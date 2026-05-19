Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea mengumumkan Joao Pedro sebagai Pemain Terbaik Musim Ini hanya beberapa jam setelah ia tidak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia
Joao Pedro meraih penghargaan setelah ditinggalkan Brasil
Chelsea telah mengonfirmasi bahwa Joao Pedro terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim Ini klub tersebut setelah meraih lebih dari 60 persen suara dalam jajak pendapat daring. Penyerang asal Brasil itu unggul jauh di atas gelandang Enzo Fernandez dan Moises Caicedo, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.
Pengumuman tersebut muncul hanya beberapa jam setelah pemain berusia 24 tahun itu mengalami kemunduran besar di level internasional. Carlo Ancelotti tidak memasukkan Joao Pedro ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia mendatang, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pengamat. Sebagai gantinya, pelatih Brasil itu memilih untuk memasukkan penyerang veteran Neymar meskipun bintang Santos itu baru-baru ini mengalami cedera.
Statistik musim perdananya menunjukkan betapa besar pengaruhnya
Meskipun belum mendapat pengakuan internasional, kontribusi Joao Pedro di Stamford Bridge sangatlah signifikan sejak ia bergabung dari Brighton dengan nilai transfer £60 juta pada musim panas lalu. Ia menjadi pemain keenam dalam sejarah Chelsea yang mencatatkan 20 kontribusi gol di Liga Premier pada musim perdananya, menyusul nama-nama seperti Eden Hazard, Diego Costa, dan Cole Palmer. Dengan dua pertandingan liga tersisa, penyerang ini telah mencetak 15 gol dan memberikan lima assist di Liga Premier. Di semua kompetisi, ia telah menyumbang 25 gol dan assist.
Ancelotti menjelaskan keputusannya sementara Joao Pedro menanggapi
Saat berbicara setelah mengumumkan susunan skuad, Ancelotti mengakui bahwa beberapa pemain pasti akan kecewa dengan hasil seleksi akhir tersebut.
"Beberapa pemain yang bersama kami tahun ini tidak akan senang dengan daftar ini. Saya minta maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami," kata Ancelotti kepada para wartawan.
Joao Pedro kemudian menanggapi dengan pernyataan yang bijaksana setelah namanya tidak masuk dalam daftar. Dia menulis di Instagram: "Saya berusaha memberikan yang terbaik setiap saat. Sayangnya, mimpi mewakili negara saya di Piala Dunia tidak terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya usahakan. Kebahagiaan dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola. Mulai sekarang, saya mengucapkan semoga sukses kepada semua orang yang berada di sana dan saya akan menjadi salah satu penggemar yang mendukung mereka untuk membawa pulang gelar keenam."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Para pendukung Chelsea akan berkesempatan merayakan prestasi Joao Pedro di Stamford Bridge pada 19 Mei. Klub telah mengonfirmasi bahwa penghargaan tersebut akan diserahkan menjelang laga derby London melawan Tottenham Hotspur. Setelah pertandingan melawan Spurs, The Blues akan bersiap menghadapi Sunderland dalam laga liga terakhir mereka, karena Joao Pedro dan kawan-kawan masih berjuang untuk lolos ke Liga Europa musim depan, setidaknya.