Chelsea mengonfirmasi transfer Marco Palestra senilai £47 juta, sementara Xabi Alonso berhasil mendatangkan pemain pertama sebagai manajer baru

Era Alonso di Chelsea telah menandai langkah penting pertamanya setelah klub mengumumkan kedatangan Palestra. Kesepakatan ini, yang diselesaikan dengan cepat setelah kedatangan Alonso di London Barat, menandakan niat jelas dari dewan direksi untuk mendukung visi taktis manajer baru mereka dengan talenta muda kelas atas.

Pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa nilai transfernya melebihi £43 juta dan dapat meningkat hingga £47 juta termasuk berbagai bonus tambahan. Romano juga melaporkan bahwa sang pemain telah menyetujui kontrak berdurasi enam tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Palestra datang dengan reputasi yang sangat baik setelah musim yang gemilang di Italia, dan ia diharapkan segera bergabung dengan skuad untuk menjalani latihan pramusim menjelang musim Liga Premier 2026/27.



