskipun klub tersebut tetap berada di bawah hukuman yang ditangguhkan terkait kepatuhan terhadap UEFA di masa mendatang.