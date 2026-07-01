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Chelsea mengonfirmasi transfer Marco Palestra senilai £47 juta, sementara Xabi Alonso berhasil mendatangkan pemain pertama sebagai manajer baru
Alonso berhasil merekrut target pertamanya di bursa transfer musim panas
Era Alonso di Chelsea telah menandai langkah penting pertamanya setelah klub mengumumkan kedatangan Palestra. Kesepakatan ini, yang diselesaikan dengan cepat setelah kedatangan Alonso di London Barat, menandakan niat jelas dari dewan direksi untuk mendukung visi taktis manajer baru mereka dengan talenta muda kelas atas.
Pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa nilai transfernya melebihi £43 juta dan dapat meningkat hingga £47 juta termasuk berbagai bonus tambahan. Romano juga melaporkan bahwa sang pemain telah menyetujui kontrak berdurasi enam tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Palestra datang dengan reputasi yang sangat baik setelah musim yang gemilang di Italia, dan ia diharapkan segera bergabung dengan skuad untuk menjalani latihan pramusim menjelang musim Liga Premier 2026/27.
- Getty Images Sport
Blues menggagalkan transfer Inter
Keberhasilan Chelsea dalam merekrut pemain berusia 21 tahun ini merupakan kemenangan signifikan di bursa transfer, karena mereka dilaporkan berhasil mengalahkan raksasa Italia, Inter, dalam perebutan tanda tangannya. Nerazzurri semula menjadi favorit kuat untuk mendapatkan bek tersebut, namun intervensi di menit-menit akhir dari The Blues mengubah arah situasi.
Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A setelah masa peminjaman yang luar biasa di Cagliari, mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub London tersebut. "Banyak hal yang meyakinkan saya untuk bergabung dengan Chelsea, salah satu klub terbaik di dunia," kata sang bek kepada situs web resmi klub. "Saya sangat bersemangat untuk memulai. Saya sudah merasakan energi positif sejak hari pertama Chelsea menginginkan saya. Saya tidak sabar untuk segera memulai, bertemu semua suporter, rekan setim, dan manajer."
Keserbagunaan dan pesona Italia di The Bridge
Palestra menawarkan fleksibilitas taktis yang cukup besar bagi Alonso, karena ia nyaman bermain sebagai bek sayap tradisional maupun sebagai wing-back di kedua sayap. Ia tiba di Stamford Bridge setelah tampil dalam 37 pertandingan liga bersama Cagliari musim lalu, di mana ketangguhan defensif dan kontribusinya dalam serangan menarik perhatian para pencari bakat terkemuka di seluruh Eropa. Ia juga baru-baru ini melakukan debut seniornya bersama tim nasional Italia, dengan mencatatkan dua penampilan untuk Azzurri pada awal 2026.
Pemain tersebut mengungkapkan bahwa kesempatan untuk bekerja sama dengan Alonso merupakan faktor kunci dalam keputusannya. "Kami memiliki begitu banyak pemain berbakat di sini, skuad yang sangat kuat, dan manajer seperti Xabi. Ia telah berbicara kepada saya tentang bagaimana ia ingin kami bermain, yang sangat menarik, dan kami tidak sabar untuk berkompetisi di Liga Premier," tambah Palestra dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Chelsea.
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Awal dari bursa transfer Chelsea yang sibuk?
Kedatangan Palestra diperkirakan akan menjadi pemicu musim panas yang sibuk di Cobham, seiring upaya Chelsea untuk kembali berlaga di Liga Champions. Sementara klub tersebut mengintegrasikan bintang muda asal Italia itu ke dalam sesi latihan pramusim di bawah asuhan mantan pelatih Leverkusen, perekrutan pemain baru lainnya juga direncanakan. Nama-nama seperti Granit Xhaka dari Sunderland dan Pep Chavarria dari Rayo Vallecano masih dikaitkan dengan klub tersebut.