Chelsea mengumumkan Joao Pedro sebagai Pemain Terbaik Musim Ini hanya beberapa jam setelah ia tidak dipanggil ke skuad Brasil untuk Piala Dunia

Saat berbicara setelah mengumumkan susunan skuad, Ancelotti mengakui bahwa beberapa pemain pasti akan kecewa dengan hasil seleksi akhir tersebut.

"Beberapa pemain yang bersama kami tahun ini tidak akan senang dengan daftar ini. Saya minta maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama kami," kata Ancelotti kepada para wartawan.

Joao Pedro kemudian menanggapi dengan pernyataan yang bijaksana setelah namanya tidak masuk dalam daftar. Dia menulis di Instagram: "Saya berusaha memberikan yang terbaik setiap saat. Sayangnya, mimpi mewakili negara saya di Piala Dunia tidak terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya usahakan. Kebahagiaan dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola. Mulai sekarang, saya mengucapkan semoga sukses kepada semua orang yang berada di sana dan saya akan menjadi salah satu penggemar yang mendukung mereka untuk membawa pulang gelar keenam."